En attendant Salah… Comment le championnat saoudien a-t-il réussi à débaucher les champions d'Europe de Liverpool ?

Si ces informations sont confirmées, Salah deviendrait le sixième élément de la finale de la Ligue des champions 2019 entre Liverpool et Tottenham à s’engager en faveur du championnat saoudien.

L’attaquant égyptien avait ouvert le score sur penalty, propulsant les « Reds » vers un succès 2-0 et offrant au club sa sixième et dernière Coupe aux grandes oreilles, après quatorze ans d’attente.

Voici la composition des Reds pour cette rencontre :

Gardien : Alisson Becker

Défense : Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, Andy Robertson

Milieu de terrain : Fabinho, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson

Attaque : Mohamed Salah – Roberto Firmino – Sadio Mané

À l’exception de Salah, les cinq joueurs offensifs de ce onze ont tous évolué par la suite en Arabie saoudite, et il semble que la star égyptienne soit sur le point de les rejoindre.