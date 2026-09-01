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« En difficulté » : Gary Neville réagit alors que Mikel Arteta prend une décision impitoyable à la mi-temps concernant la star d’Arsenal à 34 millions de livres sterling face à Aston Villa
Arteta prend une décision impitoyable à la mi-temps
L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a effectué un changement décisif à la mi-temps lors de la victoire 1-0 en Premier League contre Aston Villa de son équipe. Le technicien espagnol a sorti la recrue estivale Tzolis à la pause après une première période compliquée. Tzolis est arrivé du Club Bruges pour 34 millions de livres sterling et avait parfaitement lancé son aventure dans le nord de Londres.
Il avait auparavant délivré deux passes décisives dans le Community Shield contre Manchester City et brillé lors de la victoire inaugurale d'Arsenal face à Coventry City. Cependant, le joueur de 24 ans a passé son test le plus difficile jusqu'ici à Villa Park. Il a eu du mal à peser sur le match et a reçu un carton jaune pour avoir fait tomber John McGinn à la 37e minute.
- AFP
Neville soutient la décision de sortir l’ailier
Eberechi Eze a remplacé Tzolis pour la seconde période alors qu'Arsenal cherchait l'ouverture face à l'équipe d'Unai Emery. La légende de Manchester United Neville a estimé que ce remplacement était entièrement justifié compte tenu de la physionomie du match. Au micro de Sky Sports, Neville a souligné que le défenseur de Villa Cash avait réussi à contenir l'international grec.
« Je ne suis pas surpris qu'il sorte, et pas seulement à cause du carton jaune, a expliqué Neville. Il était vraiment en difficulté de ce côté. Matty Cash a été vraiment agressif face à lui. »
Saka offre une précieuse victoire à l’extérieur
Arsenal a surmonté un début de match tendu pour finir par trouver l’ouverture à l’heure de jeu. Riccardo Calafiori a percé la défense adverse pour transmettre le ballon à Bukayo Saka, qui a ensuite inscrit le but de la victoire au milieu d’un cafouillage. Neville a été très élogieux sur la construction d’Arsenal et le sens du placement de Saka.
« C’est un but brillant, vraiment, a déclaré Neville. Arsenal est tellement patient, fait tellement confiance à sa défense qu’il n’a pas besoin de se précipiter. Calafiori fait un travail exceptionnel. Riccardo Calafiori ouvre simplement son corps et fait ce petit appel dans le dos, puis quelle offrande.
« L’appel dans l’intervalle sur le côté des défenseurs centraux d’Aston Villa, et il faut dire qu’il n’y en a pas eu assez. Saka est dans la position idéale, c’est là que vous voulez voir votre ailier opposé. C’est une célébration brillante devant ces supporters d’Arsenal. »
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Arsenal reste au contact en tête
Ce résultat arraché de haute lutte à Villa Park permet à Arsenal de conserver son départ parfait dans cette nouvelle campagne de Premier League. L’équipe d’Arteta semble prête à défendre sa couronne de championne d’Angleterre après deux victoires consécutives.
Elle occupe actuellement la tête du classement à égalité de points avant la troisième journée. Manchester City, Chelsea et le promu Hull City partagent le sommet du tableau aux côtés d’Arsenal.
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