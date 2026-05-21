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En remportant la Ligue Europa avec Aston Villa, Unai Emery rejoint José Mourinho et Carlo Ancelotti au sein d’un club très fermé d’entraîneurs d’élite
Emery inscrit une nouvelle page de l'histoire européenne du club
L'entraîneur espagnol a encore renforcé sa réputation de grand spécialiste des compétitions à élimination directe en Europe après avoir remporté son cinquième titre en Ligue Europa avec Aston Villa. Selon Opta, ce triomphe lui a permis de rejoindre Giovanni Trapattoni, Mourinho et Ancelotti au classement des entraîneurs ayant remporté le plus grand nombre de finales européennes majeures.
Il rejoint ainsi Ancelotti comme seul entraîneur quintuple vainqueur d’une grande compétition européenne. Après ses succès avec Séville et Villarreal, il offre à Villa un premier trophée continental et met fin à une longue période sans titre.
À Istanbul, Villa a dominé la finale dès l’entame. Youri Tielemans a ouvert le score d’une belle volée, avant qu’Emiliano Buendía ne double la mise dans le temps additionnel de la première période. Morgan Rogers a inscrit le troisième but avant l’heure de jeu, scellant une victoire écrasante 3-0.
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« Je suis très reconnaissant de pouvoir disputer l'Europa League »
Après la rencontre, Emery a réaffirmé son attachement profond aux compétitions européennes et salué l’engagement de son équipe tout au long de la campagne.
« Je suis toujours très reconnaissant envers l'Europe, envers toutes les compétitions, la Ligue Europa Conférence, la Ligue des champions, l'Europa League, mais surtout l'Europa League », a déclaré Emery aux journalistes. « Nous nous sommes battus avec acharnement dans cette compétition et avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons joué avec beaucoup de sérieux cette année. »
Les éloges des stars de Villa
Le capitaine de Villa, John McGinn, a rendu hommage à l’entraîneur pour l’ascension fulgurante du club depuis son arrivée en 2022.
« Avec un tel entraîneur aux commandes, tout devient possible », a affirmé McGinn. « Ce soir, tout notre travail a porté ses fruits : nous avons montré notre unité. À 3-0 à dix minutes de la fin, en réalisant que nous pouvions devenir champions d’Europe, j’ai ressenti une fierté indescriptible. C’est le moment le plus fier de ma carrière. »
L’attaquant Ollie Watkins a pour sa part souligné l’impact du calme d’Emery avant la finale, un sang-froid qui a apaisé tout le groupe.
« En temps normal, lors des matchs de championnat, il peut se montrer un peu anxieux car, bien sûr, il veut que nous gagnions, mais ce soir il était très calme et je pense que cela a donné le ton pour nous, les joueurs », a expliqué Watkins.
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La Ligue des champions se profile pour Villa
Fort de son triomphe en Ligue Europa, le club aborde la prochaine Ligue des champions avec une confiance accrue et des attentes à la hauteur de ses ambitions. L’équipe d’Emery a déjà prouvé sa capacité à performer régulièrement au plus haut niveau continental. Reste désormais à confirmer cette domination en championnat tout en répondant aux exigences d’une nouvelle campagne européenne majeure la saison prochaine.