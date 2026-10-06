Emil Audero a signé le succès de l’Indonésie en ASEAN Cup, le nouveau tournoi de la FIFA disputé pendant la trêve et dédié aux sélections d’Asie du Sud-Est. Le gardien du Rayo Vallecano, prêté par Côme, a été le grand protagoniste de la finale remportée aux tirs au but contre la Thaïlande, après que la prolongation s’était achevée sur le score de 0-0. L’ancien numéro un de Venise, de la Sampdoria et de l’Inter a repoussé le penalty de Nattapong, offrant à l’Indonésie le premier trophée de son histoire.
Emil Audero entre dans l’histoire de l’Indonésie : décisif en finale de l’ASEAN Cup grâce à un penalty arrêté face à la Thaïlande
Des renforts « européens » pour l’Indonésie
La compétition a été divisée en deux groupes : dans le tableau principal, l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Singapour, le Bangladesh et le Pakistan se sont affrontés, tandis que l’ASEAN Challenge Cup (organisée par Hong Kong) a vu Hong Kong, le Myanmar, le Cambodge, le Laos, Brunei et le Timor oriental occuper le devant de la scène. Dans l’Indonésie, outre Audero, étaient également présents Diks (ex-Fiorentina, aujourd’hui au Borussia Mönchengladbach), Verdonk de Lille et James des Go Ahead Eagles. Le défenseur central de Sassuolo Idzes était absent sur blessure.
Thohir décisif
Audero a choisi de porter le maillot de l’Indonésie en mars 2025, après une discussion avec Thohir, ancien président de l’Inter, actuel président de la Fédération indonésienne de football : « Il y a deux ans, Erick Thohir m’a contacté par visioconférence, où il s’est présenté », a-t-il déclaré en exclusivité à Goal , « et il m’a parlé de la possibilité de jouer pour l’Indonésie en me présentant le projet ».
« J’ai de très beaux souvenirs. Je suis né à Lombok, j’y ai vécu mes neuf premiers mois, précisément à Praya, la ville de mon père et de mes proches. Mes parents se sont rencontrés à Lombok il y a plus de 30 ans. Ma mère, avec un groupe d’amis, y était allée en vacances. Ils se sont rencontrés de manière fortuite. Ensuite, je suis retourné en Italie. J’ai toujours vécu en Italie, mais nous sommes retournés plusieurs fois à Lombok, y compris pendant la période avant l’école primaire et le collège. Donc j’ai des souvenirs de moi quand j’étais vraiment tout petit et, évidemment, ce sont des souvenirs plus que positifs parce que j’y avais non seulement mon père, mais aussi tous mes oncles et mes grands-parents. Malheureusement, je ne maîtrise pas très bien la langue. Je connais quelques mots. »
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