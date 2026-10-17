AFP
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« En fait, je suis plutôt content » : l’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, lance une pique sarcastique à la Liga après la suspension de quatre matches de Vinicius Junior
Une expulsion qui coûte cher
Madrid a subi un coup dur après que Vinicius a écopé d’une suspension de quatre matches infligée par la commission de discipline de la Liga. Cette lourde sanction fait suite à son expulsion lors d’une récente victoire 1-0 contre Villarreal.
Le Brésilien de 26 ans peine à retrouver son meilleur niveau depuis le début de la saison, avec un seul but inscrit en huit matches de championnat. Son absence prolongée obligera le club à remanier son attaque pour plusieurs rencontres importantes sur la scène nationale.
La durée de la suspension reflète la gravité de l’incident qui lui a valu un carton rouge. Elle pose un sérieux problème au club, qui cherche à rester dans la course en haut du classement.
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La réponse sarcastique de Mourinho
Mourinho est connu pour son franc-parler et n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été interrogé sur la longue suspension de son joueur. Le technicien portugais a choisi de répondre avec une bonne dose d’ironie.
« Quant aux quatre matches de suspension, j’en suis plutôt content, a déclaré Mourinho aux journalistes. Je pensais qu’ils allaient lui en infliger encore plus ! Je m’attendais presque à ce qu’ils ajoutent un match ou deux de plus si le Real Madrid faisait appel. C’est comme s’ils disaient : “Reste calme, tais-toi. Tu as quatre matches, alors ne dis plus un mot.” »
Manquer le Clasico crucial
La conséquence la plus préjudiciable de cette suspension de quatre matches est que Vinicius manquera le prochain Clasico face au grand rival, le FC Barcelone. Se passer d’un joueur de son calibre pour une rencontre aussi importante constitue un coup dur.
Les matches contre le Barça déterminent souvent l’issue de la course au titre en Espagne. L’absence de l’une de ses principales armes offensives place le Real Madrid dans une situation nettement défavorable avant même le coup d’envoi.
Le club avait fait appel dans l’espoir de réduire la suspension, mais ses démarches sont manifestement restées sans effet. Il doit désormais négocier une série de matches délicats sans son ailier vedette.
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À la recherche de solutions immédiates
Mourinho devra désormais trouver une solution tactique pour compenser l’absence de Vinicius sur le flanc gauche dans les semaines à venir. L’effectif sera mis à rude épreuve alors que l’équipe tentera de faire face à la perte de son dynamique attaquant brésilien. L’attention se portera immédiatement sur la manière dont Mourinho réorganisera son onze de départ.
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