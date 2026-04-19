AFP
Traduit par
En prêt du Real Madrid, Endrick a inscrit un but et offert une passe décisive, permettant à Lyon de créer la sensation en battant le PSG en Ligue 1
Endrick s'illustre au Parc des Princes
Opposé à un PSG fraîchement qualifié après une large victoire en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, l’OL a frappé dès l’entame de match : à la 6^e minute, Endrick reprenait une passe d’Afonso Moreira pour battre Matvey Safonov d’une frappe chirurgicale.
Douze minutes plus tard, Endrick se muait en passeur décisif, lançant Moreira dans l’espace d’une passe en profondeur millimétrée. Ce dernier conservait son sang-froid pour doubler l’avance des Gones, laissant le groupe parisien, remanié par Luis Enrique, groggy.
- AFP
Ramos manque son penalty
Le PSG a entrevu une lueur d’espoir peu après la demi-heure de jeu lorsque Lucas Hernandez a été fauché dans la surface par Ainsley Maitland-Niles, offrant un penalty. Goncalo Ramos, chargé de la transformation, a however frappé trop mollement et Dominik Greif a capté le ballon sans difficulté.
Le calvaire des Parisiens s’est poursuivi juste avant la mi-temps, Vitinha étant contraint de céder sa place sur blessure. Lyon, solide, a failli doubler la mise par Abner Vinicius, dont une acrobatie remarquable a contraint Matvei Safonov à une parade décisive. Les Gones sont rentrés aux vestiaires avec une avance méritée de deux buts, punissant sans pitié le départ laborieux du PSG.
Luis Enrique se tourne vers le banc
Soucieux de sauver un point et de conserver son avance sur Lens, deuxième au classement, Luis Enrique a lancé ses atouts majeurs en seconde période. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Lee Kang-in sont ainsi entrés en jeu pour relancer une attaque parisienne en berne.
Malgré cette pression, Lyon a refusé de céder : bien lancé en contre, Moreira a failli tuer le match à la 55^e minute d’une frappe puissante repoussée par Safonov.
- AFP
La course à la Ligue des champions s'intensifie
Le PSG a finalement trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel grâce à un exploit individuel de Kvaratskhelia, mais cela s'est avéré insuffisant et trop tardif. Cette défaite 2-1 laisse les Parisiens avec seulement un point d'avance sur Lens en tête de la Ligue 1, même s'ils comptent un match en moins contre Nantes.
Lyon, quatrième, pointe juste derrière Lille, troisième à la différence de buts. Portés par un Endrick toujours aussi impressionnant, les Rhodaniens peuvent encore viser le podium et une qualification européenne. Prochain rendez-vous pour l’équipe de Fonseca : la réception d’Auxerre, le 25 avril.