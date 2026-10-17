Emmanuel Petit exhorte une star du PSG à trouver un nouveau club après avoir perdu sa place de titulaire

Chevalier subit une forte pression pour quitter le club depuis qu’il a perdu sa place de titulaire. L’ancien joueur de Lille était arrivé pour succéder à Gianluigi Donnarumma, mais n’a pas réussi à s’imposer comme le numéro un incontesté.

L’entraîneur Luis Enrique a fini par perdre confiance en le gardien français. Le technicien espagnol compte désormais largement sur Safonov pour garder les buts. Chevalier avait auparavant refusé un départ cet été, préférant se battre pour obtenir une seconde chance dans la capitale française. Sa situation semble toutefois de plus en plus sombre alors qu’il reste sur le banc.