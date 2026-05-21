L'entraîneur espagnol a encore renforcé sa réputation de grand spécialiste des compétitions à élimination directe en Europe après avoir remporté son cinquième titre en Ligue Europa avec Aston Villa. Selon Opta, ce triomphe lui a permis de rejoindre Giovanni Trapattoni, Mourinho et Ancelotti au classement des entraîneurs ayant remporté le plus grand nombre de finales européennes majeures.

Il rejoint ainsi Ancelotti comme seul entraîneur quintuple vainqueur d’une grande compétition européenne. Après ses succès avec Séville et Villarreal, il offre à Villa un premier trophée continental et met fin à une longue période sans titre.

À Istanbul, Villa a dominé la finale dès l’entame. Youri Tielemans a ouvert le score d’une belle volée, avant qu’Emiliano Buendía ne double la mise dans le temps additionnel de la première période. Morgan Rogers a inscrit le troisième but avant l’heure de jeu, scellant une victoire écrasante 3-0.







