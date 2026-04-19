Opposé à un PSG fraîchement qualifié après une large victoire en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, l’OL a frappé dès l’entame de match : à la 6^e minute, Endrick reprenait une passe d’Afonso Moreira pour battre Matvey Safonov d’une frappe chirurgicale.

Douze minutes plus tard, Endrick se muait en passeur décisif, lançant Moreira dans l’espace d’une passe en profondeur millimétrée. Ce dernier conservait son sang-froid pour doubler l’avance des Gones, laissant le groupe parisien, remanié par Luis Enrique, groggy.







