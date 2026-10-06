Audero a choisi de porter le maillot de l’Indonésie en mars 2025, après une discussion avec Thohir, ancien président de l’Inter, actuel président de la Fédération indonésienne de football : « Il y a deux ans, Erick Thohir m’a contacté par visioconférence, où il s’est présenté », a-t-il déclaré en exclusivité à Goal , « et il m’a parlé de la possibilité de jouer pour l’Indonésie en me présentant le projet ».





« J’ai de très beaux souvenirs. Je suis né à Lombok, j’y ai vécu mes neuf premiers mois, précisément à Praya, la ville de mon père et de mes proches. Mes parents se sont rencontrés à Lombok il y a plus de 30 ans. Ma mère, avec un groupe d’amis, y était allée en vacances. Ils se sont rencontrés de manière fortuite. Ensuite, je suis retourné en Italie. J’ai toujours vécu en Italie, mais nous sommes retournés plusieurs fois à Lombok, y compris pendant la période avant l’école primaire et le collège. Donc j’ai des souvenirs de moi quand j’étais vraiment tout petit et, évidemment, ce sont des souvenirs plus que positifs parce que j’y avais non seulement mon père, mais aussi tous mes oncles et mes grands-parents. Malheureusement, je ne maîtrise pas très bien la langue. Je connais quelques mots. »