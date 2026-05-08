L’intérêt soudain du Bayern pour Osula surprend. Jusqu’ici, les médias s’accordaient à présenter son coéquipier Anthony Gordon comme la piste privilégiée pour renforcer l’attaque, en raison de sa polyvalence. Par ailleurs, Yan Diomande (RB Leipzig) est régulièrement cité comme la priorité absolue, d’après The Athletic, même si son transfert s’avérerait encore plus onéreux que celui de Gordon.

Osula, lui, est un véritable numéro 9. Malgré ses 1,91 mètre, ce joueur de 22 ans se distingue aussi par sa vitesse. Un profil intéressant qui, selon l’article, aurait également attiré l’attention du Bayer Leverkusen, d’Everton et de Crystal Palace. Contrairement à Gordon, il n’occupe toutefois pas un rôle majeur chez les Magpies.