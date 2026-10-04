Emmanuel Eboue voit en la légende de Manchester City Yaya Touré un futur retour comme entraîneur en Premier League

Évoquant la perspective de voir des techniciens africains atteindre la Premier League et l’immense fierté ressentie dans leur pays, Eboue a partagé sa conviction avec LiveFootballTickets : « Pourquoi pas ? Peut-être qu’un jour Yaya Touré y sera. Tout le monde en Côte d’Ivoire est très fier de ce qu’il fait. Yaya est mon ami et je lui parle parfois. »

Revenant sur la progression régulière de son ancien coéquipier en sélection dans le métier d’entraîneur, l’ex-défenseur d’Arsenal a ajouté : « Je crois qu’un jour il peut revenir en Angleterre comme entraîneur parce qu’il se débrouille très bien. Peut-être qu’un jour nous verrons un entraîneur ivoirien en Premier League. Pourquoi pas ? »