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Emi Martínez aurait donné son accord de principe pour rejoindre la Juventus, le gardien d’Aston Villa et de l’Argentine acceptant de réduire son salaire
Accord conclu entre Martinez et la Juventus
La Juventus a franchi une étape décisive dans sa quête d’un nouveau gardien titulaire en trouvant un accord de principe avec Emiliano Martínez. Le portier argentin, actuellement à Aston Villa, a manifesté son enthousiasme à l’idée de s’installer en Italie, voyant dans les Bianconeri la destination idéale pour poursuivre sa brillante carrière.
Selon Sky Italia, le gardien a accepté un contrat de trois ans, valable jusqu’en 2029, preuve de son fort désir de porter le maillot de la Vieille Dame. Pour faciliter la transaction, « Dibu » s’est dit prêt à réduire son salaire par rapport à ses émoluments actuels en Premier League.
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Les termes du deal et le cas Aston Villa
L’accord verbal entre le joueur et le club turinois prévoit un salaire d’environ 5,5 millions d’euros nets par saison, soit moins que les 7 millions d’euros qu’il touche actuellement à Villa Park. Martinez considère la Juventus comme une étape logique après avoir contribué à la victoire d’Aston Villa en Europa League.
Reste à convaincre Villa : si le joueur a donné son feu vert, les deux clubs n’ont pas encore trouvé d’accord financier définitif. La Juventus espère finaliser l’opération à des conditions avantageuses, tenant compte de l’âge du joueur (33 ans), mais le club de Birmingham ne l’entend pas de cette oreille et réclamerait une indemnité de transfert proche de 15 millions d’euros.
Les stratégies de transfert de Luciano Spalletti
L’intérêt pour Martinez résulterait d’une demande expresse de l’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, qui, après une saison défensive laborieuse, cherche un gardien de but de classe mondiale fort d’une solide expérience internationale.
Initialement, la Vieille Dame avait coché le nom d’Alisson Becker (Liverpool), mais le refus catégorique des Reds a poussé la direction à se tourner avec détermination vers Martinez. Figure clé des récents succès argentins en Coupe du monde et en Copa América, le gardien apporterait le leadership nécessaire pour permettre à la Juventus de retrouver son niveau de compétition au plus haut niveau, tant en Italie qu’en Europe.
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Solutions de rechange et plans de secours
Si les négociations concernant Martinez devaient se compliquer outre mesure en raison des exigences de Villa, la Juventus a déjà des solutions de rechange toutes prêtes. Le club ne veut pas se faire prendre au dépourvu et suit de près plusieurs candidats potentiels en Europe, conscient que le poste de gardien de but ne peut pas être laissé au hasard une saison de plus. Les semaines à venir seront décisives pour déterminer si les deux clubs parviendront à un accord financier définitif, permettant ainsi à Martinez de devenir officiellement le nouveau gardien de but de la Juventus.