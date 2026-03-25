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Gabriele Stragapede

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En provenance d'Espagne - Real Madrid : le retour de Nico Paz est « incontournable » : toutes les raisons, l'intérêt de l'Inter et la position de Côme

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N. Paz

Les raisons qui poussent le Real Madrid à faire revenir le numéro 10 de Côme.

Un transfert « incontournable ».

C'est ainsi que nos confrères espagnols de Marca qualifient le retour de Nico Paz au Real Madrid. Une mission à mener à bien, un objectif à atteindre et une étape à franchir pour reprendre le contrôle total d’un joueur qui a démontré d’énormes marges de progression et un potentiel encore inexploité au plus haut niveau, ainsi que d’un atout qui pourrait rapporter des dizaines et des dizaines de millions aux Blancos lors du prochain mercato estival.

En effet, les facteurs qui ont conduit à cette décision sont essentiellement au nombre de deux : d’ordre sportif et d’ordre économique.

  • LA CLAUSE CONCERNANT LE LAC DE CÔME

    Mais avant de commencer, essayons de faire le point.

    Le contrat de Nico Paz – désormais joueur de Côme – est détenu par le Real Madrid, qui dispose d'une clause de rachat (de recompra) sur le meneur de jeu de 21 ans afin de le faire revenir chez lui cet été : elle sera valable lors du mercato estival de 2026 pour un montant de 9 millions d'euros, et passera à 11 millions en 2027.

    À un prix aussi abordable pour un joueur désormais évalué entre 60 et 70 millions d'euros, les Blancos ne laisseront certainement pas passer l'occasion de récupérer un tel talent.

    Les Larianis ont également tenté de supprimer ces clauses, en proposant de laisser 50 % de la future revente au Real, mais la réponse a toujours été négative.

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  • LA QUESTION ÉCONOMIQUE

    Pourquoi ? vous demanderez-vous.

    C'est ce que révèle Marca, affirmant que Nico Paz est considéré comme un retour incontournable pour le Real Madrid. Ces 9 millions d'euros constituent une somme trop alléchante pour ne pas être dépensée pour un joueur aussi jeune et talentueux, pour lequel, cet été, des offres égales voire supérieures à 60 millions d'euros pourraient arriver, selon des sources espagnoles.

    Un montant qui oblige les Blancos à reprendre le contrôle total du joueur en cas de transfert, afin de s’assurer de toucher l’intégralité d’une éventuelle vente.

  • LE CÔTÉ SPORTIF

    Nico Paz est donc appelé à faire son retour dans la capitale espagnole, et ce n'est qu'alors que son avenir sera évalué, notamment en fonction des intérêts sportifs du club et du joueur lui-même, qui a tout ce qu'il faut pour devenir l'un des grands protagonistes du Real Madrid de demain.

    D'autant plus que, selon Marca, les Blancos ne pourraient pas vendre immédiatement le joueur lors du même mercato, une fois l'option de rachat exercée.

    Nico Paz devra se battre pour chaque opportunité face à des joueurs du calibre de Bellingham, ArdaGüler et Brahim Diaz, des footballeurs qui occupent une position similaire à celle de l'Argentin sur le terrain.

    Tout dépendra en tout cas de l'identité de l'entraîneur pour la saison prochaine et de la volonté du joueur lui-même.


  • LES CLASSEMENTS DE L'INTER ET DE COME

    En substance, l'avenir s'appellera Real Madrid, mettant fin aux espoirs du Como de conserver le joueur de 21 ans une année de plus en cas de qualification pour une compétition européenne (le club est en lice pour la Ligue des champions) et à ceux de l'Inter de pouvoir le recruter cet été.