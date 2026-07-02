En provenance d’Angleterre, information fiable : le Tottenham de De Zerbi, déjà très actif, cherche à renforcer son attaque. Des premiers contacts ont été établis avec le Milan AC pour Rafael Leao, même si, selon nos sources, le club londonien aurait une autre priorité offensive

L’été de Rafael Leão s’annonce agité sur le marché des transferts. Actuellement avec le Portugal à la Coupe du monde, à la veille d’un match décisif contre la Croatie qui vaut un billet pour les huitièmes de finale, l’attaquant du Milan reste à surveiller : il ne fait plus partie des plans futurs du club. Si bien un timide rapprochement a eu lieu ces derniers jours après un entretien avec le nouvel entraîneur Rubén Amorim, les déclarations du joueur, né en 1999, fin mai – où il exprimait son désir de tenter une nouvelle expérience à l’étranger – ont creusé un fossé difficile à combler entre les deux parties.
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