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Julian NagelsmannGetty Images
Nino Duit

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En raison de l’initiative personnelle de Julian Nagelsmann au sein de l’équipe nationale allemande, l’entraîneur adjoint aurait envisagé de démissionner avant la Coupe du monde

Coupe du monde
Allemagne
J. Nagelsmann
M. Neuer
A. Nuebel

Le retour de Manuel Neuer en équipe d’Allemagne aurait provoqué de vives tensions en interne. Selon certaines sources, le gardien du Bayern Munich aurait poussé pour l’exclusion d’Alexander Nübel de la Coupe du monde, tandis que l’entraîneur des gardiens, Andreas Kronenberg, aurait envisagé de démissionner.

Selon un article de Ran, après des mois de débats et plusieurs démentis, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a rappelé le gardien de 40 ans, Manuel Neuer, juste avant le début de la Coupe du monde. Ce choix écarte donc Oliver Baumann (36 ans), titulaire lors des qualifications, à qui Nagelsmann et l’entraîneur des gardiens Andreas Kronenberg avaient initialement promis une place de numéro un pour le tournoi.

  • Selon cet article, Kronenberg n’aurait pas été associé aux réflexions de Nagelsmann sur un éventuel retour de Neuer. L’initiative personnelle du sélectionneur et sa gestion du dossier Baumann l’auraient tellement irrité qu’il aurait un temps envisagé de démissionner. Kronenberg a rejoint l’équipe nationale en 2021 sous l’ère Hansi Flick ; il occupait donc son poste depuis plus longtemps que Nagelsmann.

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    Selon nos informations, Manuel Neuer aurait activement poussé pour que Jonas Urbig soit inclus dans la liste des gardiens allemands pour la Coupe du monde.

    De retour de blessure, Manuel Neuer aurait souhaité influer sur la composition du groupe des gardiens pour la Coupe du monde. Selon ses exigences, Jonas Urbig (22 ans), son suppléant au Bayern Munich, devait remplacer Alexander Nübel (29 ans) comme troisième gardien. Finalement, Nagelsmann et Neuer ont trouvé un compromis inhabituel : Urbig intégrera le groupe comme « gardien d’entraînement », sans être inscrit sur la liste des joueurs éligibles. Nübel conserve ainsi son statut de numéro trois. 

    Nübel avait déjà manqué l’Euro 2024 à domicile dans des circonstances malheureuses. À l’époque, Nagelsmann avait convoqué Neuer, Baumann, Marc-André ter Stegen et Nübel dans la sélection provisoire, avant de prévoir initialement de les emmener tous les quatre à l’Euro. C’est finalement sous la pression de Neuer que Nübel avait été écarté.

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Alexander Nübel s’engage avec Besiktas Istanbul

    Neuer et Nübel entretiennent depuis plusieurs années une relation tendue, que certains observateurs, comme Ran, qualifient même de « harcèlement » de la part du capitaine allemand. Âgé de 23 ans, Nübel a rejoint le Bayern Munich en 2020 en provenance du FC Schalke 04 sans indemnité de transfert, mais n’a pratiquement pas joué malgré les promesses de temps de jeu qui lui auraient été faites par le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Après seulement quatre apparitions, il a quitté le club en 2021 sous forme de prêt : deux ans à l’AS Monaco, puis trois ans au VfB Stuttgart. 

    Mercredi, le Bayern Munich a mis fin à ce grand malentendu en annonçant le transfert de Nübel au Besiktas Istanbul. Le contrat actuel de Neuer court jusqu’en 2027 ; Urbig est considéré à Munich comme son successeur désigné et a également de bonnes chances de décrocher la place de titulaire désormais vacante au sein de l’équipe nationale allemande. Neuer a connu un Mondial décevant : l’Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale, battue aux tirs au but par le Paraguay.

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