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grafica dybala milan delusione 2025 2026 CMGetty Images

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En provenance d’Argentine, plus précisément de Boca Juniors, l’intérêt pour Paulo Dybala reste vif. Le club xeneize a passé un coup de fil à l’attaquant, selon les informations de Rome, et pourrait même devancer les Giallorossi dans ce dossier. Que se passe-t-il donc autour de l’ancien Bianconero ?

Roma
Mercato
Boca Juniors
P. Dybala
Serie A

L’entraîneur de Boca Juniors a appelé Dybala : les scénarios se multiplient concernant l’avenir de « La Joya ».

À neuf jours de l’expiration de son contrat avec la Roma, Paulo Dybala n’a pas encore prolongé son engagement. Alors que le dossier est toujours en stand-by, des sources argentines indiquent que Boca Juniors préparerait une nouvelle approche pour recruter l’attaquant sous statut de joueur libre.

Rodolfo Arruabarrena, l’entraîneur du club xeneize, aurait même appelé l’attaquant pour le convaincre de revenir jouer en Argentine.

Tant que son avenir avec les Giallorossi reste flou, les Xeneizes tentent donc une dernière approche pour rapatrier « La Joya » dans son pays natal.

  • L'appel d'Arruabarrena

    Selon TyC Sports, l’entraîneur aurait appelé Dybala directement pour lui présenter son projet pour le Boca Juniors et lui faire part de sa ferme volonté de l’avoir dans son équipe.

    L’entretien aurait été positif, même si, pour l’instant, le joueur n’a pas encore communiqué de décision concernant son avenir, qu’il soit à Boca ou à Rome.

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  • BOCA TIENT-IL LA LUCARNE ?

    Malgré l’élimination de la Copa Libertadores et la rétrogradation aux tours préliminaires de la Copa Sudamericana, le recrutement d’Arruabarrena aurait tout de même permis à Boca Juniors de marquer des points.

  • LA SITUATION AVEC LA ROMA

    Les négociations entre la Roma et Dybala en vue d’un renouvellement de contrat se poursuivent. Gasperini fait pression pour que la situation se résolve de manière positive, tandis que le club giallorosso a pris connaissance de la contre-proposition de l’entourage du joueur et y travaille actuellement : l’écart entre l’offre et la demande, selon les informations de Sportitalia, se situerait entre 500 000 et 700 000 euros.

    L’intervention de Tony D’Amico pourrait donner l’élan décisif, mais l’intérêt de Boca Juniors et l’appel d’Arruabarrena pourraient, à neuf jours de l’expiration du contrat, bouleverser l’équation.

  • LE PLAN DE JEU DU BOCA JUNIORS

    En coulisses, Boca Juniors observe sans se manifester. Le club argentin n’envisage pas, pour l’instant, de déposer une offre officielle auprès de l’entourage du joueur. Il a toutefois déjà pris des renseignements et attendra l’issue des discussions avec la Roma avant, éventuellement, de se lancer.