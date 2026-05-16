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« Emmenés à la laverie » : Jamie Carragher étrille Liverpool et ses « joueurs médiocres » après la capitulation face à Aston Villa
Carragher ne mâche pas ses mots après le désastre de Villa Park
La crise de fin de saison de Liverpool a atteint un nouveau point bas vendredi soir, lorsque les Reds ont été humiliés par l'équipe d'Unai Emery. Le score de 4-2 ne reflète pas vraiment la domination constante des visiteurs, ce qui a poussé Carragher à livrer un constat sans appel sur l'état d'esprit du vestiaire.
« Liverpool compte beaucoup trop de joueurs faibles – physiquement et mentalement – et il faut y remédier », a déclaré Carragher en direct sur Sky Sports. « On dirait qu’Arne Slot sera l’homme chargé d’y remédier la saison prochaine. Mais ce résultat ne change rien à ce que pensent les supporters de sa situation actuelle. Liverpool n’excelle en rien ; l’équipe a l’air vraiment, vraiment moyenne ; elle s’est fait laminer. »
- AFP
Les records défensifs tombent les uns après les autres au cours d'une saison cauchemardesque
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Liverpool a déjà encaissé 52 buts en Premier League cette saison, un record négatif sur un exercice de 38 matchs qui traduit l’effondrement de sa solidité défensive.
Pour Carragher, le baissement de forme de plusieurs cadres a mis en lumière le manque de profondeur du groupe, et notamment celle du capitaine. « C’est la première fois que je vois Virgil van Dijk paraître humain, et ça se répercute sur les autres. Quand on observe ses partenaires, les gens vous expliquent à quel point ils sont doués. Mais quand Van Dijk n’est pas au meilleur de sa forme, on a parfois besoin qu’ils se mobilisent pour l’aider un peu. Ça n’arrive pas », a ajouté Carragher.
Slot reste maudit à l'extérieur
L'un des principaux points noirs de l'équipe de Slot cette saison est son incapacité à s'imposer à l'extérieur contre l'élite du championnat. Les Reds n'ont remporté aucun match sur la pelouse d'un adversaire actuellement classé dans les neuf premières places, une série qui, selon Carragher, traduit un manque flagrant de caractère dans le vestiaire.
« Quand on analyse ces résultats à l’extérieur, je pense toujours qu’ils en disent long sur la personnalité et le caractère d’une équipe », a déclaré Carragher. « J’ai du mal à croire que Liverpool soit cinquième du championnat. Quand on voit le nombre de buts qu’ils ont encaissés, leur manque de danger en attaque et ce bilan à l’extérieur… et Liverpool est cinquième de la Premier League ? C’est incroyable. »
- AFP
Le verdict de l'entraîneur sur un effectif en pleine déliquescence
Le technicien néerlandais s’est montré très critique envers ses joueurs après le coup de sifflet final, admettant que l’équipe avait tendance à craquer sous la pression. Slot a vu son équipe perdre le contrôle en seconde période, malgré un bref regain d’espoir lorsqu’elle a égalisé sur une tête de Van Dijk, déclarant : « Nous étions pleinement dans le match, tout à fait capables peut-être d’obtenir un résultat, mais je reconnais qu’après le 2-1, nous nous sommes effondrés. » Il a ajouté plus tard : « Après le 2-1, le match nous a échappé. Avant cela, je pense que nous avons bien commencé les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, puis nous avons contrôlé le match sans créer d’occasions – mais ce n’est pas la première fois cette saison. »