« En raison de la situation de Marcus Rashford » - Pourquoi Manchester United ne peut pas officialiser son intérêt pour Iliman Ndiaye, le meneur de jeu d'Everton évalué à 70 millions de livres sterling

Les projets de recrutement estival de Manchester United se heurtent à un obstacle notable alors que le club cherche à renforcer ses options offensives dans le cadre de la nouvelle organisation sportive d’Old Trafford. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, le club apprécie réellement Ndiaye, l’attaquant d’Everton, mais toute négociation est actuellement gelée. La principale raison de cette impasse réside dans la présence de Rashford, dont le statut au sein de l’effectif demeure le facteur déterminant pour toute nouvelle recrue sur les ailes.

Interrogé sur ce dossier, Romano a expliqué pourquoi les Red Devils n’ont pas encore lancé d’approche concrète pour recruter le joueur phare des Toffees : « Un autre joueur apprécié par Manchester United est Iliman Ndiaye, d’Everton. C’est un autre joueur qui leur plaît, mais les négociations n’avancent pas en raison de la situation de Rashford. » La direction actuelle de Manchester United aurait décidé de ne pas autoriser l’arrivée d’un ailier de renom tant que Rashford ne partira pas, ce qui crée un blocage dans leur stratégie de recrutement alors que la pré-saison commence.







