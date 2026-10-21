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En garde contre un piège dangereux pour les stars du Paris Saint-Germain : Enrique révèle ce qu'il y a de pire dans une confrontation face au Barça

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
Luis Enrique
France
Espagne

Une victoire sans orgueil

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est félicité de la victoire 4-2 contre le Barça, mardi soir, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions au Parc des Princes, soulignant que son équipe a affiché son niveau face à un adversaire de très haute qualité, malgré une période difficile en début de seconde période.

Dans ses déclarations à la chaîne officielle du club après la rencontre, Enrique a qualifié d'exceptionnelle l'ambiance au sein du Parc des Princes, estimant que le soutien des supporters a été un facteur déterminant dans la rencontre.

Il a déclaré : « Quelle ambiance il y a eu ici ! Les banderoles de nos supporters étaient une nouvelle fois impressionnantes. Je pense que nous avons vu deux équipes jouer un football magnifique et très offensif. »

Il a ajouté : « Nous avons affiché notre niveau. Ce fut un match très disputé, et je pense que notre première mi-temps a été exceptionnelle avant que nous ne souffrions dans les 15 premières minutes de la seconde période. Il a été difficile de garder le contrôle du match, mais nous avons ensuite réussi à créer davantage d'occasions de marquer et à remporter la rencontre. »

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  • « Trois points seulement »

    Malgré l'importance de la victoire face à Barcelone, Enrique a affirmé : « Ce ne sont que trois points de plus, mais gagner contre une équipe de cette qualité est toujours positif. »

    L'entraîneur espagnol a insisté sur la nécessité de surmonter les moments difficiles dans les grands matches, ajoutant : « C'est ce qui s'est passé l'année dernière face à Arsenal et au Bayern Munich : il y a des moments où l'adversaire a les réponses et où tu dois défendre bas. »

    Il a précisé que défendre bas n'était pas l'objectif du Paris dans cette rencontre, soulignant : « Mais nous l'avons surmonté ce soir. »

    Enrique a salué la contribution des remplaçants en déclarant : « Ils ont été excellents et nous ont donné un vrai coup de boost. Nous sommes très heureux. Maintenant, nous devons continuer. »

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  • Domination puis pressing : la défense collective face à Yamal

    En conférence de presse d'après-match, Enrique a expliqué que la rencontre s'était déroulée exactement comme il l'avait prévu : « J'ai vu un match exactement du type que j'avais anticipé, il a été très difficile et nous avons dû défendre par nécessité. Les adversaires sont d'un haut niveau et peuvent vous battre. »

    Enrique a salué l'effort défensif fourni par son équipe, affirmant : « Nous avons réalisé un bon travail défensif aujourd'hui. Nous avons été supérieurs dans la récupération du ballon sur le terrain adverse durant la première mi-temps, et c'est grâce à nos attaquants. Pour retirer le ballon à Lamine, Fermin ou Olmo, soit vous recevez l'aide de vos coéquipiers, soit cela devient impossible. »

    Enrique a également loué la performance de Lucas Hernández, auteur du deuxième but de Paris, déclarant : « Il a tout fait correctement, il a marqué un but magnifique et a offert un marquage impressionnant sur Lamine. Je suis content pour lui. Il le mérite. »

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  • « Nous ne tomberons pas dans le piège » : des éloges pour le Barça

    Enrique a refusé de considérer que le PSG était devenu meilleur que le Barça après cette victoire, prévenant : « Non, c'est un piège de penser que nous sommes les meilleurs ou une équipe exceptionnelle. »

    Il a ajouté : « Aujourd'hui, nous avons réalisé un bon travail défensif, mais on ne peut pas juger une équipe sur le seul résultat. »

    Malgré la défaite de son ancienne équipe, Enrique a salué la qualité individuelle et collective du Barça, estimant que la force de l'adversaire renforce la valeur de la victoire du PSG. Il a déclaré : « La qualité individuelle et collective du Barça est impressionnante, et cela donne encore plus de mérite à notre équipe. »

    Il a ensuite souligné que le pire dans cette confrontation face au Barça avait été les blessures, affirmant : « Le pire, ce sont les blessures. Trois joueurs importants ont été absents, mais c'est la nature du football de haut niveau. »

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