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En proie à un blocage mental, l’ailier de Nottingham Forest Callum Hudson-Odoi reçoit des conseils de base de la part de la légende des Reds Stan Collymore, qui l’exhorte à retrouver son éclat perdu
Hudson-Odoi a rejoint Forest dans le cadre d’un transfert à prix réduit de 5 millions de livres sterling en provenance de Chelsea.
Lors de sa première saison à Trentside, après un transfert à prix réduit de 5 millions de livres sterling (7 millions de dollars) à l’été 2023, Hudson-Odoi a inscrit huit buts en Premier League – dont une frappe magnifique dès ses débuts contre Burnley, qui laissait présager de ce qui allait suivre.
L’international anglais, qui compte trois sélections, s’est rapidement forgé une réputation en coupant vers l’intérieur depuis le flanc gauche pour trouver le chemin des filets, les défenseurs étant incapables de contenir la menace qu’il représentait, même s’ils savaient parfaitement à quoi s’attendre.
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Hudson-Odoi n'a pas encore marqué en Premier League en 2026.
Sa deuxième saison sous les couleurs de Nottingham Forest a été marquée par des performances plus mémorables – notamment un but décisif à Anfield contre Liverpool –, lui valant de signer un nouveau contrat jusqu'en 2028. Hudson-Odoi a toutefois peiné à avoir l'impact escompté cette saison.
S’il a bien signé un doublé lors d’une victoire cruciale en Premier League contre Tottenham en décembre, il est depuis resté muet lors de ses 11 dernières sorties dans l’élite. Ses seuls buts en 2026 ont été inscrits lors d’un match de FA Cup aussi dramatique qu’indolore, face à Wrexham, conclu par une élimination aux tirs au but des Reds.
Hudson-Odoi semble avoir perdu confiance et sa détermination à défier les arrière latéraux s’est quelque peu étiolée. Son talent demeure pourtant indéniable, et des conseils lui sont prodigués pour qu’il redevienne un ailier redoutable.
La légende des Reds, Collymore, livre à Hudson-Odoi les clés pour retrouver son éclat
Interrogé sur la nécessité pour Hudson-Odoi de travailler autant sa force mentale que son sens tactique, l’icône des Reds Collymore – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via Best Betting Bonuses – a répondu avec autorité : « Oui, absolument. Je trouve cela amusant, car deux clubs avant de rejoindre Forest, j’étais à Crystal Palace et l’entraîneur, Steve Coppell, lui-même ancien ailier de renom pour Manchester United et l’Angleterre, voulait que je joue sur l’aile. Je me souviens de ses mots : « Si tu traverses une mauvaise passe comme ailier, rappelle-toi l’essentiel : déborde ton adversaire, centre dans la surface ; sur dix tentatives, six suffisent. »
On imagine facilement Brian Clough dire à John Robertson : « Je sais que tu es peut-être le meilleur joueur d’Europe depuis trois ou quatre ans, mais à la fin de ta carrière, Robbo n’avait pas besoin qu’on te le rappelle. Il a continué à jouer pour Derby, puis il est parti dans le nord pour jouer avec l’Écosse. Il savait : déborder le latéral, centrer dans la surface.
« Souvent, les ailiers compliquent leur jeu : ils passent un adversaire, puis reculent, puis reculent encore, jusqu’à ce qu’ils lèvent la tête et voient une surface encombrée. Résultat : ils renvoient le ballon en arrière par facilité, et l’habitude s’installe.
Pour Hudson-Odoi, qu’importe que l’adversaire vienne au City Ground ou recule comme Burnley : il a juste besoin que l’entraîneur lui mette la main sur l’épaule et lui dise : “Va te salir les crampons sur la ligne de touche”. Écarte-toi au maximum, car beaucoup d’ailiers se privent eux-mêmes d’espace. Ils rentrent trop vite depuis la ligne de touche et se retrouvent à cinq, six ou dix mètres du défenseur latéral.
Reste sur la ligne de touche pour maximiser l’écart avec le latéral, réceptionne, accélère, puis, soit tu le dépasses et tu centres pour Wood, soit tu centres sans le dépasser. C’est simple et efficace.
Tous les entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé, surtout ceux qui avaient de bons ailiers, leur répétaient sans détour : « Dépasse le latéral et centre dans la surface. » Quand tu réussis une fois, que tu ressens la satisfaction d’un bon centre, tu te dis : « J’y suis ». Alors le latéral commence à reculer, te laissant davantage d’espace, et le processus se nourrit de lui-même.
« Pour Cal, c’est donc surtout une question de mental. Il ralentit trop souvent le jeu ou revient en retrait pour servir l’intérieur, alors qu’à l’époque où [Anthony] Elanga explosait sur l’aile droite et qu’il déboulant à gauche, il dépassait tout le monde pour offrir des centres à Woody, qui marquait. Il doit simplement revenir à ces fondamentaux. »
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Calendrier de Nottingham Forest pour la saison 2025-2026 : Ligue Europa et lutte pour le maintien en Premier League
Hudson-Odoi pourrait bien se voir offrir une nouvelle occasion de briller jeudi, lorsque Forest accueillera Porto pour le match retour des quarts de finale de la Ligue Europa, les deux équipes étant pour l’instant à égalité 1-1 au score cumulé.
Par la suite, l’équipe de Vitor Pereira accueillera Burnley au City Ground dimanche pour un autre choc décisif dans ce qui s’annonce comme une lutte passionnante pour le maintien en Premier League. Les Reds occupent actuellement la 18e place, avec deux places et trois points d’avance sur la zone de relégation, alors qu’il ne reste plus que six matchs à disputer.