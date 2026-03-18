En provenance d'Angleterre - Milan, nouvelle piste pour l'attaque : Troy Parrott intéresse le club, le prix est fixé

Selon un article publié par le journal anglais TheIndependent, un nouveau profil pourrait bien intéresser les Rossoneri : il s'agit de Troy Parrott, auteur de 32 buts en 43 matches sous le maillot de l'AZ Alkmaar.

Attaquant titulaire de l'équipe nationale irlandaise, il démontre tout son talent cette saison, tant en club qu'en sélection.