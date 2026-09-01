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« En ce qui me concerne... » : l’attaquant de Bundesliga en feu sort du silence sur les surprenants liens de transfert avec Manchester United et Tottenham
Manchester United et Tottenham à l’affût
Manchester United et Tottenham envisageraient de passer à l’action pour recruter l’avant-centre de Fribourg Matanovic. Les deux géants de Premier League souhaitent renforcer leur secteur offensif, Manchester United cherchant activement un remplaçant à Joshua Zirkzee, lié à la Fiorentina.
Cependant, le joueur de 23 ans a fermement mis fin aux spéculations autour de son avenir. Matanovic a réalisé un début de nouvelle saison impressionnant, avec quatre buts en autant de matches, dont une réalisation contre le Werder Brême dimanche. Après cette rencontre de championnat, l’imposant attaquant s’est empressé de calmer les discussions autour d’un transfert imminent en Angleterre.
- Getty Images Sport
« Aucun contact avec qui que ce soit »
Malgré les spéculations à l’approche de la date limite du mercato de mardi, Matanovic reste pleinement engagé envers l’équipe de Schuster. Interrogé sur les récents liens avec Manchester United, l’attaquant a livré une évaluation sans détour de la situation.
« En ce qui me concerne, je suis actuellement à Fribourg, a déclaré Matanovic aux journalistes. Il n’y a eu absolument aucun contact de la part de qui que ce soit de mon entourage. »
L’avant-centre d’1,96 m a attribué sa forme étincelante au cours de l’année écoulée à une clarté psychologique plutôt qu’à la seule préparation physique. « La première chose à laquelle les gens pensent, c’est que le succès est dû à un entraînement intensif, et c’est en grande partie vrai, a-t-il expliqué. Mais je crois que le football est bien davantage un sport mental. Si vous avez les idées claires, que vous ne réfléchissez pas trop et que vous n’hésitez pas, alors c’est comme ça que les choses arrivent. Si je réfléchis trop, que je commence à ruminer et que je manque de confiance en moi, alors ça ne marche pas. »
Une année de révélation en Allemagne
La cote de Matanovic a grimpé en flèche depuis son départ de l’Eintracht Francfort pour Fribourg l’été dernier. Il a inscrit 15 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison, aidant son club à atteindre la finale de la Ligue Europa avant de finalement s’incliner face à Aston Villa.
Interrogé sur le fait de savoir si rejoindre Fribourg avait été le meilleur choix de sa carrière, l’attaquant a été catégorique. « Oui, bien sûr. La réponse est évidente. Cela a été un énorme pas en avant », a-t-il déclaré. « Grâce à Fribourg, j’ai aussi participé à la Coupe du monde, ce qui a été une immense réussite pour moi en tant que jeune joueur. »
Ces performances remarquées en club lui ont valu une place dans le groupe de la Croatie pour le tournoi estival. S’il n’a pas marqué lors de ses entrées en jeu contre l’Angleterre, le Ghana et le Portugal, cette expérience internationale a manifestement nourri son impressionnant début de saison actuel sur la scène nationale.
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Le suspense du dernier jour du mercato en perspective
Avec Matanovic lié par un contrat jusqu’en juin 2029, Fribourg n’est soumis à aucune pression pour vendre son joyau. Manchester United et Tottenham devront travailler sans relâche pour formuler une offre officielle avant la fermeture du mercato, mardi.
À moins qu’une offre monumentale ne vienne mettre à l’épreuve la détermination de Fribourg, Matanovic continuera d’être à la pointe de l’attaque en Bundesliga. Sa tâche immédiate sera de maintenir sa série prolifique devant le but et de faire en sorte que son club s’appuie sur son élan positif de début de saison.
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