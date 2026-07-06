Son contrat n’a pas été prolongé à l’issue de la saison dernière, après sept années au club. Malgré tout, Brandt a assumé un rôle de leader au sein de l’équipe, juste derrière le capitaine Emre Can et son adjoint Nico Schlotterbeck.

C’est désormais à Anton de prendre le relais. Cette promotion pourrait s’accompagner d’une augmentation significative de son salaire – actuellement estimé à environ 5,5 millions d’euros par an selon certaines sources – ainsi que d’un nouveau contrat qui refléterait son « statut de joueur clé », comme l’indique l’article.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, il pourrait voir son engagement prolongé jusqu’en 2030. Les discussions entre le club et son entourage doivent s’ouvrir dans les prochaines semaines.