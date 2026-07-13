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« En partant de tout en bas » : un ancien joueur vedette de la Serie A, qui a relevé le même défi après avoir quitté l'Angleterre, explique comment Scott McTominay a réussi son parcours en Italie
Vote pour le MVP et le Ballon d’Or : McTominay s’est illustré en Serie A
Peu d’observateurs imaginaient que McTominay atteindrait de tels sommets lors de son transfert à 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars) loin d’Old Trafford durant l’été 2024. À l’époque, l’international écossais passait pour un milieu défensif laborieux mais terne.
Transformé en un numéro 10 audacieux sous les couleurs de Naples, il affiche des statistiques inédites : 27 buts en deux saisons prolifiques. Après avoir conquis le Scudetto en 2025, il entre dans l’histoire en étant sacré Joueur de l’année et en se classant 18e du Ballon d’Or.
Aujourd’hui, il est acclamé par des supporters qui idolâtraient autrefois Diego Maradona, et il rayonne aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Il a pris part à la phase finale de la Coupe du monde 2026 et fait à nouveau l’objet de rumeurs concernant un transfert à gros frais.
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Pourquoi le football italien est un défi difficile à relever pour les joueurs étrangers
Interrogé sur le parcours de McTominay en Italie et l’impact impressionnant qu’il y a eu, l’ancien défenseur de la Sampdoria, Walker – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec un site de paris sur la Coupe du monde – a déclaré à GOAL : « Je pense que la première année en Italie est particulièrement difficile. C’est vraiment, vraiment éprouvant. Il s’en est donc brillamment sorti. Il est essentiel d'intégrer un groupe qui tourne bien pour faciliter l'adaptation.
Mais, en Italie, tout ce qui est italien est génial. Si vous n’êtes pas italien, vous ne pouvez pas vous contenter de votre réputation : vous devez faire vos preuves. Bravo à Scott : il est parti là-bas, a relevé le défi et s’est attiré le respect de tous les Italiens.
« C’est un défi immense : si tu n’es pas Italien, tu dois tout prouver, quel que soit ton palmarès.
« Pour l’avoir vécu, je sais que la première année est extrêmement difficile. Plus il restera, plus il s’améliorera. C’est une excellente chose pour lui, et il s’en est très bien sorti, surtout durant les premiers mois. »
Rumeurs de transfert : McTominay va-t-il changer à nouveau de club ?
Un retour en Premier League a été évoqué pour McTominay, mais le milieu de terrain de 29 ans, toujours très en vue, n’aurait pas l’intention de revenir sur ses pas, tant les choses se passent bien pour lui à Naples.
Interrogé récemment par GOAL sur son avenir à court terme, l’ancien international écossais Kenny Miller a déclaré : « Il semble vraiment adorer la vie en Italie. Son image a complètement changé !
Il s’est parfaitement adapté à la vie napolitaine et se montre épanoui sur le terrain. Quand un joueur gagne des titres, s’impose dans un championnat et est désigné meilleur joueur, cela confirme son niveau.
« Je suis sûr qu’il y aura des clubs intéressés par Scott McTominay, c’est la nature du football, mais il faudrait sans doute une offre exceptionnelle pour qu’il parte, car il semble adoré par les supporters. L’estime qu’ils lui portent et la façon dont ils parlent de lui, c’est quelque chose de spécial pour un joueur, de ressentir cette adoration.
« On se sent tout simplement à l’aise pour profiter de son football. Cela vaut vraiment la peine d’être souligné. Parfois, quand on change de club et qu’on se retrouve face à un style différent ou à un autre entraîneur, différents facteurs viennent influencer nos performances. Que ce soit au niveau du jeu ou du bien-être personnel, ce n’est pas toujours facile. On ne peut pas simplement dire : “Je le fais là-bas, je vais faire exactement la même chose ici et ressentir la même chose”.
« Il aura donc beaucoup de paramètres à évaluer. Mais une chose est sûre : si Scott voulait changer d’air et revenir en Premier League, je suis certain que plusieurs clubs se montreraient ravis de l’accueillir. »
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Contrat de McTominay : le Napoli n'est pas contraint de le vendre
Sous contrat jusqu'en 2028, McTominay n'oblige pas Naples à le céder. Le club songerait même à lui proposer une prolongation, tant le milieu de terrain s'est imposé comme une véritable icône.
Jusqu’à récemment, les footballeurs britanniques restaient souvent dans leur zone de confort ; ce n’est plus le cas : ils s’épanouissent désormais à l’étranger, comme le démontrent McTominay et Harry Kane, preuves vivantes de ce qu’une combinaison d’attitude et de travail peut accomplir.
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