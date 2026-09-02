Emil Audero boucle son prêt à la date limite du mercato en Liga alors que la star indonésienne rejoint le Rayo Vallecano en provenance de Côme

Audero figure officiellement sur la liste des joueurs inscrits de Liga comme la dernière recrue de Vallecano, prêté par Côme pour une saison. Si la confirmation officielle du club se fait encore attendre, le joueur de 29 ans arrive pour répondre à une urgence après la blessure du gardien numéro un, Batalla. Il devient la sixième recrue estivale du Rayo et sera en concurrence directe avec Dani Cardenas pour une place de titulaire.