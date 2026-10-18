Martinez a subi une blessure à la tête préoccupante en seconde période de la victoire 2-0 de Chelsea contre Everton. Le joueur de 34 ans est violemment entré en collision avec le défenseur central d’Everton Jarrad Branthwaite au Hill Dickinson Stadium, nécessitant une prise en charge médicale immédiate. Si le défenseur d’Everton a pu poursuivre la rencontre, le gardien de Chelsea a quitté le terrain sur une civière.

Il a été remplacé par Mike Penders, 21 ans, qui a fait ses débuts en Premier League tandis que l’équipe de Xabi Alonso s’imposait grâce à un doublé de Pedro Neto. Selon les premières informations du journaliste argentin Gaston Edul, Martinez devait subir une opération de la mâchoire, mais les examens ont heureusement écarté des lésions importantes à la tête, au cou et au dos.



