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Gabriele Stragapede

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En provenance d'Angleterre - Milan, nouvelle piste pour l'attaque : Troy Parrott intéresse le club, le prix est fixé

Il faut un numéro 9 pour la saison prochaine et les Rossoneri ont repéré un nouvel attaquant.

Le Milan poursuit sa recherche d'un avant-centre en vue de la saison prochaine.

La question du numéro 9 reste l'un des nœuds à démêler sur le marché des transferts et le club de la Via Aldo Rossi a déjà commencé à passer au crible les profils pour être prêt au coup d'envoi de la prochaine session estivale. Cette énigme a fait émerger plusieurs noms et profils, parmi lesquels Mateo Retegui, Moise Kean et Dusan Vlahovic, au cas où celui-ci ne parviendrait pas à trouver un accord pour prolonger son contrat avec la Juventus.

Mais une nouvelle piste émerge d'Angleterre.

  • ON AIME PARROTT

    Selon un article publié par le journal anglais TheIndependent, un nouveau profil pourrait bien intéresser les Rossoneri : il s'agit de Troy Parrott, auteur de 32 buts en 43 matches sous le maillot de l'AZ Alkmaar.

    Attaquant titulaire de l'équipe nationale irlandaise, il démontre tout son talent cette saison, tant en club qu'en sélection.

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  • PRIX ET CONCURRENCE

    D'après ce que rapporte la presse anglaise, le club néerlandais aurait fixé une valeur de départ de 28 millions d'euros. L'AZ Alkmaar est prêt à examiner toutes les offres qui pourraient lui parvenir au cours de l'été, sachant que plusieurs clubs de Bundesliga, de Liga et de Premier League s'intéressent à ce jeune joueur né en 2002.

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