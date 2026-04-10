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محمد صلاح - أسطورة ليفربولkooora

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En attendant Salah… Comment le championnat saoudien a-t-il réussi à débaucher les champions d'Europe de Liverpool ?

FEATURES
M. Salah
J. Henderson
Fabinho
G. Wijnaldum
Sadio Mané
R. Firmino
Liverpool
Ligue des Champions
Saudi Pro League
Égypte
Angleterre
Brésil
Pays-Bas
Sénégal
Arabie saoudite

La star égyptienne devrait s’engager avec Roshen lors du mercato estival.

Mohamed Salah, l’attaquant égyptien de Liverpool, s’apprête à suivre le parcours de nombreux anciens cadres des Reds en quittant le club à l’issue de la saison.

Le mois dernier, l’international égyptien a confirmé son départ des Reds en fin de saison, et plusieurs sources levoient vers un club saoudien lors du prochain mercato estival.

  • FBL-EUR-C1-ENG-LIVERPOOL-TROPHY-PARADEAFP

    Quintuple champion d'Europe

    Si ces informations sont confirmées, Salah deviendrait le sixième élément de la finale de la Ligue des champions 2019 entre Liverpool et Tottenham à s’engager en faveur du championnat saoudien.

    L’attaquant égyptien avait ouvert le score sur penalty, propulsant les « Reds » vers un succès 2-0 et offrant au club sa sixième et dernière Coupe aux grandes oreilles, après quatorze ans d’attente.

    Voici la composition des Reds pour cette rencontre :

    Gardien : Alisson Becker

    Défense : Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, Andy Robertson

    Milieu de terrain : Fabinho, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson

    Attaque : Mohamed Salah – Roberto Firmino – Sadio Mané

    À l’exception de Salah, les cinq joueurs offensifs de ce onze ont tous évolué par la suite en Arabie saoudite, et il semble que la star égyptienne soit sur le point de les rejoindre.

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  • Liverpool FC v KRC Genk: Group E - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Fabinho, artisan de la double victoire.

    L’été 2023 marque l’arrivée en Arabie saoudite de cinq joueurs aux parcours variés, dont le milieu brésilien Fabinho, recruté par Al-Ittihad à Liverpool pour environ 47 millions d’euros, d’après les médias.

    Si la première saison s’est avérée difficile, la deuxième a été historique : le milieu brésilien a joué un rôle clé dans le doublé historique du club (championnat Roshen et Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées), une première dans l’ère professionnelle d’Al-Ittihad.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-LIVERPOOLAFP

    Henderson… Une courte parenthèse

    Au cours du même mercato estival, le milieu de terrain anglais Jordan Henderson, en provenance de Liverpool, a rejoint Al-Ittihad dans le cadre d’un transfert estimé à 14 millions d’euros par la presse.

    L’expérience s’est toutefois limitée à une demi-saison : le milieu de terrain a rejoint l’Ajax Amsterdam en janvier 2024, puis Brentford à l’été 2025.

  • Liverpool FC v KRC Genk: Group E - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Vinaldom, la nouvelle étoile d’Al-Ittihad.

    Le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum a posé ses valises en Arabie saoudite deux ans après avoir quitté Liverpool.

    Après avoir quitté Liverpool pour le Paris Saint-Germain à l’été 2021, puis rejoint l’AS Rome douze mois plus tard, le milieu de terrain a été recruté par Al-Ittihad à l’été 2023 pour un montant estimé à 8 millions d’euros par la presse.

    Depuis son arrivée dans le club de l’Est, le milieu de terrain néerlandais a livré des performances remarquables, tant sous la houlette de son ancien entraîneur anglais Steven Gerrard que sous celle de son entraîneur actuel Saad Al-Shehri, avec lequel il a atteint son meilleur niveau.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    Mani… la fierté du football arabe

    En attaque, l’ailier sénégalais Sadio Mané a rejoint le championnat saoudien à l’été 2023, lorsque Al-Nassr l’a recruté en provenance du Bayern Munich pour 30 millions d’euros, un an seulement après son départ de Liverpool.

    Depuis son arrivée, l’attaquant a démontré son influence décisive sur le club de la capitale, mais il n’a conquis qu’un seul titre, le Championnat arabe des clubs 2023, quelques jours seulement après la signature officielle de son contrat.

  • FBL-EUR-C1-ENG-LIVERPOOL-TROPHY-PARADEAFP

    Firmino, champion d’Asie

    Le cinquième joueur, le Brésilien Roberto Firmino, a rejoint Al-Ahly à l’été 2023 en tant que joueur libre après l’expiration de son contrat avec Liverpool.

    Deux ans plus tard, l’été dernier, il a rejoint le club qatari d’Al-Sadd en tant que champion continental, après avoir mené Al-Ahly à son premier titre en Ligue des champions de l’Asie et avoir été désigné meilleur joueur de la compétition.

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