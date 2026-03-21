Le FC Barcelone continue d'exercer une pression intense pour recruter cet été Alessandro Bastoni, le latéral gauche de l'Inter. Le club catalan est convaincu et conscient que son projet sportif, en vue de la saison prochaine, peut être amélioré grâce à l'acquisition d'un défenseur central gaucher de très haut niveau, et le choix de la direction reste toujours l'international italien, autour duquel se prépare – selon des sources espagnoles – une opération importante tant sur le plan sportif qu'économique.
Traduit par
En provenance d'Espagne - Barcelone : des contacts ont été pris pour Bastoni ; l'Inter est déjà à la recherche d'un remplaçant, et Buongiorno fait également parler de lui
CONTACTS
Le journal en ligne Sport rapporte en effet que Barcelone a déjà pris contact, dès le début de la saison en cours, avec l'entourage de Bastoni afin de comprendre et de connaître les projets d'avenir du jeune joueur.
Toujours selon la source espagnole, l'Inter se rend compte que le transfert éventuel du défenseur central pourrait financer les futurs achats lors du prochain mercato estival.
PRIX
Au cours des dernières semaines, Barcelone a pris des mesures concrètes concernant Bastoni et l'Inter. D'après les informations divulguées par le club de Viale della Liberazione – selon ce que rapporte Sport –,le montant auquel il serait possible de vendre le défenseur nerazzurro avoisinerait les 70 millions d'euros, mais le club blaugrana est convaincu que ce prix de vente pourrait être réduit grâce à certaines solutions actuellement à l'étude par la direction catalane.
RECHERCHE D'UN REMPLAÇANT
Un détail à ne pas sous-estimer – souligne Sport – est que l'Inter est déjà en train d'étudier d'éventuels remplaçants pour Bastoni, avec une liste de joueurs qui va d'Alessandro Buongiorno (Naples) et Evan Ndicka (Rome) jusqu'à Jhon Lucumì (Bologne).
Barcelone est prêt à intensifier les contacts à partir du mois d'avril et étudie la meilleure option – comme l'inclusion d'un joueur en échange – pour tenter de faire baisser les éventuelles demandes financières des Nerazzurri.