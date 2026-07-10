De retour de blessure, Manuel Neuer aurait souhaité influer sur la composition du groupe des gardiens pour la Coupe du monde. Il aurait posé comme condition que Jonas Urbig (22 ans), son suppléant au Bayern Munich, remplace Alexander Nübel (29 ans) comme troisième gardien. Finalement, Nagelsmann et Neuer ont trouvé un compromis inhabituel : Urbig intégrera le groupe comme « gardien d’entraînement », sans être inscrit sur la liste des joueurs ni pouvoir disputer la moindre rencontre. Nübel conserve donc son statut de numéro trois.

Nübel avait déjà manqué l’Euro 2024 à domicile dans des circonstances malheureuses. À l’époque, Nagelsmann avait convoqué Neuer, Baumann, Marc-André ter Stegen et Nübel dans la sélection provisoire, avant de prévoir initialement de emmener les quatre gardiens. C’est finalement sous la pression de Neuer que Nübel avait été écarté.

Dans un communiqué dont SPOX a pris connaissance, la DFB a démenti à la fois les prétendues intentions de démission de Kronenberg et les supposées exigences de Neuer visant à écarter Nübel de l’Euro 2024 et de la Coupe du monde 2026.