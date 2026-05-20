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Emi Martínez, le gardien d’Aston Villa sacré champion du monde, estime avoir fait le « bon choix » durant un mercato estival agité et analyse avec recul l’occasion manquée de rejoindre Manchester United
Retour sur les rebondissements du mercato
L’avenir du gardien argentin a fait l’objet de vives spéculations en septembre dernier, surtout le jour de la clôture du mercato, alors que Manchester United cherchait un nouveau gardien. Si les Red Devils ont finalement opté pour Senne Lammens, la place de Martínez à Aston Villa semblait menacée, d’autant qu’Unai Emery avait pris la décision audacieuse de l’écarter du groupe pour la rencontre face à Crystal Palace, la veille de la clôture du mercato.
Revenant sur cette période agitée, le gardien s’est montré ému devant la presse, juste avant la finale de Ligue Europa contre le SC Fribourg. « Je dis au revoir et je pleure aussi quand je quitte ma famille en Argentine pour venir en Angleterre », a-t-il confié, évoquant la larme versée lors du dernier match à domicile la saison passée. « Parfois, le football change, des entraîneurs arrivent et partent. Dans le football, les gens vont et viennent. Cela ne signifie pas que je manque de respect au club. J’adore ce club. »
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Engagement envers le projet Villa
Malgré l’intérêt de plusieurs cadors européens et quelques tensions durant le mercato, Martinez a réaffirmé son engagement envers le projet d’Emery. Après avoir contribué à la qualification en Ligue des champions, l’ancien Gunner salue la stabilité unique qui règne à Villa, même si le club dispose d’un budget plus modeste que les traditionnels « Big Six ».
« Je me suis engagé envers Aston Villa. J’ai remporté la Coupe du monde avec Aston Villa, j’ai remporté deux Gants d’or avec Aston Villa. J’aimerai toujours et pour toujours ce club. Un jour, je prendrai ma retraite, et quelqu’un d’autre devra prendre ma place entre les poteaux », a expliqué Martinez. « Je suis vraiment fier de rester – j’ai fait le bon choix. »
L'influence d'Emery et l'ultime écueil
Martinez a rapidement salué l’influence d’Emery, soulignant le palmarès impressionnant de l’entraîneur en Ligue Europa. Alors que le club se prépare pour son match le plus important depuis des décennies, le gardien puise dans son parcours – de son départ d’Amérique du Sud à l’adolescence à son statut de star mondiale – pour nourrir la motivation nécessaire à la réussite, tant pour les supporters que pour le staff technique.
« Nous méritons cette finale, les supporters la méritent, et l’entraîneur en a déjà disputé quatre ou cinq dans cette compétition », a déclaré Martinez. « Nous ne voulons personne d’autre que lui sur le banc demain. Il n’est pas obligé de mener cette finale européenne, mais, écoutez, chaque fois que j’en aborde une, je ne pense jamais au résultat. Je repense toujours à mes origines, au jour où j’ai quitté ma famille alors que j’étais encore adolescent. Sur la pelouse, quoi qu’il arrive, je sais ce que c’est que de vivre des moments difficiles en Angleterre. Quand j’étais jeune, je ressentais le manque de mes proches. Aujourd’hui, même si je suis champion du monde et que j’ai gagné plusieurs titres avec la sélection, deux choses me ramènent à ce gamin parti d’Argentine pour offrir un avenir à sa famille : l’humilité et la gratitude. »
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Le rêve de soulever un trophée
Un transfert à Old Trafford aurait pu tracer une autre trajectoire, mais Martinez se concentre aujourd’hui sur l’objectif de mettre fin à trente ans d’attente d’un titre majeur pour Villa, à l’occasion de la finale de la Ligue Europa à Istanbul. Pour un joueur qui a déjà conquis le monde avec l’Argentine, offrir le succès à Villa Park demeure une mission profondément personnelle. Il a souligné que l’esprit d’équipe constituait la plus grande force du groupe à l’approche de la finale.
« Écoutez, je suis en finale européenne et nous avons de nouveau atteint la Ligue des champions malgré toutes les circonstances et les batailles que nous avons traversées cette année. Nous sommes l’une des équipes qui dépensent le moins en Premier League. Nous avons un excellent entraîneur, un excellent capitaine et un noyau solide. Quand nous restons soudés et que nous nous battons ensemble, je pense que nous pouvons battre n’importe qui », a déclaré le gardien avec assurance.