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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

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En provenance d’Angleterre, information fiable : le Tottenham de De Zerbi, déjà très actif, cherche à renforcer son attaque. Des premiers contacts ont été établis avec le Milan AC pour Rafael Leao, même si, selon nos sources, le club londonien aurait une autre priorité offensive

Milan AC
R. Leao
Tottenham
Mercato

L'attaquant portugais est toujours sur le marché des transferts, en attendant une offre concrète d'un grand club.

L’été de Rafael Leão s’annonce agité sur le marché des transferts. Actuellement avec le Portugal à la Coupe du monde, à la veille d’un match décisif contre la Croatie qui vaut un billet pour les huitièmes de finale, l’attaquant du Milan reste à surveiller : il ne fait plus partie des plans futurs du club. Si bien un timide rapprochement a eu lieu ces derniers jours après un entretien avec le nouvel entraîneur Rubén Amorim, les déclarations du joueur, né en 1999, fin mai – où il exprimait son désir de tenter une nouvelle expérience à l’étranger – ont creusé un fossé difficile à combler entre les deux parties.


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  • DE ZERBI NE LÂCHE RIEN

    Pour l’instant, aucun grand club de Premier League ni de Ligapourtant deux destinations qui intéressent Leao une fois son départ du Milan acté – n’a manifesté d’intérêt concret. Seul Galatasaray s’est positionné, mais l’option turque ne séduit pas le joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le numéro 10 rossonero demeure néanmoins sur le départ, et la dernière information notable émane de la presse anglaise, plus précisément du journal The Independent.Selon le journal britannique, le club londonien, dirigé par Roberto De Zerbi, ne compte pas s’arrêter là. Après avoir déjà finalisé trois recrues pour un montant total de 300 millions d’euros (van Eke, Mateus Fernandes et Tonali), les Spurs cherchent encore à se renforcer en attaque et sur les ailes. Dans ce contexte, le nom de Rafa Leao est évoqué.


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  • DEUXIÈME CHOIX

    Le Portugais aurait déjà eu un premier entretien informatif avec le Milan pour évoquer le coût d'un éventuel transfert, même s'il n'est pas, à ce stade, la priorité des Rossoneri. La cible principale de Tottenham pour renforcer son attaque est Eli Junior Kroupi, jeune talent de Bournemouth né en 2006, auteur d'une saison de très haut niveau conclue avec 13 buts en 33 matchs de Premier League. L’ancien Lorientais, recruté pour seulement 13 millions d’euros, attire aussi Arsenal et le Paris Saint-Germain ; sa valeur est estimée à environ 80 millions de livres sterling, soit 93,5 millions d’euros au taux de change actuel. À défaut, De Zerbi s’intéresse au Brésilien Savinho, en partance de Manchester City, et à Rafa Leão. Ce dernier, sept ans après son arrivée en Italie et au Milan pour un montant total de 50 millions d’euros, pourrait faire ses adieux au club.


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  • LES STATISTIQUES DE LEAO AU MILAN

    Arrivé de Lille à l'été 2019, Rafa Leao a disputé 291 matchs sous le maillot du Milan, inscrivant 80 buts et délivrant 65 passes décisives. Il a remporté un Scudetto à l'issue de la saison 2021/2022 et, en janvier 2025, il a décroché la Supercoupe d'Italie lors de la finale contre l'Inter.

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