Selon le Daily Mail, le club allemand le plus titré surveille de près la situation du Danois. Ce dernier pourrait prendre la place de Nicolas Jackson comme doublure de Harry Kane. Le Sénégalais, prêté par Chelsea, devrait quitter Munich cet été, comme l’a confirmé le directeur sportif Max Eberl fin avril.
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En été, il avait trouvé un accord avec l'Eintracht Francfort ; le FC Bayern Munich s'apprête-t-il à créer la surprise sur le marché des transferts ?
L’intérêt soudain du Bayern pour Osula surprend. Jusqu’ici, les médias s’accordaient à présenter son coéquipier Anthony Gordon comme la piste privilégiée pour renforcer l’attaque, en raison de sa polyvalence. Par ailleurs, Yan Diomande (RB Leipzig) est régulièrement cité comme la priorité absolue, d’après The Athletic, même si son transfert s’avérerait encore plus onéreux que celui de Gordon.
Osula, lui, est un véritable numéro 9. Malgré ses 1,91 mètre, ce joueur de 22 ans se distingue aussi par sa vitesse. Un profil intéressant qui, selon l’article, aurait également attiré l’attention du Bayer Leverkusen, d’Everton et de Crystal Palace. Contrairement à Gordon, il n’occupe toutefois pas un rôle majeur chez les Magpies.
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Newcastle a bloqué le transfert d’Osula à l’Eintracht Francfort.
Longtemps cantonné au rôle de remplaçant cette saison, Osula a tout de même participé à 32 matchs pour un peu plus de 1 000 minutes de jeu et a trouvé le chemin des filets à sept reprises. Ces dernières semaines, il a enchaîné quatre titularisations consécutives en Premier League, ponctuées de trois buts.
Avant même le coup d’envoi de la saison, son temps de jeu s’annonçait limité sous les ordres d’Eddie Howe, notamment en raison des arrivées de Nick Woltemade et Yoane Wissa. Des rumeurs persistantes l’ont donc régulièrement envoyé ailleurs : selon plusieurs sources, il s’est mis d’accord avec l’Eintracht Francfort pour un prêt avec option d’achat, mais Newcastle a bloqué l’opération. Finalement, le dossier a échoué en raison des modalités du transfert. Une nouvelle tentative en hiver est également restée infructueuse, bien qu’Osula ne fût toujours qu’un remplaçant. Le VfB Stuttgart aurait également manifesté son intérêt vers la fin de l’année.
Osula ne serait pas une bonne affaire – Vlahovic arrivera-t-il libre de tout transfert ?
Osula ne constitue pourtant pas une opportunité financière, lui qui avait quitté Sheffield United pour Newcastle en 2024 contre 11,6 millions d’euros. Selon le Daily Mail, les Magpies réclament désormais 46 millions d’euros, car ils doivent impérativement générer des recettes pour respecter les strictes règles financières anglaises. Une nécessité d’autant plus pressante que le club, 13e du classement, ne disputera pas de compétition européenne. Sous contrat jusqu’en 2029, l’international danois U21 n’envisage pas pour l’instant de prolonger son bail malgré sa récente éclosion comme meilleur avant-centre des Magpies.
Dusan Vlahovic représente donc une option nettement moins onéreuse pour le Bayern, si les dirigeants optent pour un avant-centre traditionnel. Selon la Gazzetta dello Sport, le Serbe, libre cet été, veut absolument rejoindre Munich, tandis qu’un maintien à la Juventus, où le dialogue est gelé en raison de divergences salariales, paraît de plus en plus improbable.
William Osula : performances et statistiques pour Newcastle United
Jeux 51 buts 9 passes décisifs. Passes décisives 3