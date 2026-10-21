Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est félicité de la victoire 4-2 contre le Barça, mardi soir, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions au Parc des Princes, soulignant que son équipe a affiché son niveau face à un adversaire de très haute qualité, malgré une période difficile en début de seconde période.

Dans ses déclarations à la chaîne officielle du club après la rencontre, Enrique a qualifié d'exceptionnelle l'ambiance au sein du Parc des Princes, estimant que le soutien des supporters a été un facteur déterminant dans la rencontre.

Il a déclaré : « Quelle ambiance il y a eu ici ! Les banderoles de nos supporters étaient une nouvelle fois impressionnantes. Je pense que nous avons vu deux équipes jouer un football magnifique et très offensif. »

Il a ajouté : « Nous avons affiché notre niveau. Ce fut un match très disputé, et je pense que notre première mi-temps a été exceptionnelle avant que nous ne souffrions dans les 15 premières minutes de la seconde période. Il a été difficile de garder le contrôle du match, mais nous avons ensuite réussi à créer davantage d'occasions de marquer et à remporter la rencontre. »