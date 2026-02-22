Ému, Dele Alli laisse entrevoir son retour imminent au football alors que le héros culte de Tottenham reçoit un accueil chaleureux de la part des fans lors de son retour à domicile pour le derby du nord de Londres

Dele a eu du mal à trouver un club définitif depuis son départ de Côme, où il n'a disputé qu'un seul match avant d'être expulsé. En 2023, il a courageusement révélé à Gary Neville qu'il avait été victime d'abus pendant son enfance.

Dele a révélé que tout au long de sa carrière, il avait dû faire face au traumatisme de son enfance. Il a déclaré avoir commencé à dealer de la drogue à l'âge de huit ans et avoir été exploité par des gangs, car la police ne soupçonnait jamais et ne fouillait jamais un enfant.

« J'ai été adopté par une famille formidable, je n'aurais pas pu rêver de meilleures personnes pour faire ce qu'elles ont fait pour moi. Si Dieu a créé les êtres humains, c'est eux », a-t-il déclaré à propos de la façon dont il a traversé ces moments difficiles.

« Ils étaient formidables et m'ont beaucoup aidé, mais il y avait autre chose : quand j'ai commencé à vivre avec eux, j'avais du mal à m'ouvrir à eux, car je sentais qu'il serait facile de se débarrasser de moi à nouveau.

J'ai essayé d'être le meilleur enfant possible pour eux. Je suis resté avec eux à partir de 12 ans, puis j'ai commencé à jouer en équipe première, professionnellement, à 16 ans. Tout a en quelque sorte décollé à partir de là. »