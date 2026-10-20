Maddison a signé un retour de rêve dans le onze de départ de Tottenham, marquant sa première titularisation depuis 536 jours d’un but qui a donné le ton à une victoire cruciale. Le meneur de jeu anglais, revenu de deux blessures consécutives aux ligaments du genou, n’a eu besoin que de 14 minutes pour se faire remarquer. D’une reprise en première intention tout en finesse, il a lobé le gardien Carl Rushworth, avant de célébrer aussitôt devant le public local avec son geste emblématique inspiré des fléchettes. Il n’avait plus marqué depuis une demi-finale de Ligue Europa contre Bodo/Glimt lors de la saison 2024-25.

Après le coup de sifflet final, Maddison est revenu sur l’importance de son but. « Ce sont des moments dont on rêve. Sans trop entrer dans les détails, pendant les jours sombres de l’an dernier, alors que je me remettais de ma blessure au ligament croisé antérieur, on rêve de ces moments, de ces buts, et c’est la lumière au bout du tunnel », a-t-il confié à Sky Sports.