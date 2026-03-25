En provenance d'Espagne - Real Madrid : le retour de Nico Paz est « incontournable » : toutes les raisons, l'intérêt de l'Inter et la position de Côme

Un transfert « incontournable ».
C'est ainsi que nos confrères espagnols de Marca qualifient le retour de Nico Paz au Real Madrid. Une mission à mener à bien, un objectif à atteindre et une étape à franchir pour reprendre le contrôle total d’un joueur qui a démontré d’énormes marges de progression et un potentiel encore inexploité au plus haut niveau, ainsi que d’un atout qui pourrait rapporter des dizaines et des dizaines de millions aux Blancos lors du prochain mercato estival.
En effet, les facteurs qui ont conduit à cette décision sont essentiellement au nombre de deux : d’ordre sportif et d’ordre économique.