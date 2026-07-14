« Nous avons échangé avec le directeur sportif ; il y a de l’intérêt, de sa part comme de celui d’autres clubs. Nous laissons donc la situation évoluer pour le moment. Espérons que cela se réglera de la meilleure façon pour toutes les parties », a expliqué Alonso, interrogé sur l’absence de l’ailier argentin.

Recruté l’été dernier à Manchester United pour 46 millions d’euros, l’attaquant de 22 ans n’a pas convaincu lors d’une saison globalement délicate pour Chelsea : 8 buts et 4 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues.

Ses prestations, souvent en deçà des attentes, ont contribué à la 10^e place finale de Chelsea au classement et l’ont privé d’une convocation pour la Coupe du monde avec l’Argentine.

Chelsea, qui a manqué la qualification pour la prochaine Coupe du monde des clubs, compte désormais sur les recettes des transferts. L’effectif, qui compte actuellement 38 joueurs, devrait être considérablement réduit pour répondre aux exigences d’Alonso.