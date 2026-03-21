En l'absence d'Edin Dzeko : le FC Schalke 04 reste en tête du classement de la 2e Bundesliga

Moussa Sylla, qui a remplacé Dzeko après le carton rouge de ce dernier contre Hanovre 96 (2-2), a donné l'avantage à Schalke en marquant son premier but après 912 minutes (44e). Le buteur Isac Lidberg a égalisé pour Darmstadt en inscrivant son 14e but de la saison (45e+5). Pour les hôtes, cela a mis fin à une série de sept victoires à domicile.

Les Lilien ont rapidement exulté après un but burlesque : après que Loris Karius eut repoussé un tir de Fabian Nürnberger, les joueurs de Schalke ont concédé un curieux but contre leur camp. Nikola Katic, en tentant de dégager le ballon, a heurté Moussa Ndiaye, allongé sur la pelouse, qui a dévié le ballon dans les filets (18e). Mais l'arbitre Robert Hartmann a annulé cette avance présumée après avoir consulté la vidéo : Nürnberger avait donné un coup de pied dans le mollet de Ndiaye.