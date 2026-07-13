« En partant de tout en bas » : un ancien joueur vedette de la Serie A, qui a relevé le même défi après avoir quitté l'Angleterre, explique comment Scott McTominay a réussi son parcours en Italie

Un retour en Premier League a été évoqué pour McTominay, mais le milieu de terrain de 29 ans, toujours très en vue, n’aurait pas l’intention de revenir sur ses pas, tant les choses se passent bien pour lui à Naples.

Interrogé récemment par GOAL sur son avenir à court terme, l’ancien international écossais Kenny Miller a déclaré : « Il semble vraiment adorer la vie en Italie. Son image a complètement changé !

Il s’est parfaitement adapté à la vie napolitaine et se montre épanoui sur le terrain. Quand un joueur gagne des titres, s’impose dans un championnat et est désigné meilleur joueur, cela confirme son niveau.

« Je suis sûr qu’il y aura des clubs intéressés par Scott McTominay, c’est la nature du football, mais il faudrait sans doute une offre exceptionnelle pour qu’il parte, car il semble adoré par les supporters. L’estime qu’ils lui portent et la façon dont ils parlent de lui, c’est quelque chose de spécial pour un joueur, de ressentir cette adoration.

« On se sent tout simplement à l’aise pour profiter de son football. Cela vaut vraiment la peine d’être souligné. Parfois, quand on change de club et qu’on se retrouve face à un style différent ou à un autre entraîneur, différents facteurs viennent influencer nos performances. Que ce soit au niveau du jeu ou du bien-être personnel, ce n’est pas toujours facile. On ne peut pas simplement dire : “Je le fais là-bas, je vais faire exactement la même chose ici et ressentir la même chose”.

« Il aura donc beaucoup de paramètres à évaluer. Mais une chose est sûre : si Scott voulait changer d’air et revenir en Premier League, je suis certain que plusieurs clubs se montreraient ravis de l’accueillir. »