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Ému, James Maddison inscrit un but de rêve pour sa première titularisation en match officiel depuis 536 jours, tandis que Tottenham décroche enfin sa première victoire en championnat
Maddison fait immédiatement la différence pour son retour
Maddison a signé un retour de rêve dans le onze de départ de Tottenham, marquant sa première titularisation depuis 536 jours d’un but qui a donné le ton à une victoire cruciale. Le meneur de jeu anglais, revenu de deux blessures consécutives aux ligaments du genou, n’a eu besoin que de 14 minutes pour se faire remarquer. D’une reprise en première intention tout en finesse, il a lobé le gardien Carl Rushworth, avant de célébrer aussitôt devant le public local avec son geste emblématique inspiré des fléchettes. Il n’avait plus marqué depuis une demi-finale de Ligue Europa contre Bodo/Glimt lors de la saison 2024-25.
Après le coup de sifflet final, Maddison est revenu sur l’importance de son but. « Ce sont des moments dont on rêve. Sans trop entrer dans les détails, pendant les jours sombres de l’an dernier, alors que je me remettais de ma blessure au ligament croisé antérieur, on rêve de ces moments, de ces buts, et c’est la lumière au bout du tunnel », a-t-il confié à Sky Sports.
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Double bonne nouvelle sur le front des blessures pour De Zerbi
Si Maddison a été l’inspirateur, ce match a aussi marqué le retour tant attendu de Dejan Kulusevski. Entré en jeu en seconde période, l’international suédois a mis fin à une éprouvante absence de 17 mois due à une blessure. Son entrée sur la pelouse a été saluée par une ovation debout, offrant un coup de fouet au moral de Tottenham. Omar Marmoush avait redonné l’avantage aux Spurs à la 58e minute, avant que trois joueurs ne soient contraints de sortir en raison de problèmes physiques.
Maddison a reconnu qu’il se sentait particulièrement proche de ce qu’avait traversé son coéquipier : « C’est pour cela que j’étais un peu ému et que j’étais aussi très fier de Dejan Kulusevski, parce qu’il revenait. Je savais exactement ce qu’il ressentait en entrant sur le terrain après une si longue absence. Mais ces moments et ces buts font que tout cela en vaut la peine. »
Les discussions tactiques portent leurs fruits pour Tottenham
La décision de titulariser Maddison était un choix mûrement réfléchi de De Zerbi, qui avait fait preuve de prudence dans l’intégration du joueur après un début de saison haché. Maddison a révélé qu’il avait lui-même demandé à débuter un match, estimant que le moment était venu de tester sa condition physique en compétition. Le meneur de jeu a remercié son entraîneur pour sa confiance, expliquant qu’il voulait rappeler aux supporters et au staff ce qu’il pouvait apporter au milieu de terrain.
« J’en ai parlé à l’entraîneur cette semaine. Après un début de saison marqué par des interruptions, je sentais que c’était le bon moment pour retrouver le onze de départ. Je voulais simplement bien jouer, montrer mes qualités et montrer ce qui a manqué à l’équipe ces 18 derniers mois, ou quel que soit le temps écoulé depuis ma dernière titularisation. L’entraîneur m’a demandé de jouer et m’a dit qu’il voulait prendre plaisir à me regarder depuis le bord du terrain. J’espère donc y être parvenu », a expliqué Maddison.
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Un nouvel espoir avant Stamford Bridge
Les performances remarquables de James Maddison et Dejan Kulusevski ont donné à Tottenham Hotspur un élan précieux avant une série de rencontres redoutables. Dernier du classement avant ce match, le club remonte à la 16e place grâce à cette victoire cruciale. Il compte désormais six points, comme Coventry, mais devance son adversaire à la différence de buts.
Ce succès arraché de haute lutte apporte un soulagement aussi spectaculaire que nécessaire après un début de saison difficile. Il permet à Tottenham de quitter la dernière place et redonne confiance à l’effectif. L’objectif est désormais de conserver cet élan et de s’appuyer sur cette victoire avant un déplacement à Stamford Bridge pour un choc à fort enjeu face à son rival londonien, Chelsea.
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