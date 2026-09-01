Malgré les spéculations à l’approche de la date limite du mercato de mardi, Matanovic reste pleinement engagé envers l’équipe de Schuster. Interrogé sur les récents liens avec Manchester United, l’attaquant a livré une évaluation sans détour de la situation.

« En ce qui me concerne, je suis actuellement à Fribourg, a déclaré Matanovic aux journalistes. Il n’y a eu absolument aucun contact de la part de qui que ce soit de mon entourage. »

L’avant-centre d’1,96 m a attribué sa forme étincelante au cours de l’année écoulée à une clarté psychologique plutôt qu’à la seule préparation physique. « La première chose à laquelle les gens pensent, c’est que le succès est dû à un entraînement intensif, et c’est en grande partie vrai, a-t-il expliqué. Mais je crois que le football est bien davantage un sport mental. Si vous avez les idées claires, que vous ne réfléchissez pas trop et que vous n’hésitez pas, alors c’est comme ça que les choses arrivent. Si je réfléchis trop, que je commence à ruminer et que je manque de confiance en moi, alors ça ne marche pas. »



