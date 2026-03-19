Après une nouvelle défaite face au Real Madrid en Ligue des champions, les discussions sur l'avenir de Pep Guardiola à Manchester City ont repris de plus belle. Selon un article du Daily Mail, l'Espagnol prévoit de prendre un peu de recul après la finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal dimanche prochain (17h30) afin de décider de la suite de son parcours. La question est de savoir s'il honorera son contrat jusqu'en 2027 ou s'il quittera le club dès cet été.
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En pleine saison ! Pep Guardiola souhaiterait apparemment faire une pause entre deux matchs importants
Jusqu'à présent, Guardiola n'avait pas eu l'occasion de se pencher sérieusement sur son avenir en raison d'un calendrier très chargé. Il s'était plutôt concentré sur la recherche de solutions pour remédier aux performances en dents de scie de son équipe. Il disposera désormais d'environ deux semaines entre la finale contre les Gunners et le quart de finale de la FA Cup qui suivra contre Liverpool
Après une saison sans titre et sans changements majeurs dans l'effectif, les choses ne se passent pas bien pour City actuellement, ce qui explique pourquoi les spéculations sur un éventuel départ cet été se sont récemment intensifiées. « Tout le monde veut me virer », a déclaré Guardiola après la défaite 1-2 à domicile lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre son bête noire, le Real Madrid. « Un jour, je viendrai ici et je dirai : "Au revoir, les gars". L'avenir sera radieux. Nous reviendrons la saison prochaine. Quand je prendrai ma retraite dans dix ans, je serai toujours City. »
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Pep Guardiola s'est déjà exprimé sur son avenir
Lors d'un entretien avec la chaîne de télévision Movistar, il a toutefois clairement indiqué qu'il se sentait toujours capable de relever le défi : « Oui », a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé quelle était sa motivation, « cela va certainement se produire. »
City avait largement perdu le match aller à Madrid sur le score de 0-3. C'était déjà la quatrième fois en cinq ans que Guardiola et son équipe s'inclinaient face aux Merengues.
En prévision d'un éventuel départ, le club serait déjà à la recherche d'alternatives sur le marché – apparemment même avec l'accord de Guardiola. Enzo Maresca, qui a autrefois fait partie du staff technique de Guardiola et qui a récemment entraîné le FC Chelsea, est régulièrement cité comme candidat potentiel.
Bilan de Pep Guardiola à Manchester City
Matchs officiels Victoires Matchs nuls Défaites 581 414 75 92