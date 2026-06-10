Emi Martínez aurait donné son accord de principe pour rejoindre la Juventus, le gardien d’Aston Villa et de l’Argentine acceptant de réduire son salaire

La Juventus a franchi une étape décisive dans sa quête d’un nouveau gardien titulaire en trouvant un accord de principe avec Emiliano Martínez. Le portier argentin, actuellement à Aston Villa, a manifesté son enthousiasme à l’idée de s’installer en Italie, voyant dans les Bianconeri la destination idéale pour poursuivre sa brillante carrière.

Selon Sky Italia, le gardien a accepté un contrat de trois ans, valable jusqu’en 2029, preuve de son fort désir de porter le maillot de la Vieille Dame. Pour faciliter la transaction, « Dibu » s’est dit prêt à réduire son salaire par rapport à ses émoluments actuels en Premier League.