Parmi les sept joueurs de l'Inter engagés dans la Coupe du monde – Manuel Akanji, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu, Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram et l’ancien Denzel Dumfries –, c’est le milieu de terrain croate Petar Sucic qui, à ce stade de la compétition, a le plus consolidé ses certitudes sur la qualité de ses performances. Éliminé par le Portugal de Cristiano Ronaldo, ce joueur né en 2003, recruté l’été dernier au Dinamo Zagreb pour 15 millions d’euros, a été l’une des plus belles révélations de la sélection de l’entraîneur Dalic, attirant l’attention de plusieurs clubs étrangers prestigieux.
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En provenance de Croatie, l’Inter observe avec attention la Coupe du monde, qui fait s’envoler la valeur de Sucic. Le Real Madrid et plusieurs clubs de Premier League suivent de près le Croate, et les Nerazzurri réclament plus de 50 millions d’euros pour laisser partir leur jeune talent
Le Real Madrid et la Premier League prennent note.
Une passe décisive face à l’Angleterre, un but contre le Ghana et une influence constante lors des rencontres avec le Panama et le Portugal : la performance de Sucic, milieu de l’Inter, a valu au joueur les éloges du quotidien croate Vecernji, qui l’a présenté comme un élément indispensable pour Zlatko Dalic. Son impact s’apprécie autant dans le présent que pour l’avenir, alors que la sélection pourrait bientôt se passer de la légende Luka Modric. Des cadors comme le Real Madrid et plusieurs grands clubs anglais surveillent déjà de près ce milieu de terrain.
L'Inter envoie le ballon bien au-dessus de la cible.
Selon Vecernji, Petar Sucic représente un investissement prometteur pour l’Inter, tant sur le plan sportif que financier. Bien que sa première saison en Serie A ait été marquée par une phase d’adaptation, tout en restant significative en termes de temps de jeu – 50 apparitions au total, 4 buts et 4 passes décisives –, le joueur croate aurait déjà une valeur marchande supérieure à 50 millions d’euros, proche de 60. Son contrat avec l’Inter expire en juin 2030 et son salaire s’élève à 1,5 million d’euros nets.
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