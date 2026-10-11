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عمار الغامديx/ittihad_fr
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Emmené par le meilleur joueur de septembre : cinq talents à suivre lors de la sixième journée de la Joy Elite League

FEATURES
Hidden Gems FC
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Watan U21
Al Hilal U21
Al Watan U21
Al Ahli U21 vs Al Wehda U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21
Al Nassr U21 vs Al-Tadamon U21
Al Nassr U21
Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21 vs Al Kholood U21
Al Ittihad U21
Al Kholood U21
Al Najmah U21 vs Al Fateh U21
Al Najmah U21
Al Fateh U21
Arabie saoudite

Qui sont les jeunes stars qui brillent ?

Avec le retour de la compétition de la Joy League Elite (le championnat saoudien des moins de 21 ans), qui reprend après une interruption de plus de 3 semaines, les supporters attendent de retrouver les talents qu'ils ont pris l'habitude de voir lors des précédentes journées.

La sixième journée de la Joy League Elite débute lundi avec 5 matches, avant la tenue de 7 autres rencontres le lendemain.

  • Ammar Al Ghamdi, meilleur joueur du mois de septembre

    Il ne fait aucun doute que l'une des stars que les supporters sont le plus impatients de voir est Ammar Al-Ghamdi, l'attaquant d'Al-Ittihad, lorsque son équipe recevra Al-Khulood, en clôture des matchs de la journée.

    Al-Ghamdi est l'une des stars les plus en vue de l'édition actuelle de la Joy Elite League, s'il n'en est pas tout simplement la vedette la plus marquante, et rien ne l'illustre mieux que ses buts décisifs inscrits de différentes manières.

    L'éclat du jeune attaquant a atteint son apogée lors de la dernière journée, lorsqu'il a signé un triplé qui a mené Al-Ittihad à la victoire face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, se hissant à juste titre au rang de meilleur joueur de la compétition pour le mois de septembre dernier.

    Al-Ghamdi a marqué pour le quatrième match consécutif, portant son total à six buts cette saison en Joy Elite League, un compteur qu'il cherchera à faire grimper lors du prochain match contre Al-Khulood.

  • Moussa Adam

    Et sur l'autre rive de Djeddah, une autre star s'est également illustrée lors des 4 dernières journées de la Roshn Saudi League, mais cette fois avec le rival traditionnel, Al-Ahli, à savoir Moussa Adam.

    Adam a marqué un but à chacune des quatre dernières journées, ne restant muet que lors de la première journée, où Ziyad Aba l'a remplacé en inscrivant un triplé dans les filets d'Al-Feiha.

    Moussa Adam devrait poursuivre son éclat lors du prochain match contre Al-Wehda, d'autant plus que ce dernier possède la deuxième pire défense de la saison actuelle de la Roshn Saudi League, avec 11 buts encaissés, à égalité avec Al-Jabalain.

  • Louay Al-Obaidi

    Il en va de même pour le Tunisien Loaï Al-Abidi, attaquant d'Al-Hilal, qui se prépare à affronter Al-Watan lors de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

    Al-Abidi a lui aussi brillé lors des deux dernières journées, inscrivant deux buts contre Neom et un autre contre Al-Jabalain, malgré le match nul lors de la dernière rencontre sur le score de 3-3.

    L'attaquant tunisien dispose d'une occasion en or d'étoffer son compteur de buts, d'autant plus que l'équipe d'Al-Watan a encaissé 4 buts en un seul match contre Al-Ahli.

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  • Jefferson Ramos

    Le club d'Al-Fateh, actuellement dauphin de la Joy Elite League, dispute un nouveau match face à Al-Najma, dans lequel il vise à jouer la course au sommet, un objectif que partage son attaquant venu du Cap-Vert, Jefferson Ramos.

    Ramos est l'une des grandes révélations de la saison en cours en Joy Elite League, après avoir inscrit 6 buts, dont le dernier a conduit Al-Fateh à la victoire face à Al-Orobah lors de la précédente journée.

    Il a l'occasion de renforcer ce total lors du prochain match face à Al-Najma, qui a encaissé 9 buts en 5 rencontres, soit une moyenne proche de deux buts par match.

  • Assem Mohamed

    Quant à la plus grande opportunité de la prochaine journée, elle ne reviendra pas à l'un des joueurs déjà étincelants, mais plutôt à l'un de ceux qui aspirent à retrouver l'éclat qui leur a fait défaut depuis le début de la saison en cours.

    Il s'agit d'Assem Mohamed, attaquant d'Al-Nassr, lorsqu'il affrontera Al-Tadamon, lanterne rouge du classement, dans la capitale saoudienne, Riyad.

    Malgré ses performances remarquables la saison dernière, le niveau d'Assem Mohamed a nettement baissé cette saison, puisqu'il n'a réussi à marquer aucun but jusqu'à présent.

    Ce match représente une occasion en or, qui ne se présente pas souvent, pour le jeune attaquant saoudien d'ouvrir son compteur de buts, car Al-Tadamon possède la pire défense de la compétition, ayant encaissé 16 buts en 4 matchs, soit une moyenne de 4 buts par match.

    Et c'est grâce à Al-Tadamon que Mohamed Al-Issa, joueur d'Al-Ettifaq, est devenu le meilleur buteur de l'édition actuelle de la Joy Elite League jusqu'à présent, après avoir inscrit 4 buts dans ses filets, lors d'un match qui s'est terminé par une victoire des Chevaliers de la Dahna sur le score de dix buts.

    Il ne fait aucun doute qu'Assem Mohamed cherchera à reproduire cette performance, afin de retrouver son meilleur niveau et de concourir pour le titre de meilleur buteur.