L’homme politique iranien Lotfollah Kaveh Afrasiabi, que les autorités américaines avaient précédemment accusé d’agir comme agent non déclaré pour Téhéran, a intenté une action judiciaire d’un milliard de dollars contre la Fédération internationale de football (FIFA), son président Gianni Infantino, ainsi qu’un nombre indéterminé de responsables de l’instance, après l’élimination de l’équipe nationale de son pays de la Coupe du monde à la suite d’une décision arbitrale controversée.
Afrasiabi, 68 ans, a notamment été conseiller officiel au sein de l’équipe chargée des négociations sur le nucléaire iranien sous l’administration de l’ancien président américain Barack Obama.
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