Emile Heskey révèle que son fils Jaden prend plaisir à « se faire malmener » au sein du Sheffield Wednesday, relégué en deuxième division, tandis que Reigan, la star de l'équipe d'Angleterre des moins de 18 ans, est le prochain sur la liste pour un prêt au Manchester City

Heskey s'est illustré au plus haut niveau en remportant la Coupe de la Ligue, la FA Cup et la Coupe UEFA avec Leicester City et Liverpool. Il a également brillé sous les couleurs d'Aston Villa, de Birmingham City et de Wigan Athletic, tout en totalisant 62 sélections avec son pays.

Le talent sportif est clairement une affaire de famille, puisque Jaden et Reigan font tous deux partie de l'effectif du géant de la Premier League, Manchester City. Ils ont fait leurs débuts respectifs en équipe première lors d'un match de Coupe de la Ligue contre Huddersfield Town en septembre 2025.

Le milieu offensif Jaden, âgé de 20 ans, a depuis rejoint Sheffield Wednesday, club en difficulté en Championship. Le club s'apprête à rejoindre la League One, sa relégation étant confirmée, mais ce jeune joueur au potentiel énorme a saisi l'occasion de goûter à la compétition.

On peut en dire autant de Reigan, qui s'est illustré avec l'Angleterre lors de la Coupe du monde U17 de la FIFA 2025. C'est un attaquant puissant, à l'image de son père, qui cherchera bientôt à suivre un parcours similaire à celui de son frère aîné.