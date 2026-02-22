Getty/GOAL
Ému, Dele Alli laisse entrevoir son retour imminent au football alors que le héros culte de Tottenham reçoit un accueil chaleureux de la part des fans lors de son retour à domicile pour le derby du nord de Londres
Dele revient aux Spurs
Dele était l'invité d'honneur des Spurs lors du derby du nord de Londres contre Arsenal et, lorsqu'il est entré sur le terrain à la mi-temps, il a laissé entendre qu'il allait bientôt faire son retour dans le sport qu'il aime. Dele n'a pas été engagé par un club depuis son départ de Côme en septembre 2025.
Selon Matt Law du Telegraph, il a déclaré : « J'ai hâte de revenir sur le terrain, j'espère que cela ne sera plus trop long. »
« Tu feras toujours partie de ma famille. »
Ému, Dele, qui a connu un déclin rapide depuis son départ de Tottenham en 2022, a adressé un message très touchant aux fidèles supporters du nord de Londres.
Il a déclaré : « J'espère que je vous ai autant manqué que vous m'avez manqué. Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernière rencontre, mais je suis de retour aujourd'hui et j'espère que vous savez que vous serez toujours ma famille. »
Dele a rejoint Tottenham en 2015 après avoir démontré son potentiel évident au sein du club de son enfance, MK Dons. Il s'est rapidement imposé parmi l'élite de la Premier League et a été élu deux fois Jeune joueur de l'année par la PFA.
Il a marqué 67 buts pour les Spurs en 269 apparitions, tout en remportant 37 sélections avec l'Angleterre. Dele a relevé un nouveau défi en rejoignant Everton en 2022, mais il a depuis lors connu des difficultés pour retrouver sa forme et sa condition physique.
Les difficultés de Dele
Dele a eu du mal à trouver un club définitif depuis son départ de Côme, où il n'a disputé qu'un seul match avant d'être expulsé. En 2023, il a courageusement révélé à Gary Neville qu'il avait été victime d'abus pendant son enfance.
Dele a révélé que tout au long de sa carrière, il avait dû faire face au traumatisme de son enfance. Il a déclaré avoir commencé à dealer de la drogue à l'âge de huit ans et avoir été exploité par des gangs, car la police ne soupçonnait jamais et ne fouillait jamais un enfant.
« J'ai été adopté par une famille formidable, je n'aurais pas pu rêver de meilleures personnes pour faire ce qu'elles ont fait pour moi. Si Dieu a créé les êtres humains, c'est eux », a-t-il déclaré à propos de la façon dont il a traversé ces moments difficiles.
« Ils étaient formidables et m'ont beaucoup aidé, mais il y avait autre chose : quand j'ai commencé à vivre avec eux, j'avais du mal à m'ouvrir à eux, car je sentais qu'il serait facile de se débarrasser de moi à nouveau.
J'ai essayé d'être le meilleur enfant possible pour eux. Je suis resté avec eux à partir de 12 ans, puis j'ai commencé à jouer en équipe première, professionnellement, à 16 ans. Tout a en quelque sorte décollé à partir de là. »
Et ensuite ?
Dele n'avait pas beaucoup de raisons de se réjouir dimanche à Tottenham, son ancien club ayant subi une défaite cuisante 4-1 contre Arsenal. Il va désormais se concentrer à nouveau sur la recherche d'un nouveau club, dans l'espoir d'entendre à nouveau son nom scandé par une foule en délire. Le joueur de 29 ans a été associé au club de Wrexham, qui vole de victoire en victoire en Championship, ainsi qu'à plusieurs clubs de la Liga.
