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Emile Heskey révèle que son fils Jaden prend plaisir à « se faire malmener » au sein du Sheffield Wednesday, relégué en deuxième division, tandis que Reigan, la star de l'équipe d'Angleterre des moins de 18 ans, est le prochain sur la liste pour un prêt au Manchester City
Les frères Heskey ont signé à Manchester City
Heskey s'est illustré au plus haut niveau en remportant la Coupe de la Ligue, la FA Cup et la Coupe UEFA avec Leicester City et Liverpool. Il a également brillé sous les couleurs d'Aston Villa, de Birmingham City et de Wigan Athletic, tout en totalisant 62 sélections avec son pays.
Le talent sportif est clairement une affaire de famille, puisque Jaden et Reigan font tous deux partie de l'effectif du géant de la Premier League, Manchester City. Ils ont fait leurs débuts respectifs en équipe première lors d'un match de Coupe de la Ligue contre Huddersfield Town en septembre 2025.
Le milieu offensif Jaden, âgé de 20 ans, a depuis rejoint Sheffield Wednesday, club en difficulté en Championship. Le club s'apprête à rejoindre la League One, sa relégation étant confirmée, mais ce jeune joueur au potentiel énorme a saisi l'occasion de goûter à la compétition.
On peut en dire autant de Reigan, qui s'est illustré avec l'Angleterre lors de la Coupe du monde U17 de la FIFA 2025. C'est un attaquant puissant, à l'image de son père, qui cherchera bientôt à suivre un parcours similaire à celui de son frère aîné.
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Pourquoi les prêts sont-ils si importants pour les jeunes talents ?
Dans une interview exclusive accordée à GOAL en partenariat avec ToonieBet, Heskey a répondu, lorsqu'on lui a demandé si Reigan devait sortir de sa zone de confort à Manchester pour faire l'expérience d'une « vraie » compétition : « Je pense qu'en football, il faut acquérir de l'expérience au plus haut niveau. Car en réalité, on peut être le meilleur à 16, 17 ou 18 ans, mais tant qu'on n'a pas acquis cette expérience, ça ne sert à rien. On affronte des joueurs confirmés qui ont de l’expérience, qui ne sont probablement pas de notre niveau, mais leur mental et leur compréhension du jeu sur le plan tactique peuvent nous faire progresser.
« Il faut comprendre tout cela, puis on apprend les choses pendant le match. Je dirais donc que tous les joueurs, dès leur plus jeune âge, ont besoin d’acquérir cette expérience. Regardez ce que fait ce jeune à Londres, [Max] Dowman, à 15 ou 16 ans. C’est très bien de le faire à 15 ou 16 ans contre des joueurs de 18 ans, mais quand on intègre l’équipe première, si on n’y arrive pas et que ça ne se traduit pas là-bas, ça n’a vraiment aucune importance.
« Donc oui, à un certain moment, et c’est pourquoi, avec Jaden, nous avons dû faire le pari de le faire jouer en équipe première plutôt que de le laisser être capitaine des moins de 21 ans et remporter les trophées des moins de 21 ans et toutes les distinctions qui vont avec. C’est formidable, mais il faut jouer en équipe première, car à long terme, c’est ce qui compte. »
Jaden Heskey apprécie son prêt à Sheffield Wednesday
Heskey a ajouté, à propos des avantages que Reigan tire de son entraînement aux côtés de joueurs comme Erling Haaland et Phil Foden à City : « Quand on s'entraîne avec l'équipe première, etc., on acquiert une très bonne compréhension du jeu, mais s'entraîner avec eux, plutôt que d'aller à Sheffield Wednesday et de se faire malmener, c'est un peu différent, mais il [Jaden] apprécie ça.
« Il adore cet aspect de la compétition, car émotionnellement, ça te fait vivre des montagnes russes, mais tu dois quand même être prêt pour le match suivant. Tu as un autre match dans trois jours, donc tu dois être prêt pour cette bataille à tout moment. Il y a différents types de football, on n’a pas toujours les meilleurs joueurs à disposition. Tout cela fait partie intégrante du football. »
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Reigan pourrait changer de club lors du prochain mercato
Jaden a disputé 12 matches avec Sheffield Wednesday, où il a dû faire face à une courbe d'apprentissage abrupte à Hillsborough. Reste à voir ce que le mercato estival lui réservera, et si Reigan verra la voie s'ouvrir pour un prêt de son côté.
City fonde de grands espoirs sur les deux frères Heskey, mais ceux-ci doivent faire leurs preuves pour percer à ce niveau, et de courts séjours loin de l'Etihad Stadium seront bénéfiques à leur développement à long terme.
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