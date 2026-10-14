Emmené par le magicien d'Al Ahly : les 5 meilleurs joueurs de la sixième journée de la Joy Elite League

Il ne fait aucun doute que le joueur le plus en vue de cette journée a été Moussa Adam, la vedette d'Al Ahli, qui a conduit son équipe à la deuxième place du classement de la Joy Elite League, après la victoire 2-1 face à Al Wehda.

Il faut saluer la réussite de Moussa, qui a mené le club de Djeddah à la victoire, bien que l'équipe ait joué la quasi-totalité de la seconde période à dix, après l'expulsion de Mohammed Al Malki à la 50e minute de jeu.

Le jeune joueur a inscrit les deux buts d'Al Ahli aux 6e et 44e minutes, mais l'essentiel ne résidait pas seulement dans ces deux réalisations, plutôt dans la manière dont il les a marquées.

C'est Adam qui a mené l'action sur le flanc droit sur le premier but, mettant à profit ses qualités individuelles, avant de récupérer le ballon devant le but pour conclure.

Sur le deuxième but, le talent d'Al Ahli s'est remarquablement démarqué pour recevoir une passe en profondeur qui l'a lancé seul face au but, avant d'envoyer le ballon au fond des filets.

Moussa Adam marque ainsi lors de son cinquième match consécutif en Joy Elite League, puisqu'il n'est resté muet que lors de la première journée, portant son total à 6 buts.