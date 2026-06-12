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En images : les « masses noires »… Des incendies et des affrontements regrettables marquent les premiers jours de la Coupe du monde

Mexico vs Afrique du Sud
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Des affrontements sporadiques ont éclaté entre des étudiants et des groupes de manifestants, connus sous le nom de « blocs noirs », et les forces de police de la capitale mexicaine, à l'extérieur du stade de Mexico, à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du monde.

Jeudi soir, la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, coorganisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada, s’est déroulée dans ce même stade.

Selon le journal AS, les abords du stade ont connu plusieurs incidents non diffusés à la télévision pendant la rencontre Mexique-Afrique du Sud.

Pendant que les supporters fêtaient l’événement à l’intérieur de l’arène, des heurts et des manifestations ont éclaté dans les rues avoisinantes.

Une image diffusée sur les réseaux sociaux montre même une personne en flammes, prise dans un face-à-face tendu avec les forces de l’ordre.

Les heurts ont également provoqué des incendies, des jets de pierres et des échauffourées dans les rues adjacentes. 

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    Suppression des barrières séparant la voie du tramway

    Parmi les groupes participants figuraient des élèves, des proches de personnes disparues, des enseignants, des militantes féministes et des retraités.

    Des manifestants ont même tenté de retirer les barrières séparant la voie du tramway de la rue Calzada de Tlalpan, à quelques kilomètres seulement du stade de Mexico.

    Les proches des disparus ont déployé des banderoles rappelant que plus de 130 000 personnes ont été portées disparues depuis 2006, date du lancement de la guerre fédérale contre le crime organisé. 

    Certains ont même retiré plusieurs barrières pour les utiliser comme bouclier face aux forces de police postées autour de l’enceinte.

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    800 manifestants ont fait face à un dispositif de 7 500 agents des forces de l’ordre.

    Selon le Secrétariat à la sécurité civile de Mexico, environ 7 500 agents de sécurité ont été mobilisés pour protéger le stade durant la cérémonie d’ouverture.

    Selon les forces de l’ordre, environ 200 individus encagoulés ont provoqué des troubles à l’extérieur de l’arène, sur un total d’environ 800 manifestants présents dans la zone, d’après les estimations officielles. 

    Les manifestants, dont les revendications sont multiples, dénonçaient notamment la négligence présumée des autorités dans la recherche des disparus, demandaient une réforme du système de retraite, l’abrogation de certaines lois concernant la pension des enseignants, ainsi que des mesures contre les violations des droits humains et pour l’augmentation des salaires des syndicats de l’éducation.

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