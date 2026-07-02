Afrasiabi demande que l’action soit classée comme recours collectif (class action) au nom de près de 91 millions d’Iraniens et d’Irano-Américains « qui ont soutenu l’équipe nationale iranienne et ont subi un préjudice émotionnel en raison de la discrimination flagrante dont a été victime leur équipe préférée », selon la plainte civile déposée le 30 juin devant un tribunal fédéral de Boston, aux États-Unis.

Dans son assignation, il dénonce « les deux poids deux mesures, l’hypocrisie et la discrimination flagrante » de la FIFA à l’égard de l’équipe d’Iran, à laquelle un but victorieux a été refusé lors de son match contre l’Égypte, la semaine dernière, après intervention de l’assistance vidéo (VAR), qui a estimé que le joueur auteur de la réalisation était en position de hors-jeu.

Le match s’est terminé sur un score de 1-1, éliminant l’Iran avec seulement trois points au compteur et une troisième place dans le groupe G.

La plainte invoque des « preuves claires et irréfutables » d’une décision « erronée » du VAR, « délibérément conçue pour priver l’Iran de la victoire ». La plainte rappelle aussi que l’analyste de Fox Sports, l’ex-star Zlatan Ibrahimović, a immédiatement qualifié l’annulation de « vol » et estimé que la FIFA devait des excuses à l’Iran, en raison, selon la plainte, d’une preuve évidente : un défenseur égyptien se trouvait derrière les attaquants iraniens.

La plainte conclut : « En réalité, les actes des défendeurs ont convaincu les plaignants, ainsi que d’autres personnes dans une situation similaire, que l’Iran s’est vu voler la victoire et la chance de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde, ce qui a constitué pour eux une expérience traumatisante. »