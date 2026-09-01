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En direct : dernier jour du mercato, conclusion du transfert attendu et Al-Bulaihi vers un nouveau club

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Suivez les principales actualités de ce dernier jour du mercato estival dans les grands championnats européens

Les regards des passionnés de football du monde entier se tournent vers le dernier jour du marché des transferts estival 2026, à l'approche de la date limite pour conclure les affaires dans plusieurs grands championnats européens, dans une course effrénée entre les clubs pour boucler leurs derniers recrutements avant que le rideau ne tombe sur la période des transferts.

Dans ce direct, nous suivons pour vous en continu les dernières actualités et les derniers mouvements du marché des transferts en Europe et dans plusieurs championnats à travers le monde, y compris les transferts officiels, les négociations en cours, les mouvements attendus et les principaux développements que pourraient connaître les dernières heures avant la fermeture du marché.

Le marché des transferts estival ferme ses portes en Italie, en France et en Allemagne à 21h00 ce mardi, heure de La Mecque.

Quant au championnat espagnol, sa fenêtre se ferme à 0h59 demain mercredi, tandis que la date limite en championnat anglais s'étend jusqu'à 1h00 du matin le même jour.

Au-delà des grands championnats européens, la deuxième fenêtre des transferts en championnat américain se termine demain mercredi, tandis que le marché des transferts aux Pays-Bas ferme le même jour.

Quant à la Turquie, sa fenêtre reste ouverte jusqu'à vendredi prochain, tandis que le marché des transferts au Mexique se termine le 11 septembre en cours, et au Portugal le 15 du même mois, alors que la date limite en Arabie saoudite s'étend jusqu'au 12 octobre prochain.

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  • Le prêt d'une star de Newcastle à la Juventus

    Le club de Newcastle United a annoncé le départ de son attaquant allemand Nick Woltemade, âgé de 24 ans, vers la Juventus de Turin, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.

    Woltemade avait rejoint Newcastle lors du dernier mercato estival dans le cadre d'un transfert important d'un montant de 75 millions d'euros, mais il a livré une première saison en dents de scie avec les Magpies, après avoir inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 53 matches.

    Le club a confirmé dans un communiqué officiel le transfert de l'attaquant allemand vers la Juventus, précisant : « Un nouveau joueur rejoint l'effectif de l'entraîneur Luciano Spalletti cette saison, puisque Nick Woltemade quitte Newcastle pour rejoindre la Juventus sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2027. »

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  • Barcelone : aucun nouveau transfert

    Le FC Barcelone a fermé la porte à la possibilité de conclure un nouveau transfert durant les dernières heures du mercato estival, assurant que l'effectif de l'équipe ne connaîtra aucune nouvelle recrue avant la clôture du marché.

    Deco, le directeur sportif du club catalan, a confirmé dans des déclarations à la chaîne « Gigantes » qu'il n'existe aucune intention de recruter un nouveau joueur durant les dernières heures, mettant ainsi fin à l'espoir du Barça de s'attacher les services d'un nouveau défenseur, malgré les informations qui évoquaient d'éventuelles démarches du club à ce poste.

    Gabriel Jesus sera le dernier transfert du Barça durant la période de mutations actuelle, après que le club a également recruté Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri et Dominik Livaković pour l'équipe première.

  • Harry Elliott rejoint la Liga

    Le Valence CF a officiellement annoncé la signature de l'Anglais Harvey Elliott, en provenance de Liverpool sous forme de prêt, afin de renforcer les rangs de l'équipe la saison prochaine.

    Âgé de 23 ans, Elliott devrait apporter la qualité dont Valence a besoin au milieu de terrain, après que le club espagnol a finalisé son accord avec Liverpool au cours des dernières heures.

    Selon les termes de l'accord, le joueur rejoindra Valence sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, sans que le contrat inclue une option d'achat définitive.

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  • Mostafa Mohamed de retour en Turquie

    Le club turc de Konyaspor a annoncé ce mardi la signature de l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed pour un contrat de 3 ans, en provenance de Nantes après une importante crise avec le club français.

    Le compte de Konyaspor sur la plateforme X a publié une vidéo de bienvenue à Mostafa Mohamed, dans laquelle la star égyptienne apparaît en train de réaliser sa célèbre célébration de l'arc et de la flèche, qui incarne l'emblème de son ancien club, le Zamalek.

    Mostafa Mohamed n'est pas un inconnu du championnat turc, puisqu'il avait déjà porté le maillot de Galatasaray en 2021.

    Pour plus de détails cliquez ici

  • Un transfert historique en Premier League

    Manchester City a bouclé le transfert de l'Argentin Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea, dans l'une des plus grosses opérations du mercato estival, après que les deux clubs sont parvenus à un accord concernant l'arrivée du joueur à l'Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, le journaliste spécialiste des transferts, a annoncé que l'affaire était conclue, précisant que son montant dépasse les 125 millions de livres sterling, au terme de longues négociations entre les deux clubs, tandis que le joueur s'apprête à passer sa visite médicale en vue de finaliser son transfert.

    Avec un tel montant, Enzo Fernández devient le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League, dépassant le précédent record détenu par le Suédois Alexander Isak, qui avait quitté Newcastle United pour Liverpool contre 125 millions de livres sterling.

    Pour plus de détails, cliquez ici

  • La Juventus recrute un joueur sénégalais

    La Juventus a annoncé la signature du Sénégalais Pape Matar Sarr, milieu de terrain de Tottenham, sous forme de prêt d'une saison.

    L'accord comprend une clause obligeant le club italien à acheter le joueur pour 25,6 millions de livres sterling, si un certain nombre de conditions liées aux performances du joueur durant la période de prêt sont remplies.

  • Al-Bulaihi vers Al-Shabab

    Le club d'Al-Shabab a annoncé la signature du défenseur international saoudien Ali Al-Bulaihi d'une manière qui a fait sensation, certains y voyant une provocation à l'égard du voisin et rival, le club d'Al-Hilal.

    Al-Shabab a publié, via son compte officiel sur le réseau « X », un communiqué annonçant la signature d'Ali Al-Bulaihi pour une durée d'une saison.

    Toutefois, l'aspect le plus marquant de cette annonce n'était pas le communiqué en lui-même, mais ce qu'a écrit Al-Shabab sur son compte, en commentant le communiqué par ces mots : « Ali Al-Bulaihi chez le grand de la capitale », une expression que les supporters d'Al-Hilal réservent à leur équipe.

    Pour plus de détails cliquez ici

  • Woltemade arrive à Turin

    La Juventus s'apprête à accueillir l'attaquant allemand Nick Woltemade dans la ville de Turin, après avoir jeté son dévolu sur lui pour renforcer le secteur offensif de l'équipe sous forme de prêt pour la saison en cours, en raison de la puissance physique et du caractère dont il fait preuve sur le terrain.

    L'attaquant allemand est déjà arrivé dans la ville de Turin, où il devrait passer sa visite médicale avant de rejoindre les rangs de la Juventus, selon le journaliste allemand Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad annonce le départ de Diaby

    Le club saoudien d'Al-Ittihad a annoncé le départ de sa star française Moussa Diaby vers les rangs du Bayer Leverkusen, en Allemagne, lors du mercato estival actuel.

    Al-Ittihad a publié une vidéo, sur son compte officiel sur le réseau « X », dans laquelle il a passé en revue les meilleurs moments de Diaby avec l'équipe, sous le titre « Il a laissé un héritage et il est parti ».

    Le club saoudien a annoncé son accord pour vendre l'ailier français au Bayer Leverkusen, en le remerciant pour la période qu'il a passée dans ses rangs.

    Pour plus de détails cliquez ici

  • Enfin : le Barça annonce l'arrivée de son nouvel attaquant

    Le FC Barcelone a annoncé la signature de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus, en provenance d'Arsenal, lors du mercato estival en cours.

    Le Barça a déclaré, dans un communiqué officiel : « Arsenal et le FC Barcelone sont parvenus à un accord concernant le transfert de Gabriel Jesus vers le club catalan, l'attaquant brésilien ayant signé un contrat de trois saisons avec le FC Barcelone. »

    Et d'ajouter : « Gabriel Jesus est né à São Paulo, au Brésil, le 3 avril 1997. Il a débuté sa carrière footballistique dans sa ville natale, au sein du club d'Anhanguera. Il a ensuite rejoint le centre de formation de Palmeiras São Paulo, l'un des plus grands clubs du pays. Il a disputé ses premiers matchs avec l'équipe en mars 2015, et a été sacré avec elle vainqueur de la Coupe du Brésil en 2015 et du championnat en 2016. Il a également reçu le prix de meilleur joueur du championnat brésilien en 2016. »

  • Officiel : un joueur d'Arsenal rejoint la Bundesliga

    Arsenal a officialisé le transfert de son milieu de terrain portugais Fábio Vieira, âgé de 26 ans, à Hambourg.

    Vieira avait rejoint Arsenal en 2022 et disputé 49 matches sous le maillot des Gunners, avant de faire son retour au club avec lequel il évoluait en prêt la saison dernière, dans le cadre d'un transfert d'une valeur d'environ 10 millions d'euros.

  • Le Bayern Munich se retire du marché des transferts

    Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a assuré que le club ne conclura aucune nouvelle recrue durant le reste du marché des transferts, malgré le départ possible de certains joueurs au cours de la prochaine période.

    Freund a déclaré aux médias allemands : « Il ne se passera plus rien concernant les nouveaux recrutements. Quant aux départs, le marché des transferts restera ouvert après aujourd'hui dans certains pays, donc quelque chose pourrait se produire. »

    Il a également confirmé que Sacha Boey s'entraîne à l'écart en attendant un éventuel départ du club, tandis que le club a finalement décidé de miser sur le maintien de Hiroki Ito dans ses rangs.

  • Transfert italien pour Chelsea

    Le club de Chelsea a annoncé un accord pour recruter le défenseur international italien Honest Ahanor en provenance de l'Atalanta, le joueur devant rejoindre officiellement les rangs de l'équipe en 2027.

    Âgé de 18 ans, Ahanor a disputé 35 matchs avec l'Atalanta la saison dernière, lors de sa première saison à Bergame, après avoir rejoint l'équipe en provenance de Gênes en juillet 2025.

    Le niveau remarquable affiché par Ahanor avec son club lui a permis d'obtenir l'opportunité de représenter la première sélection italienne, avec laquelle il a disputé ses deux premiers matchs au niveau international au mois de juin dernier.

    Pour plus de détails cliquez ici

  • Le joueur sénégalais de Paris à Aston Villa

    Le club d'Aston Villa a annoncé officiellement la signature du jeune attaquant sénégalais Ibrahim Mbaye, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 55 millions d'euros, permettant au joueur de 18 ans d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière en Premier League anglaise.

    Le transfert était entré dans ses dernières phases au cours des derniers jours, après que les deux clubs eurent trouvé un accord sur le déplacement du joueur, avant que Mbaye ne se rende en Angleterre pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec Aston Villa.

    Mbaye rejoint Aston Villa après un parcours court mais riche avec le Paris Saint-Germain, dont il avait intégré l'académie à l'âge de dix ans, avant de monter en équipe première et de disputer son premier match professionnel en août 2024, alors qu'il était âgé de 16 ans, 6 mois et 23 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à débuter un match avec le club parisien.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Accord de principe sur le transfert tant attendu

    Manchester City est parvenu à un accord de principe avec Chelsea concernant le recrutement d'Enzo Fernández, dans un transfert qui se rapproche de sa conclusion dans les dernières heures avant la fermeture du marché.

    Selon le journal britannique « The Sun », les dirigeants de Manchester City avaient enfin ouvert des négociations directes avec leur club rival en Premier League au sujet de la signature du milieu de terrain de 25 ans, hier lundi.

    Fernández s'apprête à faire de nouveau équipe avec son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca, qui a succédé à Pep Guardiola à la tête de Manchester City sur le banc de l'Etihad Stadium durant l'été.

    Pour plus de détails cliquez ici

  • L'Atlético Madrid se mobilise pour recruter Tagliafico

    L'Atlético Madrid travaille à recruter le latéral gauche argentin Nicolás Tagliafico, joueur de l'Olympique Lyonnais, afin de renforcer son effectif durant la période des transferts, selon le journal espagnol « AS ».

    Le joueur a déjà donné son feu vert pour finaliser l'opération, alors que le club madrilène fait face à la concurrence de la Juventus pour son recrutement.

  • L'échec du transfert de Richarlison à Everton

    Selon le réseau « Sky Sports », le Brésilien Richarlison ne fera pas son retour à Everton, 4 ans après son départ du club, l'attaquant brésilien, dont le nom a été associé à un départ, devant rester dans les rangs de Tottenham.

    Ce n'était pas le seul coup dur encaissé par les « Toffees », puisque le réseau « Sky Allemagne » a rapporté que Jamie Leweling, le milieu offensif international anglais de Stuttgart, a lui aussi refusé une offre du club de la ville de Liverpool, qui avait proposé 43 millions d'euros pour l'enrôler.

    La Roma a elle aussi échoué à trouver un accord concernant ce même joueur, tandis qu'Everton pourrait réussir à conclure d'autres transferts, parmi lesquels un possible recrutement de Folarin Balogun, l'attaquant de Monaco.

  • Un joueur de Chelsea proche de Tottenham

    Mykhaylo Mudryk, la star de Chelsea, s'est rapproché d'un transfert officiel vers Tottenham Hotspur lors du mercato estival en cours.

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Mykhaylo Mudryk va rejoindre Tottenham. Tout a été convenu, y compris les conditions personnelles du contrat. »

    Et Romano d'ajouter : « Mudryk rejoindra Tottenham sous forme de prêt payant, et il est également entendu que l'accord comprend une clause permettant l'achat du joueur, mais celle-ci n'est pas obligatoire. »

  • Le PSG ferme la porte du mercato

    Le club parisien a tenté au cours des dernières 24 heures de recruter l'un des joueurs offensifs, mais sans succès.

    Selon la chaîne RMC, les mouvements du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts sont terminés, du moins en ce qui concerne les nouvelles recrues. Sur le plan des départs, la situation du Portugais Renato Sanches reste à suivre.

    Le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato historique en matière de départs, la valeur de ses ventes ayant atteint près de 370 millions d'euros.

  • Arsenal et Dortmund trouvent un accord

    Le Borussia Dortmund a bouclé un joli coup offensif en provenance d'Arsenal dans les dernières heures du mercato estival en cours.

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte X : « Le Borussia Dortmund est parvenu à un accord verbal pour engager Ethan Nwaneri, en provenance d'Arsenal. C'est fait ! ».

    Et Romano d'ajouter : « Le prêt de Nwaneri pour une saison complète en provenance d'Arsenal a été acté, après que le joueur a donné son accord à cette opération au cours des dernières heures ».

  • Icardi de retour en Italie ?

    La Lazio étudie la possibilité de s'attacher les services de l'attaquant argentin Mauro Icardi, selon le journal « La Gazzetta dello Sport ».

    L'agent du joueur, Litterio Pino, a déclaré : « La Lazio ? On en parle. »

    L'attaquant argentin, âgé de 33 ans, évolue sous les couleurs du club turc de Galatasaray depuis 2022, après avoir connu une expérience avec le Paris Saint-Germain.

  • Nouveau prêt pour Grealish

    Jack Grealish, la star de Manchester City, a accepté de rejoindre Everton sous forme de prêt lors du mercato estival en cours, après une précédente expérience à Aston Villa.

    Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Jack Grealish passera sa visite médicale mardi, avant de rejoindre Everton. L'affaire est bouclée. »

    Et Romano d'ajouter : « Un accord a été trouvé avec Manchester City concernant le transfert de Grealish sous forme de prêt, après avoir obtenu l'accord du joueur pour rejoindre Everton. »