AFP
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Emiliano Martinez se confie sur la retraite de Lionel Messi et admet que la star de l’Inter Miami laissera « un immense vide » en Argentine
Martinez se confie sur l’héritage de Messi
Martinez a immédiatement mis les projecteurs sur les adieux imminents de Messi après la large victoire 7-0 de l'Argentine contre le Burkina Faso à l'Estadio Monumental samedi soir. Le gardien de Chelsea s'est dit privilégié d'avoir aidé son capitaine à remporter la Coupe du monde au Qatar en 2022 avant que l'attaquant ne mette officiellement un terme à sa carrière internationale.
Revenant sur leur parcours commun aux côtés de la superstar, Martinez, cité par ESPN Argentina, a déclaré : « Évidemment, j'ai essayé d'aider autant que possible, et il le sait. On en parle toujours, et cela a été l'un des plus grands honneurs de ma carrière de l'aider à accomplir ce qu'il désirait le plus, parce qu'il est le plus grand joueur de l'histoire. »
- (C)Getty Images
La vie après le GOAT
La réalité d’une ère post-Messi commence à s’installer dans le vestiaire de l’Argentine, le gardien reconnaissant avec franchise le poids du départ imminent de son capitaine : « Il laisse un vide immense, mais il y a ici des gars qui ont une vraie personnalité. »
En se projetant vers le dernier match de l’attaquant, le 6 octobre, Martinez a souligné sa détermination à savourer chaque moment d’émotion restant : « Je me sens partie prenante de cela, et mardi, je veux en profiter et le voir sourire. Nous allons essayer de le chérir pendant le peu de temps qu’il nous reste ensemble. »
En quête de la perfection défensive
Loin des adieux émouvants de son capitaine, Martinez a signé son 45e clean sheet en 69 sélections, tout en saluant les jeunes débutants : « Un clean sheet est toujours important. C'est quelque chose vers lequel je tends pour continuer à me pousser. C'est formidable de voir des jeunes faire leurs débuts et jouer avec ce maillot. »
Évoquant les standards exigeants de l'effectif de Lionel Scaloni, le gardien a ajouté : « Cela s'est bien passé. Nous sommes un groupe qui les intègre rapidement. Ils s'entraînent très bien. Scaloni ne donne rien gratuitement ; il les voit bien performer et les fait jouer. Tout le mérite leur revient pour s'être adaptés à cette sélection aussi vite que possible. »
- Getty Images Sport
Surmonter la douleur de la défaite
Martinez a également évoqué son combat mental pour se remettre d’une profonde détresse après l’échec de son équipe à défendre son titre mondial en 2026, à la suite d’une défaite en finale contre l’Espagne. Il a reconnu : « Cela m’a énormément affecté de perdre une finale de Coupe du monde ; la douleur est restée avec moi pendant longtemps. J’avais besoin d’un nouveau départ dans mon club pour surmonter le chagrin que j’ai ressenti après cette finale. »
Désormais, le gardien a retrouvé son énergie positive avec la sélection nationale : « Je viens ici et, honnêtement, je me sens très bien, heureux, plein d’énergie, et c’est ce qui compte le plus. »
L’attention de l’Argentine se tourne désormais pleinement vers le match d’adieu de Messi contre le Bénin à l’Estadio Monumental.
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