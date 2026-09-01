Les regards des passionnés de football du monde entier se tournent vers le dernier jour du marché des transferts estival 2026, à l'approche de la date limite pour conclure les affaires dans plusieurs grands championnats européens, dans une course effrénée entre les clubs pour boucler leurs derniers recrutements avant que le rideau ne tombe sur la période des transferts.

Dans ce direct, nous suivons pour vous en continu les dernières actualités et les derniers mouvements du marché des transferts en Europe et dans plusieurs championnats à travers le monde, y compris les transferts officiels, les négociations en cours, les mouvements attendus et les principaux développements que pourraient connaître les dernières heures avant la fermeture du marché.

Le marché des transferts estival ferme ses portes en Italie, en France et en Allemagne à 21h00 ce mardi, heure de La Mecque.

Quant au championnat espagnol, sa fenêtre se ferme à 0h59 demain mercredi, tandis que la date limite en championnat anglais s'étend jusqu'à 1h00 du matin le même jour.

Au-delà des grands championnats européens, la deuxième fenêtre des transferts en championnat américain se termine demain mercredi, tandis que le marché des transferts aux Pays-Bas ferme le même jour.

Quant à la Turquie, sa fenêtre reste ouverte jusqu'à vendredi prochain, tandis que le marché des transferts au Mexique se termine le 11 septembre en cours, et au Portugal le 15 du même mois, alors que la date limite en Arabie saoudite s'étend jusqu'au 12 octobre prochain.

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