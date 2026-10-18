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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduit par

Emiliano Martinez donne des nouvelles depuis son lit d’hôpital, tandis que le gardien de Chelsea est opéré après un violent choc tête contre tête

E. Martinez
Chelsea
Everton vs Chelsea
Everton
Premier League

Le gardien de Chelsea Emiliano Martinez a donné des nouvelles rassurantes aux supporters après avoir été opéré d’une blessure à la mâchoire subie samedi, lors du match de Premier League contre Everton. L’international argentin avait dû être évacué sur une civière après un choc inquiétant, mais il est désormais sorti du silence depuis son lit d’hôpital pour préciser le calendrier de sa convalescence.

  • Martinez contraint de sortir après un choc de têtes à Everton

    Martinez a subi une blessure à la tête préoccupante en seconde période de la victoire 2-0 de Chelsea contre Everton. Le joueur de 34 ans est violemment entré en collision avec le défenseur central d’Everton Jarrad Branthwaite au Hill Dickinson Stadium, nécessitant une prise en charge médicale immédiate. Si le défenseur d’Everton a pu poursuivre la rencontre, le gardien de Chelsea a quitté le terrain sur une civière.

    Il a été remplacé par Mike Penders, 21 ans, qui a fait ses débuts en Premier League tandis que l’équipe de Xabi Alonso s’imposait grâce à un doublé de Pedro Neto. Selon les premières informations du journaliste argentin Gaston Edul, Martinez devait subir une opération de la mâchoire, mais les examens ont heureusement écarté des lésions importantes à la tête, au cou et au dos.


  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Martinez soulagé après une opération réussie

    Malgré le caractère inquiétant de l’incident, Martinez s’est empressé de rassurer les supporters. L’ancien joueur d’Aston Villa a publié sur les réseaux sociaux un selfie pris depuis son lit d’hôpital, sur lequel il fait le signe de la paix pour confirmer que l’intervention s’était déroulée comme prévu.

    « Merci à tous pour vos messages, l’opération s’est bien passée », a déclaré Martinez. « Le plus important, c’est que nous avons gagné, et avec une révérence à 0. Nous serons de retour dans quelques semaines. »

    Le match sans but encaissé face à Everton était le premier de Martinez en six apparitions depuis son transfert estival à Stamford Bridge. Fait notable, il s’agissait également du premier match de Chelsea sans encaisser de but en 22 rencontres de Premier League. Avant ce week-end, l’Argentin avait encaissé 11 buts lors de ses cinq premiers matches avec le club londonien.



  • Alonso croit Penders capable de franchir un cap

    Martinez étant indisponible, Chelsea comptera beaucoup sur Penders lors d'une série de rencontres cruciales. Recruté à Genk pour 17 millions de livres sterling, il s'apprête désormais à être titularisé pour de grands rendez-vous à venir. Après la victoire contre Everton, l'entraîneur de Chelsea, Alonso, a salué le tempérament du jeune joueur et sa capacité à évoluer au plus haut niveau.

    « Mike a de la personnalité, a déclaré Alonso. Il est courageux et nous avons une confiance totale en lui. Il a bien joué lorsqu'il est entré en jeu. Il a disputé les matches de coupe et a répondu présent chaque fois que nous avons eu besoin de lui. »

    Le technicien espagnol a également souligné l'importance de la profondeur de l'effectif pendant cette période chargée. « Comme les autres joueurs, il est capable de répondre présent quand on fait appel à lui, a-t-il ajouté. Tout repose sur l'effectif : tous les joueurs doivent se sentir importants et pouvoir saisir leur chance quand on a besoin d'eux. C'est très positif. »


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  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De grands défis attendent la jeune doublure

    Penders devrait garder les buts de Chelsea pour au moins ses trois prochains matches, tous face à des adversaires anglais de taille. Le club londonien affrontera Tottenham Hotspur et Manchester United en Premier League, avec entre les deux un match exigeant de Carabao Cup contre Liverpool.

    Martinez, de son côté, devrait manquer le reste du mois d’octobre et le début du mois de novembre, notamment le déplacement à Sunderland. Sa participation aux matches amicaux de l’Argentine contre l’Uruguay et le Costa Rica reste incertaine. Le gardien expérimenté devrait viser un retour après la trêve internationale, lorsque Chelsea recevra Leeds United le 21 novembre, ou lors du match contre Nottingham Forest le 27 novembre.

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