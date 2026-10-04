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Emmanuel Eboue voit en la légende de Manchester City Yaya Touré un futur retour comme entraîneur en Premier League
Eboue soutient Toure pour un rôle d’entraîneur historique
Eboue croit fermement que Toure possède les qualités requises pour revenir dans le football anglais à l’avenir en tant qu’entraîneur de Premier League. Resté en contact régulier avec l’ancien milieu de terrain de City, le joueur de 43 ans a été témoin du dévouement et de la progression positive de son compatriote depuis sa reconversion sur le banc. L’ancien arrière droit d’Arsenal se montre optimiste quant au fait que les pas de Toure ouvriront la voie à une génération d’entraîneurs ivoiriens dans le championnat le plus compétitif du monde.
- ZUMA Press Wire
Briser les barrières pour les entraîneurs africains
Évoquant la perspective de voir des techniciens africains atteindre la Premier League et l’immense fierté ressentie dans leur pays, Eboue a partagé sa conviction avec LiveFootballTickets : « Pourquoi pas ? Peut-être qu’un jour Yaya Touré y sera. Tout le monde en Côte d’Ivoire est très fier de ce qu’il fait. Yaya est mon ami et je lui parle parfois. »
Revenant sur la progression régulière de son ancien coéquipier en sélection dans le métier d’entraîneur, l’ex-défenseur d’Arsenal a ajouté : « Je crois qu’un jour il peut revenir en Angleterre comme entraîneur parce qu’il se débrouille très bien. Peut-être qu’un jour nous verrons un entraîneur ivoirien en Premier League. Pourquoi pas ? »
Un apprentissage varié du métier d’entraîneur
L’optimisme d’Eboue s’explique par le parcours méticuleux suivi par Touré après l’obtention de sa licence UEFA Pro. Plutôt que de se précipiter vers un poste très exposé, le triple vainqueur de la Premier League a accumulé une vaste expérience technique comme adjoint à travers l’Europe, à l’Olimpik Donetsk, à l’Akhmat Grozny et au Standard de Liège, ainsi qu’au cours d’un passage formateur fructueux à l’académie de Tottenham Hotspur entre 2022 et 2023.
Cette formation a été couronnée par son rôle de principal adjoint de Roberto Mancini avec l’Arabie saoudite, ce qui lui a donné l’envergure tactique nécessaire avant de se lancer comme entraîneur principal à son propre compte.
- ZUMA Press Wire
Entrer dans l’histoire en Ligue des champions
Après avoir signé un contrat jusqu’en juin 2029 avec Bratislava, Touré est entré dans l’histoire en août en devenant le premier entraîneur africain à diriger une équipe en phase de groupes de la Ligue des champions. La lourde défaite 6-1 face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain, lors de la première journée a servi de sévère rappel à la réalité, mais l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone reste fidèle à son système offensif en 4-3-3. Le défi consiste désormais à trouver l’équilibre entre la domination sur le plan national et les exigences du plus haut niveau européen, alors que les matches s’enchaînent.
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