Présenté officiellement comme nouveau entraîneur des Blues, l’Espagnol a annoncé lors de sa conférence de presse d’intronisation que le club devrait se séparer de l’attaquant Alejandro Garnacho durant le mercato estival.
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En conférence de presse d’intronisation, Xabi Alonso place déjà la première star du Chelsea FC sur la sellette
« Nous avons échangé avec le directeur sportif ; il y a de l’intérêt, de sa part comme de celui d’autres clubs. Nous laissons donc la situation évoluer pour le moment. Espérons que cela se réglera de la meilleure façon pour toutes les parties », a expliqué Alonso, interrogé sur l’absence de l’ailier argentin.
Recruté l’été dernier à Manchester United pour 46 millions d’euros, l’attaquant de 22 ans n’a pas convaincu lors d’une saison globalement délicate pour Chelsea : 8 buts et 4 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues.
Ses prestations, souvent en deçà des attentes, ont contribué à la 10^e place finale de Chelsea au classement et l’ont privé d’une convocation pour la Coupe du monde avec l’Argentine.
Chelsea, qui a manqué la qualification pour la prochaine Coupe du monde des clubs, compte désormais sur les recettes des transferts. L’effectif, qui compte actuellement 38 joueurs, devrait être considérablement réduit pour répondre aux exigences d’Alonso.
- AFP
Nicolas Jackson va-t-il pouvoir rester au Chelsea FC ?
Pour l'instant, l'ancien attaquant du Bayern, Nicolas Jackson, n'est pas menacé de départ. Ces dernières semaines, le Sénégalais a lui aussi été plusieurs fois pressenti pour quitter Londres. Alonso a toutefois souligné que le club comptait pour l'instant sur le joueur de 25 ans.
« Nicolas Jackson prendra part à la tournée en Asie et nous sommes impatients de travailler avec lui », a-t-il déclaré en conférence de presse.
Nommé au printemps pour succéder à Liam Rosenior, limogé en avril, Alonso est lié au club londonien jusqu’en juin 2030.
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