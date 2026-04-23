Selon les informations du journal Bild, quatre entraîneurs figureraient sur la « short-list » du VfB Stuttgart en cas de départ prématuré de l’actuel coach : Tonda Eckert (FC Southampton), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion), Vincent Wagner (SV Elversberg) et Jacob Neestrup, récemment au FC Copenhague et actuellement sans club, figureraient sur la « liste d’attente » au cas où l’entraîneur principal du VfB quitterait prématurément le club souabe.
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En cas de départ anticipé de Sebastian Hoeneß, le VfB Stuttgart envisagerait quatre candidats pour le poste d’entraîneur
Pour l’instant, aucun contact n’a été établi avec l’un des entraîneurs. Le club, actuel détenteur de la Coupe d’Allemagne, mise sur Hoeneß et prévoit de le voir sur le banc de Stuttgart la saison prochaine.
Récemment, le magazine Sport Bild a évoqué l’intérêt du Real Madrid pour Hoeneß. D’après ce média, le technicien de 43 ans figurerait parmi les candidats pour succéder à Álvaro Arbeloa l’été prochain, ce dernier ne devant probablement pas rester à la tête des Merengues au-delà de la fin de la saison.
Les dirigeants madrilènes auraient déjà examiné Hoeneß de très près. Ils seraient particulièrement impressionnés par le style de jeu audacieux du VfB et par la capacité du technicien à bâtir une équipe compétitive sans recruter de stars toutes faites.
Pour l’instant, aucun contact formel n’a été établi entre le club madrilène et l’entraîneur allemand, qui est sous contrat avec le VfB jusqu’en 2028, sans clause de départ. Tout transfert impliquerait donc des négociations entre les deux clubs.
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Sous l’impulsion de Hoeneß, le VfB Stuttgart accède à la scène internationale.
Au printemps 2023, Hoeneß avait repris un VfB Stuttgart en pleine lutte pour éviter la relégation et avait finalement assuré le maintien grâce aux barrages. La saison suivante, il a mené le club à la deuxième place de Bundesliga et à une qualification inattendue pour la Ligue des champions, installant ainsi les Souabes dans la course aux compétitions européennes pour les exercices à venir.
Le club a également conquis la Coupe d’Allemagne l’an passé, un doublé dont il peut à nouveau rêver cette saison, avec un rendez-vous face au SC Fribourg en demi-finale, jeudi. Quatrièmes du classement, Hoeneß et son groupe visent une nouvelle qualification pour la Ligue des champions.
En marge de la demi-finale de Coupe contre Fribourg, l’entraîneur a déclaré ne pas se laisser distraire par les spéculations sur son avenir et se concentrer pleinement sur ses matchs avec le VfB. « Cela ne me touche pas vraiment », a-t-il affirmé mercredi en conférence de presse.