Martinez a immédiatement mis les projecteurs sur les adieux imminents de Messi après la large victoire 7-0 de l'Argentine contre le Burkina Faso à l'Estadio Monumental samedi soir. Le gardien de Chelsea s'est dit privilégié d'avoir aidé son capitaine à remporter la Coupe du monde au Qatar en 2022 avant que l'attaquant ne mette officiellement un terme à sa carrière internationale.

Revenant sur leur parcours commun aux côtés de la superstar, Martinez, cité par ESPN Argentina, a déclaré : « Évidemment, j'ai essayé d'aider autant que possible, et il le sait. On en parle toujours, et cela a été l'un des plus grands honneurs de ma carrière de l'aider à accomplir ce qu'il désirait le plus, parce qu'il est le plus grand joueur de l'histoire. »