Selon le magazine « kicker », le joueur de 29 ans fait désormais figure de favori pour endosser le rôle de troisième capitaine des « Schwarzgelben », poste qui se libérera la saison prochaine après le départ de Julian Brandt.
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En perspective : davantage de responsabilités et une substantielle revalorisation salariale pour un international allemand sous le maillot du BVB
Son contrat n’a pas été prolongé à l’issue de la saison dernière, après sept années au club. Malgré tout, Brandt a assumé un rôle de leader au sein de l’équipe, juste derrière le capitaine Emre Can et son adjoint Nico Schlotterbeck.
C’est désormais à Anton de prendre le relais. Cette promotion pourrait s’accompagner d’une augmentation significative de son salaire – actuellement estimé à environ 5,5 millions d’euros par an selon certaines sources – ainsi que d’un nouveau contrat qui refléterait son « statut de joueur clé », comme l’indique l’article.
Sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, il pourrait voir son engagement prolongé jusqu’en 2030. Les discussions entre le club et son entourage doivent s’ouvrir dans les prochaines semaines.
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Selon les dernières informations, Manchester United suivrait avec attention la situation d’Anton.
Une prolongation de contrat n’est pas à exclure, tant Anton se sent à l’aise au BVB. Toutefois, l’intérêt des clubs pour l’international allemand est bien réel. Manchester United, notamment, aurait manifesté son intention de recruter ce défenseur de 29 ans, vu comme une cible idéale pour renforcer sa arrière-garde.
Sous la houlette de l’entraîneur Niko Kovač, Anton s’est imposé comme un pilier incontournable du BVB. La saison dernière, il a disputé 44 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant au passage trois buts.
Ses performances lui ont valu d’être retenu par l’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann dans la liste des 26 pour la Coupe du monde. Lors du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il est entré en jeu deux fois : lors du match d’ouverture contre Curaçao et lors de l’élimination face au Paraguay.
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