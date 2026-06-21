À neuf jours de l’expiration de son contrat avec la Roma, Paulo Dybala n’a pas encore prolongé son engagement. Alors que le dossier est toujours en stand-by, des sources argentines indiquent que Boca Juniors préparerait une nouvelle approche pour recruter l’attaquant sous statut de joueur libre.

Rodolfo Arruabarrena, l’entraîneur du club xeneize, aurait même appelé l’attaquant pour le convaincre de revenir jouer en Argentine.

Tant que son avenir avec les Giallorossi reste flou, les Xeneizes tentent donc une dernière approche pour rapatrier « La Joya » dans son pays natal.