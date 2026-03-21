En provenance d'Espagne - Barcelone : des contacts ont été pris pour Bastoni ; l'Inter est déjà à la recherche d'un remplaçant, et Buongiorno fait également parler de lui

Le journal en ligne Sport rapporte en effet que Barcelone a déjà pris contact, dès le début de la saison en cours, avec l'entourage de Bastoni afin de comprendre et de connaître les projets d'avenir du jeune joueur.

Toujours selon la source espagnole, l'Inter se rend compte que le transfert éventuel du défenseur central pourrait financer les futurs achats lors du prochain mercato estival.