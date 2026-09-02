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Emil Audero boucle son prêt à la date limite du mercato en Liga alors que la star indonésienne rejoint le Rayo Vallecano en provenance de Côme
Le Rayo Vallecano s’assure une solution d’urgence.
Audero figure officiellement sur la liste des joueurs inscrits de Liga comme la dernière recrue de Vallecano, prêté par Côme pour une saison. Si la confirmation officielle du club se fait encore attendre, le joueur de 29 ans arrive pour répondre à une urgence après la blessure du gardien numéro un, Batalla. Il devient la sixième recrue estivale du Rayo et sera en concurrence directe avec Dani Cardenas pour une place de titulaire.
- Getty Images Sport
Le parcours italien apporte de l’expérience
Ce transfert marque un nouveau chapitre pour Audero loin du football italien, après des passages à la Juventus, à la Sampdoria et à l’Inter Milan. L’arrivée de Sanchez à Côme l’a fait reculer dans la hiérarchie après un solide prêt à Cremonese, où il a disputé 35 matches la saison dernière. Le Rayo Vallecano a rapidement bougé pour s’attacher ses services, misant sur son expérience de l’élite pour renforcer ses options défensives.
Dans le sillage de pages historiques
Audero devient seulement le deuxième joueur indonésien à évoluer pour Vallecano dans l’histoire du club. Le joueur de 29 ans suit les traces du défenseur central Jordi Amat, qui a représenté le club madrilène lors de deux passages distincts. Ce prêt garantit au gardien de but un cadre de jeu régulier dans l’un des meilleurs championnats d’Europe, alors qu’il cherche à conserver son excellente forme.
- NurPhoto
Le match contre Santander offre une possibilité de débuts
Des débuts rapides pourraient suivre dès samedi lorsque le Rayo Vallecano accueillera le Racing Santander à Vallecas en Liga. Les hôtes ont désespérément besoin d’un coup de boost et pointent actuellement à la 18e place après n’avoir pris qu’un seul point lors de leurs trois premières sorties. La réception de samedi offre immédiatement au gardien né à Mataram l’occasion de s’imposer comme gardien titulaire.
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