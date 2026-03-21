Les « Königsblauen » ont arraché le match nul 1-1 (1-1) lors du choc au sommet à Darmstadt 98 et comptent désormais un point d'avance sur leurs poursuivants, le SV Elversberg et le SC Paderborn, à sept journées de la fin. Les « Lilien » occupent la quatrième place, avec un point de retard supplémentaire, dans cette course à la montée très serrée.
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En l'absence d'Edin Dzeko : le FC Schalke 04 reste en tête du classement de la 2e Bundesliga
Moussa Sylla, qui a remplacé Dzeko après le carton rouge de ce dernier contre Hanovre 96 (2-2), a donné l'avantage à Schalke en marquant son premier but après 912 minutes (44e). Le buteur Isac Lidberg a égalisé pour Darmstadt en inscrivant son 14e but de la saison (45e+5). Pour les hôtes, cela a mis fin à une série de sept victoires à domicile.
Les Lilien ont rapidement exulté après un but burlesque : après que Loris Karius eut repoussé un tir de Fabian Nürnberger, les joueurs de Schalke ont concédé un curieux but contre leur camp. Nikola Katic, en tentant de dégager le ballon, a heurté Moussa Ndiaye, allongé sur la pelouse, qui a dévié le ballon dans les filets (18e). Mais l'arbitre Robert Hartmann a annulé cette avance présumée après avoir consulté la vidéo : Nürnberger avait donné un coup de pied dans le mollet de Ndiaye.
Marseiller doit quitter le terrain après une blessure apparemment grave
Peu après, Darmstadt a dû essuyer un nouveau revers, car Luca Marseiler s'est apparemment blessé au genou sans contact avec un adversaire, à tel point qu'il a dû être évacué du terrain sur une civière (26e). Avant la pause, le 98 s'est également retrouvé mené au score : sur un corner d'Adil Aouchiche, Timo Becker a vu son coup de tête repoussé par le poteau, et Sylla a marqué de la tête sur le rebond. Mais Lidberg a réussi à égaliser d'un tir en pivot.
Après la pause, le gardien de Schalke, Karius, a réalisé un arrêt décisif face à Fraser Hornby (62e). De l'autre côté du terrain, Christian Gomis, qui venait d'entrer en jeu, a manqué une occasion en or (84e).