Neuer et Nübel entretiennent depuis plusieurs années une relation tendue, que certains observateurs, comme Ran, qualifient même de « harcèlement » de la part du capitaine allemand. Âgé de 23 ans, Nübel a rejoint le Bayern Munich en 2020 en provenance du FC Schalke 04 sans indemnité de transfert, mais n’a pratiquement pas joué malgré les promesses de temps de jeu qui lui auraient été faites par le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Après seulement quatre apparitions, il a quitté le club en 2021 sous forme de prêt : deux ans à l’AS Monaco, puis trois ans au VfB Stuttgart.

Mercredi, le Bayern Munich a mis fin à ce grand malentendu en annonçant le transfert de Nübel au Besiktas Istanbul. Le contrat actuel de Neuer court jusqu’en 2027 ; Urbig est considéré à Munich comme son successeur désigné et a également de bonnes chances de décrocher la place de titulaire désormais vacante au sein de l’équipe nationale allemande. Neuer a connu un Mondial décevant : l’Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale, battue aux tirs au but par le Paraguay.