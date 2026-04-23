En cas de départ anticipé de Sebastian Hoeneß, le VfB Stuttgart envisagerait quatre candidats pour le poste d’entraîneur

Pour l’instant, aucun contact n’a été établi avec l’un des entraîneurs. Le club, actuel détenteur de la Coupe d’Allemagne, mise sur Hoeneß et prévoit de le voir sur le banc de Stuttgart la saison prochaine.

Récemment, le magazine Sport Bild a évoqué l’intérêt du Real Madrid pour Hoeneß. D’après ce média, le technicien de 43 ans figurerait parmi les candidats pour succéder à Álvaro Arbeloa l’été prochain, ce dernier ne devant probablement pas rester à la tête des Merengues au-delà de la fin de la saison.

Les dirigeants madrilènes auraient déjà examiné Hoeneß de très près. Ils seraient particulièrement impressionnés par le style de jeu audacieux du VfB et par la capacité du technicien à bâtir une équipe compétitive sans recruter de stars toutes faites.

Pour l’instant, aucun contact formel n’a été établi entre le club madrilène et l’entraîneur allemand, qui est sous contrat avec le VfB jusqu’en 2028, sans clause de départ. Tout transfert impliquerait donc des négociations entre les deux clubs.