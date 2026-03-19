En pleine saison ! Pep Guardiola souhaiterait apparemment faire une pause entre deux matchs importants

Jusqu'à présent, Guardiola n'avait pas eu l'occasion de se pencher sérieusement sur son avenir en raison d'un calendrier très chargé. Il s'était plutôt concentré sur la recherche de solutions pour remédier aux performances en dents de scie de son équipe. Il disposera désormais d'environ deux semaines entre la finale contre les Gunners et le quart de finale de la FA Cup qui suivra contre Liverpool

Après une saison sans titre et sans changements majeurs dans l'effectif, les choses ne se passent pas bien pour City actuellement, ce qui explique pourquoi les spéculations sur un éventuel départ cet été se sont récemment intensifiées. « Tout le monde veut me virer », a déclaré Guardiola après la défaite 1-2 à domicile lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre son bête noire, le Real Madrid. « Un jour, je viendrai ici et je dirai : "Au revoir, les gars". L'avenir sera radieux. Nous reviendrons la saison prochaine. Quand je prendrai ma retraite dans dix ans, je serai toujours City. »