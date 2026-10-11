Quant à la plus grande opportunité de la prochaine journée, elle ne reviendra pas à l'un des joueurs déjà étincelants, mais plutôt à l'un de ceux qui aspirent à retrouver l'éclat qui leur a fait défaut depuis le début de la saison en cours.
Il s'agit d'Assem Mohamed, attaquant d'Al-Nassr, lorsqu'il affrontera Al-Tadamon, lanterne rouge du classement, dans la capitale saoudienne, Riyad.
Malgré ses performances remarquables la saison dernière, le niveau d'Assem Mohamed a nettement baissé cette saison, puisqu'il n'a réussi à marquer aucun but jusqu'à présent.
Ce match représente une occasion en or, qui ne se présente pas souvent, pour le jeune attaquant saoudien d'ouvrir son compteur de buts, car Al-Tadamon possède la pire défense de la compétition, ayant encaissé 16 buts en 4 matchs, soit une moyenne de 4 buts par match.
Et c'est grâce à Al-Tadamon que Mohamed Al-Issa, joueur d'Al-Ettifaq, est devenu le meilleur buteur de l'édition actuelle de la Joy Elite League jusqu'à présent, après avoir inscrit 4 buts dans ses filets, lors d'un match qui s'est terminé par une victoire des Chevaliers de la Dahna sur le score de dix buts.
Il ne fait aucun doute qu'Assem Mohamed cherchera à reproduire cette performance, afin de retrouver son meilleur niveau et de concourir pour le titre de meilleur buteur.