L'attaquant grec de 23 ans était sur le point de s'engager avec Stuttgart l'été dernier, avant qu'une série de rebondissements spectaculaires ne vienne finalement faire capoter le transfert.
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En 2025, une véritable farce a fait capoter un transfert qui semblait pourtant acquis : le VfB Stuttgart va-t-il se lancer dans la course pour recruter un joueur qu'il convoitait autrefois ?
Selon Bild, Konstantelias serait de nouveau proposé au VfB Stuttgart. Cette fois, le PAOK Salonique semble réellement disposé à vendre son attaquant. Mais le montant du transfert, d’environ 20 millions d’euros, est jugé trop élevé par le club allemand. Par ailleurs, la direction sportive du VfB n’est pas actuellement en quête d’un nouvel avant-centre. Ce besoin pourrait toutefois émerger en cas de départs durant l’été.
Ivan Savvidis, le propriétaire du PAOK, a stoppé net le transfert à l’aéroport.
En 2025, Stuttgart s’était déjà mis d’accord avec le joueur et les deux clubs avaient trouvé un terrain d’entente sur un montant de transfert de 20 millions d’euros, comme l’attestait un document écrit. Le joueur avait même fait ses adieux à ses coéquipiers lors du stage aux Pays-Bas et s’était rendu à l’aéroport. Mais, une fois sur place, le propriétaire russe du PAOK, Ivan Savvidis, a annulé l’opération au dernier moment, probablement pour éviter la colère de ses supporters. Ces derniers se seraient rendus au siège du club et auraient menacé des employés.
Finalement, Konstantelias a prolongé son contrat, qui courait jusqu’en 2027, jusqu’en 2029. « Dans cette affaire, tout ne s’est pas toujours déroulé comme on le voit habituellement », a commenté Fabian Wohlgemuth, directeur sportif de Stuttgart, après l’échec de la transaction.
Si le club a terminé la saison dernière à une décevante troisième place, l’attaquant a confirmé son talent avec 14 buts et neuf passes décisives. La direction du PAOK serait désormais déterminée à le céder. Cette fois, c’est toutefois le joueur qui pourrait hésiter : futur père en août, il pencherait pour rester à Thessalonique.