Au Camp Nou, la liesse du titre de champion d’Espagne conquis par Barcelone a côtoyé une émotion brute. Sur le bord du terrain, Hansi Flick, touché par le décès de son père quelques heures avant le coup d’envoi, a offert une image poignante malgré l’importance de la victoire face à ses éternels rivaux.

S’adressant aux médias, visiblement ému, il a déclaré : « Ce fut un match difficile et je n’oublierai jamais cette journée. Je tiens à remercier l’équipe, le président, le vice-président, Deco et tous ceux qui nous ont soutenus. Au final, le plus important, c’est que je suis très fier d’avoir une si bonne équipe. Merci pour votre engagement à vous battre pendant 90 minutes. Nous devons célébrer cela. Visca Barça et Visca Catalunya. »







