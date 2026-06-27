Kimmich a livré une solide performance lors du match d'ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao, outsider de la compétition (7-1), et a délivré deux passes décisives. Lors de la victoire étriquée 2-1 contre la Côte d'Ivoire, il a révélé, dans son duel avec Yan Diomande, les lacunes attendues en matière de vitesse et a ainsi contribué au retard pris en cours de match. Les débats ont ensuite pris de l’ampleur après sa prestation peu convaincante au sein d’une Mannschaft globalement faible lors de la défaite décevante (mais sans conséquence sportive) 1-2 contre l’Équateur lors du troisième match de groupe de la Coupe du monde.

« Faites-lui une faveur et retirez-le de là-bas », a demandé Lothar Matthäus, expert en chef, dans le journal *Bild*, réclamant un changement de poste pour Kimmich. Après deux années solides en tant que meneur de jeu au FC Bayern, le joueur de 31 ans n’aurait, selon Matthäus, « pas l’influence que j’attends d’un capitaine » lorsqu’il évolue au poste d’arrière droit en équipe nationale. L’argument principal en faveur d’un retour de Kimmich au cœur du milieu de terrain – comme souvent dans ce débat – tient moins à ses propres prestations d’arrière droit qu’au dysfonctionnement persistant du double pivot allemand. Il est clair que le joueur apporterait davantage au jeu dans l’entrejeu. Dans sa chronique pour le magazine « kicker », le champion du monde 2014 plaide en faveur du déplacement de Kimmich vers le centre et propose d’emblée les changements d’effectif qui en découleraient.