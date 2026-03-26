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En période d'essai chez Nagelsmann, adulé au Real Madrid : Antonio Rüdiger doit briller dans un tout nouveau rôle au sein de la DFB

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Antonio Rüdiger a perdu son poste de pilier défensif au sein de l'équipe nationale allemande. Ces derniers temps, les blessures, les scandales et les mauvaises performances sous le maillot national ont fait la une des journaux. À l'approche de la Coupe du monde, le temps lui est compté.

Dès qu'Antonio Rüdiger est en forme, il fait partie des titulaires incontestés de l'équipe nationale allemande. C'était du moins généralement le cas ces dernières années, tant sous Hansi Flick que sous l'actuel sélectionneur Julian Nagelsmann. Lors de la Coupe du monde cet été, la situation pourrait toutefois être différente.

Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund, et Jonathan Tah, du FC Bayern Munich, lui ont depuis longtemps ravi sa place en défense centrale. Récemment, des blessures, une liste interminable de controverses et des performances médiocres au sein de l'équipe nationale allemande ont marqué la situation de Rüdiger. La pression sur le joueur de 33 ans s'intensifie, et la trêve internationale actuelle revêt une importance capitale pour lui.

  • Le dernier match disputé jusqu'à présent par Rüdiger sous le maillot de l'équipe nationale allemande remonte au 7 septembre, lors de la victoire 3-1 contre l'Irlande du Nord. Quelques jours auparavant seulement, le Berlinois d'origine avait livré ce qui fut sans doute sa plus mauvaise performance sur l'ensemble de ses 81 sélections lors de la défaite humiliante 0-2 contre la Slovaquie en qualifications pour la Coupe du monde : La star du Real Madrid a joué un rôle déterminant dans les deux buts encaissés. Avec le malheureux Nnamdi Collins, il a été le pire des pires et n'était tout simplement pas digne d'un chef de la défense de la DFB.

    Une performance dont Nagelsmann doit se souvenir, car le sélectionneur national semble avoir déjà trouvé un autre duo de défenseurs centraux pour la Coupe du monde. Dans sa grande interview accordée au magazine kicker début mars, il a laissé entendre qu’il appréciait particulièrement la combinaison Schlotterbeck/Tah : « Je trouve qu’ils ont très bien joué et qu’ils sont également très solides en championnat. Jona a connu des débuts difficiles au Bayern, mais depuis, il est très régulier. Et Schlotti est, comme je l’ai déjà dit, un joueur extrêmement important pour nous. »

    À cet égard, Schlotterbeck bénéficie de son caractère unique au sein de l’équipe nationale allemande, comme l’a souligné Nagelsmann lui-même : « Il est actuellement notre seul gaucher et nous avons déjà eu d’énormes problèmes dans la relance du jeu lorsqu’il ne jouait pas. » En d’autres termes : en réalité, Rüdiger n’est plus en concurrence qu’avec Tah pour une place de titulaire à la Coupe du monde – et ce dernier est tout de même un leader et un pilier de l’une des meilleures équipes d’Europe du moment.

    Nagelsmann a certes fait l’éloge de Rüdiger pour ses qualités en un contre un et dans les espaces restreints : « Il est exceptionnellement bon dans ce domaine, c’est un excellent duelliste. » Mais il a également précisé qu’il avait besoin d’un Rüdiger en pleine forme : « Antonio doit être en pleine forme et en bonne santé à 100 %. S'il a des petits bobos, comme ça lui est parfois arrivé chez nous, il n'atteint pas son plein potentiel, et ça n'a alors aucun sens. Mais il est sur la bonne voie. »

    Rüdiger a du moins confirmé ce dernier point par une performance impressionnante lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City. Lors du match aller, il s’est une nouvelle fois occupé de son « adversaire préféré », Erling Haaland, qui n’a finalement pas réussi un seul tir au but.

    Par le passé, Rüdiger occupait également le poste de leader de la défense en équipe nationale. Nagelsmann ne veut toutefois pas lui garantir ce rôle pour l’instant : « Ce n’est pas gravé dans le marbre et cela dépend beaucoup de ses performances. » Nagelsmann serait loin de « toujours désigner ce leader de défense classique, c’est une question de système ».

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  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Antonio Rüdiger et ses éternelles blessures

    Les problèmes de blessures de Rüdiger sont sans aucun doute l’une des principales raisons pour lesquelles il a perdu du terrain dans la hiérarchie de l’équipe nationale allemande. Il a dû manquer les quatre matchs de qualification qui ont suivi ladite victoire contre l’Irlande du Nord, tous pour cause de blessure. La cause en était une blessure à la cuisse qui lui a coûté pas moins de 19 matchs avec le Real Madrid. Peu après, en janvier 2026, une nouvelle blessure au genou l'a de nouveau mis hors de combat pendant près d'un mois. Il est l'un des plus grands, voire le plus grand perdant de cette phase de qualification pour la Coupe du monde qui s'éternise.

    Les blessures sont un fil rouge dans la carrière de Rüdiger : au VfB Stuttgart, il a eu des problèmes de ménisque ; à l'AS Rome, il s'est déchiré le ligament croisé ; au FC Chelsea, il a souffert d'une blessure à l'aine ; et au Real, ce sont à nouveau des problèmes à la cuisse et au genou. Et cela arrive au plus mauvais moment, à l'approche de la fin de saison et de la Coupe du monde !

    Les responsables du Real Madrid sont d'ailleurs au courant de ce problème depuis longtemps. Depuis son rétablissement, Rüdiger fait certes à nouveau partie intégrante de la défense centrale de l'entraîneur Alvaro Arbeloa, et les Blancos prévoient de prolonger d'un an son contrat qui expire cet été – mais à une condition. Selon Mundo Deportivo, le salaire de Rüdiger, qui s'élèverait à 14 millions d'euros, devrait être fortement réduit. La légende du club Luka Modric est citée en exemple, lui qui n'a perçu que la moitié de son salaire précédent lors de sa dernière saison au Real.

    On peut se demander si Rüdiger accepterait une telle réduction. En effet, des alternatives intéressantes semblent se profiler. Selon Tuttosport, la Juventus (avec son ancien mentor à la Roma, Luciano Spalletti, sur le banc des entraîneurs), Manchester United et le FC Liverpool s'intéresseraient désormais à ses services. Le journal ajoute que la Juve le séduirait avec un contrat de deux ans d'un montant total de dix à douze millions d'euros.

  • antonio rüdiger dfb deutschlandgetty

    Le dossier scandaleux d'Antonio Rüdiger : des « experts » réclament son exclusion de la DFB

    Mais les blessures ne constituent qu'une facette des défis auxquels Rüdiger est confronté. Celui qui l'aligne dispose d'un joueur solide physiquement dans les duels et d'un monstre de mental doté d'une volonté de gagner hors du commun. En même temps, il présente aussi quelques zones d'ombre : des comportements discutables sur et en dehors du terrain, qui frôlent parfois les scandales purs et simples. Son dossier est long et ne cesse de s'allonger.

    Lors de la Coupe du monde 2022, il a traité un bénévole de la FIFA de « crétin fini ». En 2023, il a répondu à la demande d’autographe d’un fan par ces mots : « Spasti, Spasti ». Une vidéo datant de mars a également fait les gros titres, dans laquelle il s’est exclamé à l’adresse d’un fan qui souhaitait prendre une photo avec lui : « Tu n’as pas besoin de me toucher. » Au début de l’année, il a également adressé un geste provocateur de décapitation à un supporter de l’Atlético. Lors de la finale de la Copa del Rey contre son rival de toujours, le FC Barcelone, il a lancé un rouleau de ruban adhésif sur l’arbitre et l’a insulté de la pire des façons, ce qui lui a valu une suspension de six matchs.

    Après le scandale du Clásico, certains observateurs et soi-disant experts ont même réclamé son exclusion de l'équipe nationale. Nagelsmann lui a plutôt accordé une sorte de sursis. « La limite est atteinte. Il ne doit plus se permettre cela, sinon les conséquences seront plus graves », a-t-il déclaré. Après le récent incident contre Getafe, au cours duquel Rüdiger a donné un coup de genou à la tête de Diego Rico alors que celui-ci était à terre, les voix allant dans ce sens se sont multipliées. Mais il n’y a pas eu de conséquences de la part de la DFB, bien au contraire.

  • Rüdiger KimmichGetty Images

    Antonio Rüdiger : « Je veux apporter stabilité et sécurité »

    Nagelsmann a plutôt pris sa défense. Rüdiger serait un joueur qui « divise », dont « on fait toute une histoire, plus que pour les autres ». Le capitaine de l'équipe d'Allemagne, Joshua Kimmich, a lui aussi défendu son coéquipier : « Toni est bien sûr un joueur très important pour nous. J'ai parfois l'impression qu'en Allemagne, on oublie ce que Toni a accompli ces trois ou quatre dernières années. » Rüdiger serait quelqu'un « sur qui on peut compter et que l'on peut aligner à chaque match sans que ses coéquipiers aient à s'en inquiéter ou à avoir des remords. » L'entraîneur du Real, Arbeloa, est même allé encore plus loin dans ses éloges. « Si vous me demandez mon avis, j’aimerais faire faire une statue de Rüdiger et l’installer dans mon jardin », a-t-il déclaré, qualifiant son protégé de « modèle pour tous ».

    Rüdiger est un joueur qui suscite de vives réactions et dont la mentalité présente des aspects tant positifs que négatifs. Il n’est d’ailleurs pas toujours le coupable, comme par exemple après le match contre la Slovaquie, lorsque lui-même, Nnamdi Collins et Jonathan Tah ont été victimes d’insultes racistes sur Internet de la part de personnes dérangées.

    Le double vainqueur de la Ligue des champions souhaite néanmoins assumer ses responsabilités et a annoncé qu’il allait s’améliorer : « Cette discussion me montre une fois de plus que j’ai une responsabilité à laquelle je n’ai pas toujours été à la hauteur. Je prends au sérieux les critiques formulées de manière sérieuse et objective, car je sais moi-même que j’ai eu des écarts de conduite qui allaient clairement trop loin. Je ne veux pas être une source de troubles, mais apporter stabilité et sécurité. »

    Le rôle que le joueur de 33 ans jouera à l’avenir en équipe nationale et lors de la Coupe du monde pourrait déjà se dessiner lors des prochains matchs internationaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars). Pour pratiquement aucun autre joueur, ces deux rencontres n’ont sans doute une importance aussi grande pour son avenir au sein de l’équipe nationale allemande. Lui-même aborde toutefois la situation avec sérénité et se mettrait au service de l’équipe même si la décision était prise contre lui et en faveur de Schlotterbeck et Tah. Il l’a encore souligné auprès du magazine kicker.

    « Jona et Nico jouent très bien cette saison, et surtout de manière très régulière », a déclaré Rüdiger, tout en précisant : « Pendant une Coupe du monde, nous avons de toute façon besoin de plus de onze joueurs, et ce d'autant plus cet été. Les conditions seront très exigeantes, tout comme les déplacements et le nombre de matchs un peu plus élevé. »

    Pour lui, une chose est sûre : « Si Julian a besoin de moi, je serai là – que ce soit dans le onze de départ ou en tant que remplaçant, pour assurer le résultat. »

    Une déclaration que Nagelsmann prendra certainement en compte avec bienveillance.

  • Antonio Rüdiger : statistiques de la saison 2025/26


    Jeux

    18

    Buts

    1

    Passes décisives

    0

    Minutes jouées

    1 515


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