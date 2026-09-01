L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a effectué un changement décisif à la mi-temps lors de la victoire 1-0 en Premier League contre Aston Villa de son équipe. Le technicien espagnol a sorti la recrue estivale Tzolis à la pause après une première période compliquée. Tzolis est arrivé du Club Bruges pour 34 millions de livres sterling et avait parfaitement lancé son aventure dans le nord de Londres.

Il avait auparavant délivré deux passes décisives dans le Community Shield contre Manchester City et brillé lors de la victoire inaugurale d'Arsenal face à Coventry City. Cependant, le joueur de 24 ans a passé son test le plus difficile jusqu'ici à Villa Park. Il a eu du mal à peser sur le match et a reçu un carton jaune pour avoir fait tomber John McGinn à la 37e minute.