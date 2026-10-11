Il ne fait aucun doute que l'une des stars que les supporters sont le plus impatients de voir est Ammar Al-Ghamdi, l'attaquant d'Al-Ittihad, lorsque son équipe recevra Al-Khulood, en clôture des matchs de la journée.

Al-Ghamdi est l'une des stars les plus en vue de l'édition actuelle de la Joy Elite League, s'il n'en est pas tout simplement la vedette la plus marquante, et rien ne l'illustre mieux que ses buts décisifs inscrits de différentes manières.

L'éclat du jeune attaquant a atteint son apogée lors de la dernière journée, lorsqu'il a signé un triplé qui a mené Al-Ittihad à la victoire face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, se hissant à juste titre au rang de meilleur joueur de la compétition pour le mois de septembre dernier.

Al-Ghamdi a marqué pour le quatrième match consécutif, portant son total à six buts cette saison en Joy Elite League, un compteur qu'il cherchera à faire grimper lors du prochain match contre Al-Khulood.