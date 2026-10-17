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Emmanuel Petit exhorte une star du PSG à trouver un nouveau club après avoir perdu sa place de titulaire
Reculer dans la hiérarchie
Chevalier subit une forte pression pour quitter le club depuis qu’il a perdu sa place de titulaire. L’ancien joueur de Lille était arrivé pour succéder à Gianluigi Donnarumma, mais n’a pas réussi à s’imposer comme le numéro un incontesté.
L’entraîneur Luis Enrique a fini par perdre confiance en le gardien français. Le technicien espagnol compte désormais largement sur Safonov pour garder les buts. Chevalier avait auparavant refusé un départ cet été, préférant se battre pour obtenir une seconde chance dans la capitale française. Sa situation semble toutefois de plus en plus sombre alors qu’il reste sur le banc.
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Un manque de préparation mentale
L’ancien international français Petit a vivement critiqué la situation actuelle de Chevalier. S’exprimant sur RMC, le champion du monde 1998 a affirmé que le gardien devait quitter les Parisiens pour relancer sa carrière.
« C’est évident. Quand on est un sportif de haut niveau, on a l’esprit de compétition et on veut jouer », a expliqué Petit. « On ne peut pas se contenter d’être remplaçant toute sa vie. La pression était trop forte pour lui. Il ne s’était pas préparé mentalement à relever les défis du PSG. »
Safonov infranchissable
La hiérarchie des gardiens au PSG semble désormais bien établie. Safonov a pris le dessus sur Chevalier et s’est solidement installé dans le rôle de titulaire.
Petit estime qu’Enrique ne facilitera pas le retour de Chevalier dans le onze de départ. Il souligne que l’actuel numéro un occupe toujours une place centrale dans les plans de l’entraîneur.
« Le poste de gardien est particulier », a poursuivi Petit. « Luis Enrique ne lui accorde pas la moindre minute de jeu. Il a perdu sa place en équipe de France et doit retrouver le terrain pour reprendre son destin en main.
« Lucas Chevalier doit absolument rejouer ! Il doit partir. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il fait encore partie de l’effectif. Safonov a la confiance de l’entraîneur et continuera à garder les buts. »
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À la recherche d’un nouveau départ
Chevalier doit désormais prendre une décision cruciale pour son avenir à long terme dans le football professionnel. Rester à Paris risquerait de freiner encore sa progression à une période déterminante de son développement.
Son manque de temps de jeu lui a déjà coûté sa place en équipe de France. Un départ du PSG semble être la seule solution logique pour le gardien.
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