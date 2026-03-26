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En provenance d'Angleterre - Tonali pourrait quitter Newcastle sans disputer de coupes européennes : un « accord à l'amiable » se profile, les détails et les clubs intéressés

Newcastle
S. Tonali
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Le milieu de terrain italien est l'un des noms les plus cités à l'approche du prochain mercato estival, et de nouvelles rumeurs concernant son avenir nous parviennent d'Angleterre.

Sandro Tonali pourrait-il quitter Newcastle cet été ? En Angleterre, on affirme : « Il y a un accord tacite ».


Le milieu de terrain, actuellement avec l'Italie pour les barrages de la Coupe du monde, est l'un des noms les plus cités à l'approche du prochain mercato. Plusieurs grands clubs de Premier League et de Serie A suivent de près la situation de ce joueur né en 2000, qui a quitté le Milan AC en 2023 pour rejoindre les Magpies.


Trois ans après son arrivée, son maintien sur les rives de la Tyne est loin d'être acquis et les médias locaux publient des informations qui font dresser l'oreille aux prétendants.

  • TONALI-NEWCASTLE : « UN ACCORD ENTRE GENTLEMEN POUR LES ADIEUX »

    La nouveauté, c'est que Tonali aurait conclu un accord avec Newcastle pour partir cet été, sous réserve que certaines conditions soient remplies.


    C'est ce que rapporte The Shields Gazette, selon lequel l'entourage du milieu de terrain est convaincu d'avoir conclu un « accord à l'amiable » avec le club.


    Comme on peut le lire, si Newcastle ne se qualifie pour aucune des coupes européennes la saison prochaine, les Magpies écouteront les offres et envisageront de céder le joueur, jusqu'ici considéré comme intransférable.

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  • LA SITUATION DE NEWCASTLE EN PREMIER LEAGUE

    Le scénario selon lequel Newcastle serait exclu des compétitions européennes semble aujourd'hui très probable.


    L'équipe dirigée par Eddie Howe occupe aujourd'hui la 12e place de la Premier League avec 42 points. La Ligue des champions n'est plus qu'un mirage : Aston Villa, quatrième, compte 54 points et Liverpool, cinquième, en compte 49.


    La course à l'Europa League n'est pas moins compliquée (Chelsea est sixième avec 48 points) ; les cibles seraient Brentford et Everton, à égalité avec 46 points, soit les septième et huitième du classement qui, avec la cinquième place de Ligue des champions pour les Anglais, se disputeraient l'autre place pour l'Europa League et celle pour la Ligue Europa Conférence. Cette dernière coupe, cependant, selon The Shields Gazette, pourrait ne pas suffire à convaincre Tonali de rester.

  • LE CONTRAT DE TONALI

    Récupérer Tonali à Newcastle sans qualification européenne pourrait s'avérer plus facile, mais pas moins coûteux.


    L'année dernière, le milieu de terrain italien a prolongé son contrat avec les Magpies jusqu'en 2029, avec une option permettant au club de le prolonger d'une saison supplémentaire, ce qui permet aux Bianconeri de maintenir un prix élevé pour le transfert, évalué à au moins 80 millions d'euros à la fin de l'année dernière.


    Il ne faut pas oublier non plus le salaire de l'ancien joueur du Milan AC, qui gagne en Angleterre 7 millions d'euros par saison plus 2 millions de primes.

  • QUI PEUT PRENDRE DES TONALI

    La rumeur d'un éventuel accord prévoyant un transfert si Newcastle ne se qualifie pas pour les coupes d'Europe est toutefois prise en compte par les différentes équipes qui ont jeté leur dévolu sur Tonali.


    En Italie, la Juventus est depuis longtemps sur ses traces, même si elle est freinée par les conditions financières de l'opération qui, jusqu'à présent, rendent extrêmement compliqué même un retour au Milan, souhaité par plusieurs supporters rossoneri.


    La candidature des grands clubs anglais est plus concrète : Manchester United doit repenser son milieu de terrain, notamment avec le départ de Casemiro à la fin de la saison, et apprécie particulièrement ce joueur né en 2000 ; il y a aussi Arsenal, qui pourrait renforcer un secteur déjà bien armé avec Rice et Zubimendi.