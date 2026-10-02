L’atmosphère d’une conférence de presse de routine de l’équipe de Suède a pris une tournure inattendue lorsque Graham Potter a décidé d’y glisser un humour noir. L’ancien entraîneur de Chelsea et de Brighton, actuellement à la tête de la sélection suédoise, s’adressait aux médias au sujet d’une importante vague de forfaits de joueurs due à une maladie soudaine qui se propage dans le camp.

En évoquant le casse-tête logistique provoqué par la perte simultanée de tant d’éléments clés, Potter n’a pas pu résister à l’occasion de faire référence au principal sujet de débat du football anglais. « Nous avons été touchés par une infection ou un virus », a déclaré Potter.

« Ce n’est pas idéal, mais cela arrive. Nous avons donc appelé des joueurs qui ont été fantastiques. En termes de nombre de forfaits, nous en avons eu un nombre similaire à celui des charges retenues contre Manchester City, je pense. »