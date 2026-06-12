Des affrontements sporadiques ont éclaté entre des étudiants et des groupes de manifestants, connus sous le nom de « blocs noirs », et les forces de police de la capitale mexicaine, à l'extérieur du stade de Mexico, à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du monde.

Jeudi soir, la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, coorganisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada, s’est déroulée dans ce même stade.

Selon le journal AS, les abords du stade ont connu plusieurs incidents non diffusés à la télévision pendant la rencontre Mexique-Afrique du Sud.

Pendant que les supporters fêtaient l’événement à l’intérieur de l’arène, des heurts et des manifestations ont éclaté dans les rues avoisinantes.

Une image diffusée sur les réseaux sociaux montre même une personne en flammes, prise dans un face-à-face tendu avec les forces de l’ordre.

Les heurts ont également provoqué des incendies, des jets de pierres et des échauffourées dans les rues adjacentes.