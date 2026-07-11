Selon l'expert italien du marché des transferts Gianluca Di Marzio, l'attaquant de 26 ans aurait déjà trouvé un accord de principe avec le grand club français pour un transfert.
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En raison de l’arrivée de Karim Adeyemi en provenance du BVB, le FC Barcelone envisagerait de se séparer d’un international
Sous contrat avec le club catalan jusqu’au 30 juin 2027, Torres pousserait pour un départ rapide. Selon Di Marzio, les détails de son accord avec le PSG seront finalisés juste après la prochaine Coupe du monde.
Une prolongation du contrat actuel de Torres est par ailleurs considérée comme extrêmement improbable dans le camp des Blaugrana. Compte tenu de la durée du contrat, le mercato actuel représente pour ce club historique, fortement endetté, la dernière occasion de générer une indemnité de transfert conforme au marché pour cet attaquant.
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À quel poste Ferran Torres pourrait-il être aligné au PSG ?
Pour éviter tout vide sportif, la direction du Barça a déjà trouvé un successeur. Selon plusieurs sources concordantes, Barcelone s’est mis d’accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Karim Adeyemi. L’international allemand de 24 ans doit remplacer Torres et apporter davantage de variations de rythme à l’attaque catalane.
À Paris, Torres est pressenti pour remplacer Goncalo Ramos. L’avant-centre portugais de 25 ans a récemment quitté le champion de France pour rejoindre l’AC Milan, dans une transaction estimée jusqu’à 90 millions d’euros.
Le FC Barcelone a déboursé 55 millions d'euros pour s'offrir Torres.
Ces derniers temps, la presse espagnole avait abondamment spéculé sur un scénario alternatif : Torres pourrait être transféré à l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un échange. En contrepartie, Julian Alvarez, l’attaquant que le Barça convoitait ouvertement, aurait pris la direction du Camp Nou. Cette option a toutefois été abandonnée.
Recruté en janvier 2022 pour 55 millions d’euros après deux saisons à Manchester City, l’international espagnol a disputé 207 matchs sous le maillot blaugrana, marquant 65 buts et délivrant 23 passes décisives.
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