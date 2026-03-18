Émission de Bordo Cam sur DAZN consacrée à toutes les coulisses de Lazio-Milan, un match qui a vu les Rossoneri laisser filer une occasion en or de remporter le Scudetto. Pendant l'échauffement, Luka Modric a donné quelques conseils au Suisse : « Joue simple et garde ta position, ne pars pas. Restons ensemble, restons compacts. » Ce n'est pas Maignan qui s'adresse au groupe avant le match comme d'habitude, cette fois-ci, c'est Tomori qui s'en charge.
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En marge du match Lazio-Milan, Leao est furieux contre Pulisic : « Il doit faire une passe, coach, personne ne lui dit rien »
CENTRE DE GRAVITÉ TROP ÉLEVÉ
Parmi les nombreuses causes qui ont conduit à la défaite du Milan face à la Lazio, beaucoup ont souligné un centre de gravité inhabituellement haut lors du pressing. La confirmation, dans la reconstitution audio et vidéo de DAZN, vient d'Allegri lui-même : « On est trop haut, on est tous au-dessus de la ligne du ballon et on se fait contrer en contre-attaque », dit-il à Modric. Quelques instants plus tard, l'entraîneur milanais s'adresse à Jashari : « Ardon, toi et Luka (Modric, ndlr), restez en place ».
AFFRONTEMENT ENTRE LEAO ET PULISIC
Les images montrent à deux reprises Pulisic qui ne sert pas Leao en profondeur. Et après la deuxième fois, le Portugais pique une colère : il envoie d'abord balader son coéquipier, puis lui dit : « Bon sang, mon pote. Passe-la, mec ». Allegri s'énerve lui aussi sur le banc : « Passe-la-lui », crie le Livournais qui, après avoir revu l'action avec son staff, ajoute : « Avec ça, il marque, oh, ça fait déjà deux ! Mais déjà deux ! ».
Leao ne le prend pas du tout bien et quitte lentement le terrain, déclenchant également la fureur du directeur sportif Igli Tare dans les tribunes : « Mais regarde comment ça se passe... ». Leao, visiblement en colère, est rejoint par Mike Maignan qui tente de le calmer, sans succès. La réaction du Portugais est à voir : « Il faut passer le ballon, coach ! », dit-il à Allegri qui tente lui aussi de le rassurer. « Tu as raison ! Calme-toi ! », lui dit l’entraîneur rossonero. Leao arrive sur le banc, donne des coups de pied dans tout ce qu’il trouve, jette ses protège-tibias et, parlant tout seul, dit : « Il joue toujours tout seul et personne ne dit rien, bon sang… Toujours la même chose ». Allegri repense lui aussi à ces deux occasions : « S’il avait passé le ballon à Rafa… ». Les