Sous contrat avec le club catalan jusqu’au 30 juin 2027, Torres pousserait pour un départ rapide. Selon Di Marzio, les détails de son accord avec le PSG seront finalisés juste après la prochaine Coupe du monde.

Une prolongation du contrat actuel de Torres est par ailleurs considérée comme extrêmement improbable dans le camp des Blaugrana. Compte tenu de la durée du contrat, le mercato actuel représente pour ce club historique, fortement endetté, la dernière occasion de générer une indemnité de transfert conforme au marché pour cet attaquant.