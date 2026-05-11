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Ému, Hansi Flick a promis aux supporters du FC Barcelone de viser la victoire en Ligue des champions, après avoir décroché un deuxième titre consécutif en Liga
Flick remporte le titre malgré un drame personnel
Au Camp Nou, la liesse du titre de champion d’Espagne conquis par Barcelone a côtoyé une émotion brute. Sur le bord du terrain, Hansi Flick, touché par le décès de son père quelques heures avant le coup d’envoi, a offert une image poignante malgré l’importance de la victoire face à ses éternels rivaux.
S’adressant aux médias, visiblement ému, il a déclaré : « Ce fut un match difficile et je n’oublierai jamais cette journée. Je tiens à remercier l’équipe, le président, le vice-président, Deco et tous ceux qui nous ont soutenus. Au final, le plus important, c’est que je suis très fier d’avoir une si bonne équipe. Merci pour votre engagement à vous battre pendant 90 minutes. Nous devons célébrer cela. Visca Barça et Visca Catalunya. »
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La prochaine cible : la gloire en Ligue des champions
Le titre national est à nouveau en sécurité dans la vitrine du club, et Flick pense déjà à la domination continentale. L’ancien coach du Bayern Munich a affiché des ambitions élevées pour le club, visant le plus grand trophée du football européen.
« C’est fantastique d’avoir remporté la Liga lors du Clásico contre Madrid. Ce n’était pas facile, car c’est une excellente équipe. Je suis très fier de mes joueurs, a déclaré Flick. Maintenant, nous voulons atteindre les 100 points. Les joueurs méritent de célébrer. Et l’année prochaine, nous viserons la Ligue des champions. »
La solidité défensive et la profondeur de l’effectif ont été saluées.
La marche vers le titre du FC Barcelone repose sur une défense solide, comme l’a souligné Flick après que sa ligne arrière ait gardé ses cages inviolées face aux « Blancos ». L’émergence de jeunes talents et la fiabilité des remplaçants se sont avérées décisives pour surmonter une saison souvent perturbée par des problèmes physiques.
« Les blessures n’ont pas simplifié notre tâche, mais nous avons été fantastiques », a souligné l’Allemand. « Nous avons très bien joué dans cette dernière ligne droite du championnat. Nous avons bien défendu. [Pau] Cubarsi, Gerard Martin, Eric [Garcia]… Ils ont été fantastiques. J’ai pu puiser dans le banc car j’avais de nombreux joueurs à disposition. Cela prendra peut-être quelques semaines… mais nous sommes heureux. Nous avons très bien joué et très bien défendu face à une grande équipe. Je suis fier – que dire de plus ? L’ambiance dans ce vestiaire est fabuleuse. Je suis heureux à Barcelone. »
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Une « formidable » cohésion au sein du vestiaire
Flick a salué la force mentale de son effectif et la culture qu’il a implantée depuis son arrivée en Catalogne. Il a révélé avoir partagé avec ses joueurs le décès de son père, une décision qui a provoqué une vague de soutien de la part du groupe lors des célébrations du titre.
« Ce n’est pas facile. Il faut savoir gérer les choses. Au début de la saison, j’ai parlé d’ego, mais ensuite, ce que j’ai vu à l’entraînement m’a donné un très bon sentiment », a noté Flick avant d’évoquer l’actualité d’avant-match. « Ma mère m’a appelé pour m’annoncer que mon père était décédé. J’entretiens une relation franche avec les joueurs, et je tenais à les mettre dans la confidence. Ce n’est pas facile de s’exprimer un jour comme aujourd’hui, mais leur réaction a été spectaculaire. Je suis très fier, car chacun se sent impliqué et solidaire. C’est difficile pour moi d’en parler aujourd’hui, mais je suis heureux. Merci. »