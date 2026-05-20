Emi Martínez, le gardien d’Aston Villa sacré champion du monde, estime avoir fait le « bon choix » durant un mercato estival agité et analyse avec recul l’occasion manquée de rejoindre Manchester United

L’avenir du gardien argentin a fait l’objet de vives spéculations en septembre dernier, surtout le jour de la clôture du mercato, alors que Manchester United cherchait un nouveau gardien. Si les Red Devils ont finalement opté pour Senne Lammens, la place de Martínez à Aston Villa semblait menacée, d’autant qu’Unai Emery avait pris la décision audacieuse de l’écarter du groupe pour la rencontre face à Crystal Palace, la veille de la clôture du mercato.

Revenant sur cette période agitée, le gardien s’est montré ému devant la presse, juste avant la finale de Ligue Europa contre le SC Fribourg. « Je dis au revoir et je pleure aussi quand je quitte ma famille en Argentine pour venir en Angleterre », a-t-il confié, évoquant la larme versée lors du dernier match à domicile la saison passée. « Parfois, le football change, des entraîneurs arrivent et partent. Dans le football, les gens vont et viennent. Cela ne signifie pas que je manque de respect au club. J’adore ce club. »