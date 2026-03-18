En provenance d'Angleterre - Milan, nouvelle piste pour l'attaque : Troy Parrott intéresse le club, le prix est fixé

Le Milan poursuit sa recherche d'un avant-centre en vue de la saison prochaine.
La question du numéro 9 reste l'un des nœuds à démêler sur le marché des transferts et le club de la Via Aldo Rossi a déjà commencé à passer au crible les profils pour être prêt au coup d'envoi de la prochaine session estivale. Cette énigme a fait émerger plusieurs noms et profils, parmi lesquels Mateo Retegui, Moise Kean et Dusan Vlahovic, au cas où celui-ci ne parviendrait pas à trouver un accord pour prolonger son contrat avec la Juventus.
Mais une nouvelle piste émerge d'Angleterre.