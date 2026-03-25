En provenance d'Espagne - Real Madrid : le retour de Nico Paz est « incontournable » : toutes les raisons, l'intérêt de l'Inter et la position de Côme

Mais avant de commencer, essayons de faire le point.

Le contrat de Nico Paz – désormais joueur de Côme – est détenu par le Real Madrid, qui dispose d'une clause de rachat (de recompra) sur le meneur de jeu de 21 ans afin de le faire revenir chez lui cet été : elle sera valable lors du mercato estival de 2026 pour un montant de 9 millions d'euros, et passera à 11 millions en 2027.

À un prix aussi abordable pour un joueur désormais évalué entre 60 et 70 millions d'euros, les Blancos ne laisseront certainement pas passer l'occasion de récupérer un tel talent.

Les Larianis ont également tenté de supprimer ces clauses, en proposant de laisser 50 % de la future revente au Real, mais la réponse a toujours été négative.