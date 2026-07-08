Lors d’un entretien sur YouTube avec son ancien coéquipier en équipe nationale, Grzegorz Krychowiak, le gardien chevronné a expliqué qu’une blessure grave subie lors de son passage à Arsenal en 2008 avait tout changé. Il a révélé l’intensité de la douleur qu’il endure à chaque match et à chaque séance d’entraînement sous les ordres de Hansi Flick.

« Je ne peux pas attraper le ballon sans ressentir de douleur. Je n’ai pas arrêté un seul tir sans rien sentir. Je m’y suis habitué, mais c’est une sensation très désagréable », a expliqué Szczęsny.