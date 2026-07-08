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En raison d’une ancienne blessure contractée à Arsenal, Wojciech Szczesny ressent de la douleur après chaque arrêt. Le gardien du FC Barcelone a d’ailleurs révélé qu’il lui était souvent impossible d’enlever ses gants tout seul
Les séquelles durables d'une fracture survenue en 2008
Si le transfert de Szczesny à Barcelone lors de la saison 2024-2025 a été salué comme un retour de rêve après sa retraite, l’international polonais lève aujourd’hui le voile sur la réalité physique brutale de sa carrière. Le gardien s’est fracturé les deux bras lors d’une séance de musculation dans le nord de Londres, et les séquelles l’ont suivi tout au long de ses passages à la Roma, à la Juventus et, aujourd’hui, au Camp Nou. Ces douleurs chroniques ont été un facteur déterminant dans sa décision initiale de prendre sa retraite après l’Euro 2024, le quotidien du football professionnel devenant de plus en plus difficile à gérer.
- AFP
Malgré la douleur, le joueur capte le ballon avec autorité.
Lors d’un entretien sur YouTube avec son ancien coéquipier en équipe nationale, Grzegorz Krychowiak, le gardien chevronné a expliqué qu’une blessure grave subie lors de son passage à Arsenal en 2008 avait tout changé. Il a révélé l’intensité de la douleur qu’il endure à chaque match et à chaque séance d’entraînement sous les ordres de Hansi Flick.
« Je ne peux pas attraper le ballon sans ressentir de douleur. Je n’ai pas arrêté un seul tir sans rien sentir. Je m’y suis habitué, mais c’est une sensation très désagréable », a expliqué Szczęsny.
Des combats qui se jouent aussi hors du terrain
La douleur ne s’arrête pas au coup de sifflet final. Szczesny explique que l’inflammation et la fatigue dans ses mains débordent souvent sur sa vie privée, rendant même les tâches les plus simples presque impossibles après une journée intense sur la pelouse. Ces contraintes sont devenues une partie frustrante mais acceptée de son quotidien, alors qu’il prend soin de son corps en cette fin de carrière.
Poursuivant son témoignage sincère, il a déclaré : « Parfois, je n’arrive même pas à enlever mon gant parce que je n’arrive pas à défaire le Velcro et que je dois demander de l’aide. Je ne peux pas tenir une bouteille d’eau sans la faire tomber, ni dévisser le bouchon. Cela me prend généralement environ une heure. »
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Éviter la répétition des erreurs passées
Au-delà des séquelles physiques, Szczesny s'est également confié sur le poids émotionnel de sa relation avec son père, Maciej Szczesny. Le gardien du FC Barcelone a avoué que son enfance avait été marquée par un sentiment d'angoisse chaque fois que son père, lui-même ancien gardien de but professionnel, rentrait à la maison.
« Dès mon plus jeune âge, notre relation était telle que j’avais peur de mon père », a-t-il expliqué. « Je ne me disais jamais : “Oh, papa arrive.” C’était plutôt : “Bon sang, papa arrive”, parce qu’on ne savait jamais de quelle humeur il serait à son retour. » Cette expérience a façonné la manière dont Szczesny aborde aujourd’hui son rôle de père, le Polonais concluant : « Je me suis promis de ne jamais faire en sorte que mon fils ait peur de mon retour à la maison. »
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