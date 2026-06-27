Depuis plus de huit mois, Joshua Kimmich occupe sans discontinuer le poste d’arrière droit en équipe nationale. Il est donc grand temps de réouvrir l’un des débats récurrents du football allemand : Kimmich ne serait-il pas plus utile au milieu de terrain, lundi à Foxborough, près de Boston, lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde contre le Paraguay ?
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Emprunter un nouveau virage dans cette trajectoire chaotique n'a aucun sens ! Julian Nagelsmann aurait tort d'écouter Lothar Matthäus
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Kimmich a livré une solide performance lors du match d'ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao, outsider de la compétition (7-1), et a délivré deux passes décisives. Lors de la victoire étriquée 2-1 contre la Côte d'Ivoire, il a révélé, dans son duel avec Yan Diomande, les lacunes attendues en matière de vitesse et a ainsi contribué au retard pris en cours de match. Les débats ont ensuite pris de l’ampleur après sa prestation peu convaincante au sein d’une Mannschaft globalement faible lors de la défaite décevante (mais sans conséquence sportive) 1-2 contre l’Équateur lors du troisième match de groupe de la Coupe du monde.
« Faites-lui une faveur et retirez-le de là-bas », a demandé Lothar Matthäus, expert en chef, dans le journal *Bild*, réclamant un changement de poste pour Kimmich. Après deux années solides en tant que meneur de jeu au FC Bayern, le joueur de 31 ans n’aurait, selon Matthäus, « pas l’influence que j’attends d’un capitaine » lorsqu’il évolue au poste d’arrière droit en équipe nationale. L’argument principal en faveur d’un retour de Kimmich au cœur du milieu de terrain – comme souvent dans ce débat – tient moins à ses propres prestations d’arrière droit qu’au dysfonctionnement persistant du double pivot allemand. Il est clair que le joueur apporterait davantage au jeu dans l’entrejeu. Dans sa chronique pour le magazine « kicker », le champion du monde 2014 plaide en faveur du déplacement de Kimmich vers le centre et propose d’emblée les changements d’effectif qui en découleraient.
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Équipe de la DFB : Aleksandar Pavlovic déçoit lors de la Coupe du monde.
Lors des qualifications pour la Coupe du monde, Nagelsmann avait systématiquement aligné Leon Goretzka dans l’axe du milieu à deux. Aujourd’hui titulaires, Aleksandar Pavlovic et Felix Nmecha n’avaient pratiquement jamais joué ensemble avant le tournoi ; leur manque de complicité ne surprend donc personne.
Indépendamment de cela, Nmecha a livré deux performances individuelles très solides lors de la Coupe du monde, contre Curaçao et la Côte d’Ivoire. Contre l’Équateur, il s’est toutefois permis des pertes de balle inutiles, notamment juste avant le 1-1. Pavlovic a semblé, comme lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde, lent et en manque d’inspiration ; lui aussi a contribué au but égalisateur et a logiquement dû céder sa place à la mi-temps.
La contre-performance de Pavlovic, après une saison convaincante au Bayern Munich où il forme déjà une paire avec Kimmich, interroge. Si ce dernier devait revenir dans l’axe, Nagelsmann devrait se résoudre à écarter Pavlovic ou Nmecha. Sur le papier, l’expérience bavaroise plaide pour un duo Kimmich-Pavlovic. Toutefois, laisser Nmecha sur le banc après ses deux performances de haut niveau semblerait difficile à justifier au regard des prestations de Pavlovic durant ce Mondial. Kimmich et Nmecha n’ont d’ailleurs jamais évolué ensemble dans l’axe.
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Quelles solutions de remplacement s’offrent à Julian Nagelsmann au poste d’arrière latéral ?
Le principal problème lié au déplacement de Kimmich serait la vacance qu’il créerait à droite de la défense. Depuis des années, l’Allemagne ne dispose pas d’arrières latéraux d’exception, et encore moins de deux. Nathaniel Brown s’est bien débrouillé à gauche lors des deux premiers matchs, mais il a dû déclarer forfait contre l’Équateur en raison de problèmes au mollet. Son remplaçant, David Raum, titulaire durant les qualifications, a certes apporté de la vivacité en attaque par ses centres, mais a peiné défensivement. Il n’a pas convaincu suffisamment pour conserver sa place. Si Nagelsmann décide malgré tout de basculer Kimmich en arrière droit, deux options restent réalistes avec l’effectif actuel.
Première possibilité : conserver Raum dans le onze et aligner Brown, annoncé apte pour les seizièmes par le sélectionneur. Le joueur de l’Eintracht Francfort a déjà occupé ce poste en club la saison passée, mais jamais en équipe nationale. Un tel pari, en match à élimination directe, relèverait de la prise de risque maximale. L’option permettrait toutefois de résoudre le problème de vitesse. Brown est irréprochable de ce point de vue : avec une pointe à 35,78 km/h, il était la saison dernière le onzième joueur le plus rapide de Bundesliga. Raum a atteint 34,63 km/h, tandis que Kimmich se contentait de 33,08 km/h (242e place).
Option 2 : ressusciter la « défense des bœufs », éprouvée lors de la Coupe du monde 2014, en alignant un défenseur central sur le côté. À l’époque, Benedikt Höwedes tenait le couloir gauche ; cette fois, ce serait Waldemar Anton ou Malick Thiaw sur la droite. Anton est encore plus lent que Kimmich, tandis que Thiaw possède une bonne vitesse. L’option bloquerait l’attaque, les schémas habituels ne fonctionnant plus. Un passage à cinq derrière poserait le même problème et obligerait Nagelsmann à une refonte plus vaste, peu probable à ce stade.
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Julian Nagelsmann : « Aucun transfert n'est prévu pour le moment. »
Si, a priori, Nagelsmann possède de solides arguments pour suivre la recommandation de Matthäus et replacer Kimmich au milieu de terrain, les inconvénients et les incertitudes prévalent dans le contexte actuel. Tant au milieu qu’en défense, ce choix entraînerait des associations encore jamais testées en équipe nationale. Il obligerait aussi Nagelsmann à remettre en question des mois de réflexion sur le tournoi et la composition du groupe, ce qui nuirait à son autorité.
Immédiatement après la défaite contre l’Équateur, le sélectionneur a écarté l’hypothèse d’un changement de poste pour Kimmich, tout en laissant planer un léger doute par ses formulations prudentes. « Je ne veux pas me passer de Felix et Pavlo », a-t-il déclaré, avant d’ajouter, en arrondissant quelque peu les angles, qu’« ils s’en sortaient bien ». Et de conclure : « En football, on ne peut rien exclure, mais un changement n’est pas prévu dans l’immédiat. »
L’histoire récente montre pourtant qu’il est imprudent de prendre au pied de la lettre les déclarations de Nagelsmann. Depuis son arrivée à la tête de la Mannschaft, le sélectionneur affiche une ligne de conduite fluctuante, notamment concernant Kimmich. À l’automne 2023, il l’avait d’abord installé au milieu de terrain avant de le replacer arrière droit juste avant l’Euro à domicile. Kimmich est donc resté arrière droit plusieurs mois, jusqu’à ce que Nagelsmann annonce, en juillet 2025, un retour « au poste de numéro 6 », réservant un changement uniquement en cas d’échec des autres options sur le flanc droit.
Kimmich avait alors reconnu avoir été « surpris » par ce choix, tout en se réjouissant de retrouver l’axe : « J’ai le sentiment d’y exprimer encore mieux mes qualités. » Le premier match des éliminatoires de la Coupe du monde s’est soldé par une défaite 0-2 en Slovaquie, avec un Nnamdi Collins, à droite, en grande difficulté. Dès la trêve internationale d’octobre, Kimmich a réintégré son poste d’arrière droit.