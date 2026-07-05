Une passe décisive face à l’Angleterre, un but contre le Ghana et une influence constante lors des rencontres avec le Panama et le Portugal : la performance de Sucic, milieu de l’Inter, a valu au joueur les éloges du quotidien croate Vecernji, qui l’a présenté comme un élément indispensable pour Zlatko Dalic. Son impact s’apprécie autant dans le présent que pour l’avenir, alors que la sélection pourrait bientôt se passer de la légende Luka Modric. Des cadors comme le Real Madrid et plusieurs grands clubs anglais surveillent déjà de près ce milieu de terrain.