AFP
Traduit par
En essayant de ne pas rire ! Viktor Gyokeres surpris en train de réagir à la blague de Graham Potter sur les accusations visant Manchester City
Potter sort une punchline malicieuse
L’atmosphère d’une conférence de presse de routine de l’équipe de Suède a pris une tournure inattendue lorsque Graham Potter a décidé d’y glisser un humour noir. L’ancien entraîneur de Chelsea et de Brighton, actuellement à la tête de la sélection suédoise, s’adressait aux médias au sujet d’une importante vague de forfaits de joueurs due à une maladie soudaine qui se propage dans le camp.
En évoquant le casse-tête logistique provoqué par la perte simultanée de tant d’éléments clés, Potter n’a pas pu résister à l’occasion de faire référence au principal sujet de débat du football anglais. « Nous avons été touchés par une infection ou un virus », a déclaré Potter.
« Ce n’est pas idéal, mais cela arrive. Nous avons donc appelé des joueurs qui ont été fantastiques. En termes de nombre de forfaits, nous en avons eu un nombre similaire à celui des charges retenues contre Manchester City, je pense. »
- AFP
Gyokeres a du mal à garder son sérieux
Alors que la salle se remplissait d’un mélange de soupirs et de rires, les caméras se sont rapidement braquées sur Viktor Gyokeres, assis juste à côté de son entraîneur. L’attaquant d’Arsenal semblait partagé entre le décorum professionnel et un amusement sincère, des clips sur les réseaux sociaux le montrant visiblement en train de retenir un rire.
Potter lui-même semblait conscient que la blague pouvait être controversée, enchaînant rapidement avec ce commentaire en demandant en riant aux journalistes présents : « Trop tôt ? » La séquence est depuis devenue virale, les supporters appréciant cet échange léger pendant une période de forte attention autour du club mancunien.
La forme internationale et l’avenir à Arsenal
Malgré ce moment devenu viral lors de la conférence de presse, Gyokeres reste concentré sur ses performances sur le terrain. Le joueur de 28 ans a réalisé un début de trêve internationale productif, inscrivant deux buts en deux matches avec la Suède en Ligue des nations.
Cela fait suite à ce qui a été décrit comme un début de campagne nationale compliqué avec Arsenal, où la concurrence pour les places reste féroce sous les ordres de Mikel Arteta. Ses exploits de buteur avec sa sélection rappellent la qualité qu’il apporte à la rotation offensive d’Arsenal lorsqu’il est sollicité.
- Getty Images Sport
Gyokeres balaie les rumeurs d’un départ d’Arsenal
Des rumeurs concernant l'avenir de Gyokeres à l'Emirates Stadium ont également commencé à circuler, certains rapports suggérant qu'il pourrait chercher à partir afin de trouver des opportunités plus régulières comme titulaire.
Cependant, l'attaquant n'a pas tardé à minimiser toute idée de départ, insistant sur le fait qu'il reste engagé dans le projet au nord de Londres. « Il est clair que je veux jouer au football autant que possible. J'espère que cela viendra aussi. En tant que footballeur, on veut toujours être sur le terrain », a expliqué l'international suédois lorsqu'il a été interrogé sur sa situation actuelle au sein du club de Premier League.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles