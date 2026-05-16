« Emmenés à la laverie » : Jamie Carragher étrille Liverpool et ses « joueurs médiocres » après la capitulation face à Aston Villa

La crise de fin de saison de Liverpool a atteint un nouveau point bas vendredi soir, lorsque les Reds ont été humiliés par l'équipe d'Unai Emery. Le score de 4-2 ne reflète pas vraiment la domination constante des visiteurs, ce qui a poussé Carragher à livrer un constat sans appel sur l'état d'esprit du vestiaire.

« Liverpool compte beaucoup trop de joueurs faibles – physiquement et mentalement – et il faut y remédier », a déclaré Carragher en direct sur Sky Sports. « On dirait qu’Arne Slot sera l’homme chargé d’y remédier la saison prochaine. Mais ce résultat ne change rien à ce que pensent les supporters de sa situation actuelle. Liverpool n’excelle en rien ; l’équipe a l’air vraiment, vraiment moyenne ; elle s’est fait laminer. »