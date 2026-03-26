Sandro Tonali pourrait-il quitter Newcastle cet été ? En Angleterre, on affirme : « Il y a un accord tacite ».





Le milieu de terrain, actuellement avec l'Italie pour les barrages de la Coupe du monde, est l'un des noms les plus cités à l'approche du prochain mercato. Plusieurs grands clubs de Premier League et de Serie A suivent de près la situation de ce joueur né en 2000, qui a quitté le Milan AC en 2023 pour rejoindre les Magpies.





Trois ans après son arrivée, son maintien sur les rives de la Tyne est loin d'être acquis et les médias locaux publient des informations qui font dresser l'oreille aux prétendants.