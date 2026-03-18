En marge du match Lazio-Milan, Leao est furieux contre Pulisic : « Il doit faire une passe, coach, personne ne lui dit rien »

Les images montrent à deux reprises Pulisic qui ne sert pas Leao en profondeur. Et après la deuxième fois, le Portugais pique une colère : il envoie d'abord balader son coéquipier, puis lui dit : « Bon sang, mon pote. Passe-la, mec ». Allegri s'énerve lui aussi sur le banc : « Passe-la-lui », crie le Livournais qui, après avoir revu l'action avec son staff, ajoute : « Avec ça, il marque, oh, ça fait déjà deux ! Mais déjà deux ! ».





Leao ne le prend pas du tout bien et quitte lentement le terrain, déclenchant également la fureur du directeur sportif Igli Tare dans les tribunes : « Mais regarde comment ça se passe... ». Leao, visiblement en colère, est rejoint par Mike Maignan qui tente de le calmer, sans succès. La réaction du Portugais est à voir : « Il faut passer le ballon, coach ! », dit-il à Allegri qui tente lui aussi de le rassurer. « Tu as raison ! Calme-toi ! », lui dit l’entraîneur rossonero. Leao arrive sur le banc, donne des coups de pied dans tout ce qu’il trouve, jette ses protège-tibias et, parlant tout seul, dit : « Il joue toujours tout seul et personne ne dit rien, bon sang… Toujours la même chose ». Allegri repense lui aussi à ces deux occasions : « S’il avait passé le ballon à Rafa… ». Les