Madrid a subi un coup dur après que Vinicius a écopé d’une suspension de quatre matches infligée par la commission de discipline de la Liga. Cette lourde sanction fait suite à son expulsion lors d’une récente victoire 1-0 contre Villarreal.

Le Brésilien de 26 ans peine à retrouver son meilleur niveau depuis le début de la saison, avec un seul but inscrit en huit matches de championnat. Son absence prolongée obligera le club à remanier son attaque pour plusieurs rencontres importantes sur la scène nationale.

La durée de la suspension reflète la gravité de l’incident qui lui a valu un carton rouge. Elle pose un sérieux problème au club, qui cherche à rester dans la course en haut du classement.