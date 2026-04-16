En proie à un blocage mental, l’ailier de Nottingham Forest Callum Hudson-Odoi reçoit des conseils de base de la part de la légende des Reds Stan Collymore, qui l’exhorte à retrouver son éclat perdu

Interrogé sur la nécessité pour Hudson-Odoi de travailler autant sa force mentale que son sens tactique, l’icône des Reds Collymore – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via Best Betting Bonuses – a répondu avec autorité : « Oui, absolument. Je trouve cela amusant, car deux clubs avant de rejoindre Forest, j’étais à Crystal Palace et l’entraîneur, Steve Coppell, lui-même ancien ailier de renom pour Manchester United et l’Angleterre, voulait que je joue sur l’aile. Je me souviens de ses mots : « Si tu traverses une mauvaise passe comme ailier, rappelle-toi l’essentiel : déborde ton adversaire, centre dans la surface ; sur dix tentatives, six suffisent. »

On imagine facilement Brian Clough dire à John Robertson : « Je sais que tu es peut-être le meilleur joueur d’Europe depuis trois ou quatre ans, mais à la fin de ta carrière, Robbo n’avait pas besoin qu’on te le rappelle. Il a continué à jouer pour Derby, puis il est parti dans le nord pour jouer avec l’Écosse. Il savait : déborder le latéral, centrer dans la surface.

« Souvent, les ailiers compliquent leur jeu : ils passent un adversaire, puis reculent, puis reculent encore, jusqu’à ce qu’ils lèvent la tête et voient une surface encombrée. Résultat : ils renvoient le ballon en arrière par facilité, et l’habitude s’installe.

Pour Hudson-Odoi, qu’importe que l’adversaire vienne au City Ground ou recule comme Burnley : il a juste besoin que l’entraîneur lui mette la main sur l’épaule et lui dise : “Va te salir les crampons sur la ligne de touche”. Écarte-toi au maximum, car beaucoup d’ailiers se privent eux-mêmes d’espace. Ils rentrent trop vite depuis la ligne de touche et se retrouvent à cinq, six ou dix mètres du défenseur latéral.

Reste sur la ligne de touche pour maximiser l’écart avec le latéral, réceptionne, accélère, puis, soit tu le dépasses et tu centres pour Wood, soit tu centres sans le dépasser. C’est simple et efficace.

Tous les entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé, surtout ceux qui avaient de bons ailiers, leur répétaient sans détour : « Dépasse le latéral et centre dans la surface. » Quand tu réussis une fois, que tu ressens la satisfaction d’un bon centre, tu te dis : « J’y suis ». Alors le latéral commence à reculer, te laissant davantage d’espace, et le processus se nourrit de lui-même.

« Pour Cal, c’est donc surtout une question de mental. Il ralentit trop souvent le jeu ou revient en retrait pour servir l’intérieur, alors qu’à l’époque où [Anthony] Elanga explosait sur l’aile droite et qu’il déboulant à gauche, il dépassait tout le monde pour offrir des centres à Woody, qui marquait. Il doit simplement revenir à ces fondamentaux. »