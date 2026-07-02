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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En raison d’un match contre l’Égypte, un ancien responsable iranien saisit la justice américaine et réclame un milliard de dollars à la FIFA !

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L'Iran n'a pas réussi à se qualifier pour les 32es de finale de la Coupe du monde

L’homme politique iranien Lotfollah Kaveh Afrasiabi, que les autorités américaines avaient précédemment accusé d’agir comme agent non déclaré pour Téhéran, a intenté une action judiciaire d’un milliard de dollars contre la Fédération internationale de football (FIFA), son président Gianni Infantino, ainsi qu’un nombre indéterminé de responsables de l’instance, après l’élimination de l’équipe nationale de son pays de la Coupe du monde à la suite d’une décision arbitrale controversée.

Afrasiabi, 68 ans, a notamment été conseiller officiel au sein de l’équipe chargée des négociations sur le nucléaire iranien sous l’administration de l’ancien président américain Barack Obama.

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    « Une discrimination flagrante »

    Afrasiabi demande que l’action soit classée comme recours collectif (class action) au nom de près de 91 millions d’Iraniens et d’Irano-Américains « qui ont soutenu l’équipe nationale iranienne et ont subi un préjudice émotionnel en raison de la discrimination flagrante dont a été victime leur équipe préférée », selon la plainte civile déposée le 30 juin devant un tribunal fédéral de Boston, aux États-Unis.

    Dans son assignation, il dénonce « les deux poids deux mesures, l’hypocrisie et la discrimination flagrante » de la FIFA à l’égard de l’équipe d’Iran, à laquelle un but victorieux a été refusé lors de son match contre l’Égypte, la semaine dernière, après intervention de l’assistance vidéo (VAR), qui a estimé que le joueur auteur de la réalisation était en position de hors-jeu.

    Le match s’est terminé sur un score de 1-1, éliminant l’Iran avec seulement trois points au compteur et une troisième place dans le groupe G.

    La plainte invoque des « preuves claires et irréfutables » d’une décision « erronée » du VAR, « délibérément conçue pour priver l’Iran de la victoire ». La plainte rappelle aussi que l’analyste de Fox Sports, l’ex-star Zlatan Ibrahimović, a immédiatement qualifié l’annulation de « vol » et estimé que la FIFA devait des excuses à l’Iran, en raison, selon la plainte, d’une preuve évidente : un défenseur égyptien se trouvait derrière les attaquants iraniens.

    La plainte conclut : « En réalité, les actes des défendeurs ont convaincu les plaignants, ainsi que d’autres personnes dans une situation similaire, que l’Iran s’est vu voler la victoire et la chance de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde, ce qui a constitué pour eux une expérience traumatisante. »

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    Plainte déposée devant un tribunal américain

    Lors d’un entretien téléphonique accordé au quotidien britannique The Independent, Afrasiabi a qualifié sa demande d’indemnisation d’un milliard de dollars de « très généreuse », estimant même qu’elle pourrait ne pas couvrir l’étendue du préjudice subi.

    Il a ajouté : « Si j’avais affaire à des jurés impartiaux, ils pourraient même envisager un montant plus élevé, compte tenu de la gravité de la faute commise par la FIFA dans cette affaire. »

    « La FIFA aurait dû agir », a-t-il ajouté, rappelant que l’annulation du but, combinée à ce qu’il qualifie d’« humiliations répétées » infligées à l’équipe iranienne par le gouvernement américain, « a provoqué la colère de millions d’Iraniens, dont moi-même ».

    M. Afrasiabi, qui a enseigné à l’université de Harvard et écrit plus de 30 ouvrages, avait été arrêté en 2021 à son domicile de Watertown, dans le Massachusetts, pour ne pas s’être enregistré en tant qu’agent étranger du gouvernement iranien.

    Le ministère public américain a affirmé qu’il avait travaillé secrètement pendant plus d’une décennie pour le compte de Téhéran, dans le but d’influencer l’opinion publique concernant le régime iranien. Il a toutefois nié ces accusations, se décrivant simplement comme un « conseiller », « engagé en faveur de la réconciliation, de la paix et du dialogue entre les États-Unis et l’Iran ».

    Gracié en 2023 par le président Joe Biden dans le cadre d’un échange de prisonniers négocié par le Qatar, Afrasyabi vit désormais dans la région de Boston en attendant la suite de sa procédure judiciaire.

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    « 91 millions de citoyens »

    Selon la plainte, ce recours collectif concerne plus de 91 millions de citoyens iraniens, ainsi que plus d’un million d’Iraniens résidant aux États-Unis, qui subissent actuellement « une souffrance intense ».

    La plainte précise que « toute personne s’opposant à l’équipe nationale iranienne, y compris les opposants politiques et les médias qui les soutiennent, est exclue de l’action collective ».

    Si le recours aboutit, M. Afrasiabi a déclaré qu’une partie des indemnités serait consacrée à des programmes sportifs destinés aux jeunes en Iran.

    Il conclut : « Pour l’instant, ma priorité absolue est de leur remettre les documents en bonne et due forme, puis de mener la bataille lorsqu’ils déposeront une requête en irrecevabilité. »