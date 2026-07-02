En provenance d’Angleterre, information fiable : le Tottenham de De Zerbi, déjà très actif, cherche à renforcer son attaque. Des premiers contacts ont été établis avec le Milan AC pour Rafael Leao, même si, selon nos sources, le club londonien aurait une autre priorité offensive

Pour l’instant, aucun grand club de Premier League ni de Liga – pourtant deux destinations qui intéressent Leao une fois son départ du Milan acté – n’a manifesté d’intérêt concret. Seul Galatasaray s’est positionné, mais l’option turque ne séduit pas le joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le numéro 10 rossonero demeure néanmoins sur le départ, et la dernière information notable émane de la presse anglaise, plus précisément du journal The Independent.Selon le journal britannique, le club londonien, dirigé par Roberto De Zerbi, ne compte pas s’arrêter là. Après avoir déjà finalisé trois recrues pour un montant total de 300 millions d’euros (van Eke, Mateus Fernandes et Tonali), les Spurs cherchent encore à se renforcer en attaque et sur les ailes. Dans ce contexte, le nom de Rafa Leao est évoqué.





TOTTENHAM, TONALI : UN TRANSFERT RECORD QUI PROFITE AUSSI AU MILAN