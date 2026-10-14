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Emmené par le magicien d'Al Ahly : les 5 meilleurs joueurs de la sixième journée de la Joy Elite League

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Taawoun U21
Al Fateh U21
Arabie saoudite

Des talents qui ont brillé dans le championnat saoudien des moins de 21 ans

La sixième journée de la Joy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans) a été marquée par la performance de nombreux jeunes talents, qui ont conduit leurs équipes vers des résultats positifs grâce à leurs qualités individuelles remarquables.

Bien que cette sixième journée n'ait vu que 8 rencontres se dérouler, 4 autres ayant été reportées, cela n'a pas réduit le nombre de talents qui ont attiré les projecteurs lors de cette journée.

  • Moussa Adam, le magicien d'Al Ahly

    Il ne fait aucun doute que le joueur le plus en vue de cette journée a été Moussa Adam, la vedette d'Al Ahli, qui a conduit son équipe à la deuxième place du classement de la Joy Elite League, après la victoire 2-1 face à Al Wehda.

    Il faut saluer la réussite de Moussa, qui a mené le club de Djeddah à la victoire, bien que l'équipe ait joué la quasi-totalité de la seconde période à dix, après l'expulsion de Mohammed Al Malki à la 50e minute de jeu.

    Le jeune joueur a inscrit les deux buts d'Al Ahli aux 6e et 44e minutes, mais l'essentiel ne résidait pas seulement dans ces deux réalisations, plutôt dans la manière dont il les a marquées.

    C'est Adam qui a mené l'action sur le flanc droit sur le premier but, mettant à profit ses qualités individuelles, avant de récupérer le ballon devant le but pour conclure.

    Sur le deuxième but, le talent d'Al Ahli s'est remarquablement démarqué pour recevoir une passe en profondeur qui l'a lancé seul face au but, avant d'envoyer le ballon au fond des filets.

    Moussa Adam marque ainsi lors de son cinquième match consécutif en Joy Elite League, puisqu'il n'est resté muet que lors de la première journée, portant son total à 6 buts.

  • Abdelmajid Al Sharif

    À l'image de la journée précédente, Abdulmajeed Al Sharif, la vedette d'Al Taawoun, a continué d'attirer fortement les regards lors de la sixième journée de la Joy Elite League.

    Al Sharif a inscrit deux buts, menant Al Taawoun à la victoire face à Al Khaleej sur le score de 5-4, dans la rencontre la plus spectaculaire de la saison en cours du championnat saoudien des moins de 21 ans.

    La vedette d'Al Taawoun a réédité sa performance de la journée précédente, lorsqu'il avait également signé un doublé, mais dans la défaite face à Al Riyadh sur le score de 3-4.

    Abdulmajeed Al Sharif a réussi à s'imposer comme la première vedette d'Al Taawoun en deux journées seulement, coupant l'herbe sous le pied de Yousef Al Salem, qui avait inscrit les trois buts de l'équipe lors des deux premières journées.

  • Mohannad Al-Jizani

    La sixième journée a vu l'éclosion d'une nouvelle étoile lors de cette saison du championnat Roshn Saudi League, et plus précisément avec Al-Qadsiah, lors de la confrontation face à Al-Ansar à Médine.

    Al-Qadsiah a réussi à faire pencher la rencontre en sa faveur, grâce à son jeune joueur Mohannad Al-Jizani, auteur des deux buts qui ont conduit son équipe à la victoire face à Al-Ansar sur le score de 2-1.

    Le plus étonnant est qu'il s'agissait de la première fois qu'Al-Jizani marquait lors de cette saison, rejoignant ainsi les joueurs qui ont imposé leur réussite avec Al-Qadsiah, à l'image de Bassel Al-Abadi et Fahad Al-Shamri.

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  • Ammar Al-Ghamdi

    Impossible d'évoquer les performances étincelantes sans y associer le nom d'Ammar Al Ghamdi, l'attaquant d'Al Ittihad, qui continue de briller avec évidence lors de la saison actuelle du Championnat Roshn Saudi League.

    Cette fois, Al Ghamdi s'est illustré lors d'un match compliqué face à Al Khaleej, dont le club de Djeddah n'a réussi à percer le code qu'en s'appuyant sur les qualités exceptionnelles de son jeune attaquant.

    Ammar Al Ghamdi a inscrit l'unique but d'Al Ittihad, qui a permis à son équipe de rafler les trois points et de conserver la tête du classement, malgré la poursuite du voisin et rival historique, Al Ahli.

    Le but est venu, comme à son habitude, du pied gauche magique d'Al Ghamdi, qui a brillamment transformé un face-à-face total avec le gardien d'Al Khaleej en ballon au fond des filets.

    Al Ghamdi a ainsi marqué lors d'un cinquième match consécutif, portant son total à sept buts cette saison en Championnat Roshn Saudi League, et se positionne comme un sérieux candidat au titre de meilleur buteur de la compétition.

  • Jefferson Ramos

    Même si Al-Fateh a perdu sa deuxième place au classement du championnat saoudien des moins de 21 ans, son attaquant cap-verdien Jefferson Ramos n'a rien perdu de son éclat.

    Ramos a inscrit le deuxième but d'Al-Fateh lors du match nul 2-2 contre Al-Najma, alors que son équipe menait 2-0 à l'issue des 55 premières minutes.

    Ramos a marqué ce but d'une manière qui témoigne de sa grande efficacité devant le but : il a reçu un centre qu'il a dévié de la tête au fond des filets.

    L'attaquant africain poursuit ainsi sa belle série dans le championnat saoudien des moins de 21 ans, ce but étant son septième de la saison en cours, ce qui le place en bonne position dans la course au titre de meilleur buteur.