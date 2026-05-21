En 2025, une véritable farce a fait capoter un transfert qui semblait pourtant acquis : le VfB Stuttgart va-t-il se lancer dans la course pour recruter un joueur qu'il convoitait autrefois ?

En 2025, Stuttgart s’était déjà mis d’accord avec le joueur et les deux clubs avaient trouvé un terrain d’entente sur un montant de transfert de 20 millions d’euros, comme l’attestait un document écrit. Le joueur avait même fait ses adieux à ses coéquipiers lors du stage aux Pays-Bas et s’était rendu à l’aéroport. Mais, une fois sur place, le propriétaire russe du PAOK, Ivan Savvidis, a annulé l’opération au dernier moment, probablement pour éviter la colère de ses supporters. Ces derniers se seraient rendus au siège du club et auraient menacé des employés.

Finalement, Konstantelias a prolongé son contrat, qui courait jusqu’en 2027, jusqu’en 2029. « Dans cette affaire, tout ne s’est pas toujours déroulé comme on le voit habituellement », a commenté Fabian Wohlgemuth, directeur sportif de Stuttgart, après l’échec de la transaction.

Si le club a terminé la saison dernière à une décevante troisième place, l’attaquant a confirmé son talent avec 14 buts et neuf passes décisives. La direction du PAOK serait désormais déterminée à le céder. Cette fois, c’est toutefois le joueur qui pourrait hésiter : futur père en août, il pencherait pour rester à Thessalonique.