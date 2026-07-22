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« En raison de la situation de Marcus Rashford » - Pourquoi Manchester United ne peut pas officialiser son intérêt pour Iliman Ndiaye, le meneur de jeu d'Everton évalué à 70 millions de livres sterling
Le blocage lié à Rashford à Old Trafford
Les projets de recrutement estival de Manchester United se heurtent à un obstacle notable alors que le club cherche à renforcer ses options offensives dans le cadre de la nouvelle organisation sportive d’Old Trafford. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, le club apprécie réellement Ndiaye, l’attaquant d’Everton, mais toute négociation est actuellement gelée. La principale raison de cette impasse réside dans la présence de Rashford, dont le statut au sein de l’effectif demeure le facteur déterminant pour toute nouvelle recrue sur les ailes.
Interrogé sur ce dossier, Romano a expliqué pourquoi les Red Devils n’ont pas encore lancé d’approche concrète pour recruter le joueur phare des Toffees : « Un autre joueur apprécié par Manchester United est Iliman Ndiaye, d’Everton. C’est un autre joueur qui leur plaît, mais les négociations n’avancent pas en raison de la situation de Rashford. » La direction actuelle de Manchester United aurait décidé de ne pas autoriser l’arrivée d’un ailier de renom tant que Rashford ne partira pas, ce qui crée un blocage dans leur stratégie de recrutement alors que la pré-saison commence.
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L'avenir de Rashford demeure incertain.
La situation concernant Rashford s’est complexifiée à l’issue d’une saison riche en rebondissements pour l’international anglais. Prêté à Barcelone, il a disputé 49 matchs, inscrit 14 buts et délivré 14 passes décisives, contribuant ainsi au doublé Liga-Supercoupe d’Espagne du club catalan. Si des rumeurs évoquaient un départ définitif de Manchester, les derniers développements indiquent qu’il pourrait rester sur place, Barcelone ayant renoncé à un transfert permanent. Rashford devrait donc rejoindre le stage de pré-saison, au grand dam de ceux qui espéraient du mouvement sur le marché des transferts.
Bien que Manchester United se soit déjà montré actif lors du mercato actuel avec les arrivées d’Andrey Santos, de Youri Tielemans, de Karl Darlow et de Tynan Thompson, ses efforts pour réaliser d’autres signatures prestigieuses restent en suspens jusqu’à ce qu’il libère le salaire substantiel et la place dans l’effectif occupés par Rashford – à la suite de sa récente campagne en Coupe du monde, où il a marqué un but et délivré une passe décisive en six matches pour aider l’Angleterre à décrocher la troisième place. Soucieux de ne pas alourdir sa masse salariale pour respecter les règles financières, le club se contente pour l’instant d’admirer Ndiaye sans lui adresser d’offre officielle, ce qui maintient les rivaux de Premier League en alerte maximale.
Everton reste ferme sur son prix pour Ndiaye
Pour Everton, l’intérêt suscité par son meneur de jeu n’est pas une surprise, compte tenu de son impact depuis son arrivée en provenance de Marseille à l’été 2024 dans le cadre d’un contrat de cinq ans : il a depuis inscrit 17 buts et délivré trois passes décisives en 71 apparitions toutes compétitions confondues. Les Toffees ne sont sous aucune pression immédiate pour céder leur joyau à bas prix, comme le souligne Romano : Everton considère en effet ce joueur comme un élément indispensable du dispositif tactique de David Moyes : « Il est important de garder à l’esprit que Ndiaye coûterait très cher. C’est un joueur vraiment important ; pour Everton, c’est un joueur absolument crucial. »
Sa cote a encore grimpé après ses trois matchs de Coupe du monde avec le Sénégal – un but et deux passes décisives – avant l’élimination en seizièmes contre la Belgique. Si Manchester United demeure le prétendant le plus souvent cité, d’autres clubs sont sur le coup. Romano a confirmé que plusieurs clubs étrangers ont déjà pris contact pour évaluer sa disponibilité. De plus, Aston Villa aurait mené des discussions préliminaires concernant le joueur il y a quelques semaines à peine, laissant présager une concurrence féroce pour le joueur de 26 ans si Everton décidait d’étudier les offres.
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La liste des prétendants de Premier League continue de s’allonger.
La course à Ndiaye s’impose comme l’un des dossiers chauds de ce mercato estival. Après une saison solide au cours de laquelle il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues avec Everton, marquant six buts et délivrant trois passes décisives, le milieu de terrain attire l’attention. Outre Manchester United et Aston Villa, Manchester City et Tottenham Hotspur suivraient de près la situation du joueur. Ndiaye est actuellement en conflit contractuel avec Everton, un différend toujours irrésolu qui n’a fait que renforcer la détermination des prétendants potentiels. Malgré ces tensions internes, Everton ne semble pas prêt à céder et devrait exiger un montant de l’ordre de 70 millions de livres sterling.
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